「AIエージェント・フィジカルAI時代のAI利用における法的責任」と題して、長島・大野・常松法律事務所 小松 諒氏/松宮 優貴氏/ 山本 安珠氏によるセミナーを2026年7月30日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26380

[SSKセミナー]

【「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」徹底解説】

AIエージェント・フィジカルAI時代のAI利用における法的責任

～基礎理解から企業実務、AIガバナンス構築まで～

[講 師]

長島・大野・常松法律事務所

パートナー 小松 諒 氏

アソシエイト 松宮 優貴 氏

アソシエイト 山本 安珠 氏

[日 時]

２０２６年７月３０日（木） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

2026年になり、企業におけるAIの利活用やAIへの投資は益々加速しています。エージェントAIやフィジカルAIなど、技術的進歩や活用場面の広がりを見せる中で、AIをいかに活用し競争力を維持・向上するかが企業課題となっています。企業がAIの利活用を推進するにあたっては、利活用により第三者に損害が生じた場合にどのような責任を負い得るのかという、リスク分析が重要となります。

2026年4月、経済産業省より「AI利活用における民事責任の適用解釈に関する手引き［第1.0版］」が公表されました。本セミナーでは、企業によるAIの利活用に際してのリスク分析を行うにあたり重要な資料である本手引きを、企業におけるAIガバナンス構築の観点も交えて概説します。

１．本手引きの位置づけ

（１）背景・目的

（２）検討対象

（３）一般不法行為の要件

２．「補助／支援型AI」に関する責任判断

（１）「補助／支援型AI」とは

（２）責任判断の方向性

（３）事例解説

３．「依拠／代替型AI」に関する責任判断

（１）「依拠／代替型AI」とは

（２）責任判断の方向性

（３）事例解説

４．AIガバナンスとの関わり

（１）AIガバナンスとは

（２）AIガバナンスと民事責任との関係性

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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