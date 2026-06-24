この世の暑さを、あの世で忘れるCD＆配信『落語 怪談ばなし』6月24日発売！最強の噺達者が、最恐の怪談噺を、最高に可笑しく怖ろしく

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日本コロムビア株式会社


夏の風物詩である怪談や数奇な物語を名演で堪能できるコンピレーション作品『落語 怪談ばなし』を、6月24日(水)よりCDおよび配信リリース。



昨年のテレビドラマから小泉八雲の怪談世界が注目を集め、日本の「怪談」への関心が幅広い世代で高まる中、「耳で聴く」落語の怪談にフォーカス。


柳家喬太郎が小泉八雲の「雉子のはなし」「かけひき」を原作に落語化した「雉子政談」と「守られた約束」を原作とした「重陽」のそれぞれじっくりと惹き込まれる2席、そしてじんわりとした怖さと落語らしい顛末の「おすわどん／柳家喜多八」、軽妙な芸風で幽霊に可笑しみを描く「へっつい幽霊／三遊亭兼好」、“皿屋敷”を題材に爆笑をさらう「お菊の皿／三遊亭歌武蔵」を収録した個性あふれる〈怪談噺〉落語集!!全5席の充実した内容となっている。



落語ファンはもちろん、ホラーやミステリー好きの若い世代や、これまで落語に触れたことがない方にもおすすめできる。日本の夏を耳で涼んでいただきたい。



【タイトル】落語 怪談ばなし


【発売日／配信開始日】2026年6月24日


【価格（CD）】\3,500（税抜価格 \3,182）


【商品番号】COCJ-42711-2（2枚組）


【収録内容】


Disc1.


1.おすわどん (2026 Edition)　柳家喜多八［2007年7月17日 博品館劇場］


2.へっつい幽霊 (2026 Edition)　三遊亭兼好［2017年6月27日 日本橋公会堂］


3.雉子政談　柳家喬太郎［2014年2月22日 三鷹市芸術文化センター星のホール］


Disc2.


1.お菊の皿　三遊亭歌武蔵［2012年7月28日 横浜にぎわい座］


2.重陽　柳家喬太郎［2015年8月29日 三鷹市芸術文化センター星のホール］



表紙絵：豊原国周「お菊亡魂　市村羽左衛門」


(国立音楽大学附属図書館　竹内道敬文庫蔵)



「落語 怪談ばなし」商品情報サイト： https://columbia.jp/prod-info/COCJ-42711-2/


「落語 怪談ばなし」配信リンクまとめ： https://rakugo.lnk.to/kaidanbanashi