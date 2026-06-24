この世の暑さを、あの世で忘れるCD＆配信『落語 怪談ばなし』6月24日発売！最強の噺達者が、最恐の怪談噺を、最高に可笑しく怖ろしく

日本コロムビア株式会社

夏の風物詩である怪談や数奇な物語を名演で堪能できるコンピレーション作品『落語 怪談ばなし』を、6月24日(水)よりCDおよび配信リリース。

昨年のテレビドラマから小泉八雲の怪談世界が注目を集め、日本の「怪談」への関心が幅広い世代で高まる中、「耳で聴く」落語の怪談にフォーカス。

柳家喬太郎が小泉八雲の「雉子のはなし」「かけひき」を原作に落語化した「雉子政談」と「守られた約束」を原作とした「重陽」のそれぞれじっくりと惹き込まれる2席、そしてじんわりとした怖さと落語らしい顛末の「おすわどん／柳家喜多八」、軽妙な芸風で幽霊に可笑しみを描く「へっつい幽霊／三遊亭兼好」、“皿屋敷”を題材に爆笑をさらう「お菊の皿／三遊亭歌武蔵」を収録した個性あふれる〈怪談噺〉落語集!!全5席の充実した内容となっている。

落語ファンはもちろん、ホラーやミステリー好きの若い世代や、これまで落語に触れたことがない方にもおすすめできる。日本の夏を耳で涼んでいただきたい。

【タイトル】落語 怪談ばなし

【発売日／配信開始日】2026年6月24日

【価格（CD）】\3,500（税抜価格 \3,182）

【商品番号】COCJ-42711-2（2枚組）

【収録内容】

Disc1.

1.おすわどん (2026 Edition) 柳家喜多八［2007年7月17日 博品館劇場］

2.へっつい幽霊 (2026 Edition) 三遊亭兼好［2017年6月27日 日本橋公会堂］

3.雉子政談 柳家喬太郎［2014年2月22日 三鷹市芸術文化センター星のホール］

Disc2.

1.お菊の皿 三遊亭歌武蔵［2012年7月28日 横浜にぎわい座］

2.重陽 柳家喬太郎［2015年8月29日 三鷹市芸術文化センター星のホール］

表紙絵：豊原国周「お菊亡魂 市村羽左衛門」

(国立音楽大学附属図書館 竹内道敬文庫蔵)

「落語 怪談ばなし」商品情報サイト： https://columbia.jp/prod-info/COCJ-42711-2/

「落語 怪談ばなし」配信リンクまとめ： https://rakugo.lnk.to/kaidanbanashi