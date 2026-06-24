屋敷裕政が最高のショットで「しゃおらー!!」と絶叫！『ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録』6月27日（土）9:00スタート

吉本興業株式会社

ニューヨーク・屋敷裕政のゴルフ番組『ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録』の「#6」が、BSよしもとで6月27日（土）9:00から放送されます。

伊織ラッキーの秘策に一同驚き！

この番組は、ゴルフ好きの屋敷が、ゴルフを通して「人とのつながり」を広げていく“屋敷流”ゴルフバラエティーです。

今回は、ダンビラムーチョ・大原優一、からし蓮根・伊織ラッキーと回るハーフラウンド対決の最終回。屋敷が＋6、大原が＋13、伊織が＋18と、屋敷が大きくリードするなか、7番ホールからスタートします。

今回、伊織は秘策として“ノンスライスティー”を使用。これは、スライスやフックなどの曲がりを大幅に軽減するゴルフティーで、公式大会での使用は禁止されているアイテムです。「ティーさえ変えれば、行ける」と豪語する伊織に、屋敷と大原は半信半疑。しかし、実際に伊織が打つと、その効果に一同が驚きます。

屋敷の絶叫ショットに「亀田が出た」

最終ホールでは、屋敷がドライバーで今日イチのショットを炸裂させ、「しゃおらー！！」と絶叫する場面も。大原が「亀田だ」と爆笑すると、屋敷も「亀田が出た。申し訳ない。亀田は出さんようにしてたのに……」と反省しつつ、現場は笑いに包まれます。

さらにこの最終ホールでは、大原のショットをめぐって伊織と大原が言い合いに。屋敷が「オール阪神・巨人やん」とツッコむと、そのままふたりによる師匠コントが始まり、最後まで賑やかなラウンドとなりました。

はたして、3人はそれぞれの目標スコアをクリアできたのでしょうか。そして、ハーフラウンド対決を制するのは誰なのか。

『ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録』は、BSよしもと動画配信ページにて放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。お楽しみに！

【番組情報】

ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：2026年6月27日（土）9:00～9:30

出演者：ニューヨーク・屋敷裕政、ダンビラムーチョ・大原優一

からし蓮根・伊織ラッキー

視聴方法：【TV】BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000023931