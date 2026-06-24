AI検索時代の情報発信を支援、中原 卓馬が「Ahrefs」日本公式アンバサダーに就任

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社（代表取締役社長：鈴木 亮一 以下、GMO TECH）は、執行役員兼アルゴリズム研究室長の中原 卓馬が、2026年6月24日（水）付で、Ahrefs Pte. Ltd.（CEO：Dmitry Gerasimenko 以下、Ahrefs）が提供するマーケティングプラットフォーム「Ahrefs（エイチレフス）」の日本公式アンバサダー（国内4人目）に就任したことをお知らせいたします。

今回の就任を機に、GMO TECHは、SEO（※1）、AEO（※2）、LLMO（※3）に関する企業支援を強化し、AI検索時代におけるWebマーケティングの高度化を推進してまいります。

（※1）SEO（Search Engine Optimization）：検索結果でWebサイトを上位に表示させるための取り組みです。

（※2）AEO（Answer Engine Optimization）：AIや検索サービスの回答において、自社の情報が引用・参照されやすくなるよう整える考え方です。

（※3）LLMO（Large Language Model Optimization /大規模言語モデル最適化）：ChatGPTのような大規模言語モデルに対して、自社のWebコンテンツが参照される可能性を高めるための最適化施策です。

【アンバサダー就任の背景】

「Ahrefs」は、Fortune 500 企業 (※4) の 44% を含む、世界中のマーケターや企業に利用されているマーケティングプラットフォームです。独自のWebクローラーで取得したデータを基に、SEO対策、競合分析、キーワード調査、被リンク分析、AI検索における自社・他社ブランドの可視化、また昨今では AI エージェントなど、Webマーケティングに必要な機能を提供しています。

GMO TECHは、創業以来、SEO事業を起点に企業の集客支援と事業成長支援に取り組んできました。また、社内にアルゴリズム研究室を設置し、検索エンジンやAI検索の変化に関する分析・情報発信を継続しています。2026年6月には、国内AI検索4万件を分析した調査レポートを公開するなど、AI検索領域における研究活動を推進しています。

今回、日本公式アンバサダーに就任した中原は、GMO TECHの執行役員としてプロダクトマーケティング事業を牽引するとともに、アルゴリズム研究室の室長を務め、研究・情報発信活動をリードしています。

（※4）Fortune 500：米経済誌「 Fortune 」が選定する全米売上上位 500 社。世界有数の大企業群を指します。

【Ahrefsコメント】

AI 検索の台頭により、SEO は『検索順位の最適化』から『AI に引用され、信頼される情報をいかに設計するか』という、より高度な領域へと移行しています。こうした転換期にこそ、データに基づいて本質を見極められるプロフェッショナルの存在が不可欠です。

中原様は、SEO・AEO・LLMO の最前線を実務で走り続けてこられただけでなく、「Ahrefs」を誰よりも深く理解し、心から愛してくださっているプロフェッショナルです。今回のご就任を通じて、「Ahrefs」をまだご存じない方にはその価値を、すでにご活用の方にはより高く大きな視座を、お届けしてまいります。

ツールの使い方にとどまらず、「Ahrefs」を活用するマーケターやプロフェッショナルが知見を共有し、ともに学び合えるコミュニティづくりに、中原様とご一緒に取り組んでまいります。

（Ahrefs 日本マーケティング統括 河原田 隆徳 様）

【中原 卓馬コメント】

生成AIが急速に普及する中、Webマーケティングは「キーワードの最適化」から、「検索データや生成AIを活用した高度な分析と活用」へと進化しています。

今回のアンバサダー就任を機に、情報発信にとどまらず、「Ahrefs」を活用する国内のマーケターやプロフェッショナルが集い、実践的な活用ノウハウや研究成果を共有できるコミュニティづくりにも取り組んでまいります。

いわば「超・ユーザー会（勉強会）」のような場を通じて、日本のWebマーケティング業界全体の発展と、AI検索時代における知見の共有に貢献してまいります。

【中原 卓馬プロフィール】

GMO TECH株式会社

執行役員

プロダクトマーケティング事業本部

アルゴリズム研究室長

中原 卓馬

SEO、AIマーケティング領域で16年の実務経験を持つマーケティング戦略家。これまで200社以上の支援に携わり、検索データの分析に加え、利用者の意図や行動を読み解き、事業成長につなげる戦略設計を強みとしています。

2025年1月にGMO TECHへ参画後は、執行役員としてSEOコンサルティング事業と新規事業を統括し、アルゴリズム研究室室長として検索の仕組みに関する研究も推進しています。

【今後について】

GMO TECHは、今回の「Ahrefs」日本公式アンバサダー就任を機に、AI検索時代における企業のWebマーケティング支援をさらに強化します。

今後は、以下の取り組みを予定しています。

・SEO、AEO、LLMOに関するセミナーの開催

・Webマーケティングに関する講演活動

・AI検索・検索アルゴリズムに関するコンテンツ発信/

・「Ahrefs」データを活用した高度マーケティング人材育成のためのユーザー勉強会の主宰

・企業のSEO・Web集客に関する支援

これらの取り組みを通じて、消費者にとって分かりやすく信頼できる情報環境の整備と、企業の適切な情報発信を支援してまいります。

【GMO TECHについて】

GMO TECH株式会社は、AIとSaaSを活用し、企業の売上成長と業務効率化を支援するテクノロジー企業です。

店舗集客DX SaaS「MEO Dash! byGMO」をはじめ、SEO・MEO・AIマーケティング領域における集客支援事業を展開するほか、不動産DX SaaS「GMO賃貸DX」による業務効率化支援、アフィリエイト広告、インターネットメディア、決済サービス事業などを展開しています。

独自のAI技術と自社開発プロダクトを強みに、AIが業務の中で継続的に価値を発揮できる仕組みづくりを推進し、企業のデジタル活用と持続的な成長を支援しています。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMO TECH株式会社

プロダクトマーケティング事業本部 営業部

TEL：03-4405-0939（直通） FAX：03-5489-6371

E-mail：pm-marketing@gmotech.jp

【GMO TECH株式会社】（URL：https://gmotech.jp/(https://gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECH株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 鈴木 亮一

事業内容 AIで未来を創る

1. 店舗集客DX SaaS事業 2. 不動産DX SaaS事業 3. WebマーケティングDX事業

4. インターネットメディア事業 5. 決済サービス事業 6. 上記を含むAI・SaaS関連全般

7. その他インターネット集客事業

資本金 1億円（2024年12月末時点）

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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