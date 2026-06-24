マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』新衣装のSSR「夕凪 舞亜」が登場！新イベント【花束と喜遊曲】後半開始！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が、新イベント【花束と喜遊曲】後半を開始し、新SSR「夕凪 舞亜」が登場したことをお知らせいたします。

▼公式サイト

https://muvluv-girls-garden.com/

▼PC版

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)

■新イベント【花束と喜遊曲】後半開始！

▼あらすじ

社交パーティーの最中で突如と鳴り響いた、スタンピードを知らせる警告に混乱するアマツの会場。

その混乱と騒動の中で葵と舞亜は自分の過去と向き合う――

新イベント「花束と喜遊曲」後半が開催！

ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！

開催期間：6月23日（火） メンテナンス後 ～ 6月30日（火） 4:59まで

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「夕凪 舞亜」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「夕凪 舞亜」を開催中です！

SSR「夕凪 舞亜」【眠れる社交界の淑女】は「自身の最大HPを上昇させ続ける高い防御力とHPを盾に、長く屈さぬ堅牢のタンク」なキャラクターです！

期間中、SSR「夕凪舞亜」【眠れる社交界の淑女】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間：6月23日（火） メンテナンス後 ～ 7月7日（火） 4:59まで

■ピックアップログインボーナスSSR「夕凪 舞亜」【眠れる社交界の淑女】開催！

SSR「夕凪 舞亜」【眠れる社交界の淑女】の追加を記念したログインボーナスが開催中です。

期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！

開催期間：6月23日（火） メンテナンス後 ～ 7月7日（火） 4:59まで

■ゲーム概要

＜製作＞

配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS

世界観構築：タシロハヤト

キャラクター原案：ハサマ（兎巡）

原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）

メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト

キャラクターデザイン：Siino / Pro-p

メカニックリデザイン：稲田航

＜主題歌＞

「不屈のファンファーレ」

作詞：Spirit Garden

作編曲：岩橋星実（Elements Garden）

歌唱：中恵光城

ジャンル：フルオート放置系RPG

展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）、App Store、Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.

公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/

公式X：https://x.com/Muvluv_GG

公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden

公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT

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