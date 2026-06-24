マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』新衣装のSSR「夕凪 舞亜」が登場！新イベント【花束と喜遊曲】後半開始！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が、新イベント【花束と喜遊曲】後半を開始し、新SSR「夕凪 舞亜」が登場したことをお知らせいたします。
▼公式サイト
https://muvluv-girls-garden.com/
▼PC版
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524
▼App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)
■新イベント【花束と喜遊曲】後半開始！
▼あらすじ
社交パーティーの最中で突如と鳴り響いた、スタンピードを知らせる警告に混乱するアマツの会場。
その混乱と騒動の中で葵と舞亜は自分の過去と向き合う――
新イベント「花束と喜遊曲」後半が開催！
ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！
開催期間：6月23日（火） メンテナンス後 ～ 6月30日（火） 4:59まで
■NEW CHARACTERピックアップガチャ「夕凪 舞亜」開催！
NEW CHARACTERピックアップガチャ「夕凪 舞亜」を開催中です！
SSR「夕凪 舞亜」【眠れる社交界の淑女】は「自身の最大HPを上昇させ続ける高い防御力とHPを盾に、長く屈さぬ堅牢のタンク」なキャラクターです！
期間中、SSR「夕凪舞亜」【眠れる社交界の淑女】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！
詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
開催期間：6月23日（火） メンテナンス後 ～ 7月7日（火） 4:59まで
■ピックアップログインボーナスSSR「夕凪 舞亜」【眠れる社交界の淑女】開催！
SSR「夕凪 舞亜」【眠れる社交界の淑女】の追加を記念したログインボーナスが開催中です。
期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！
開催期間：6月23日（火） メンテナンス後 ～ 7月7日（火） 4:59まで
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
ジャンル：フルオート放置系RPG
展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）、App Store、Google Play
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/
公式X：https://x.com/Muvluv_GG
公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden
公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT
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