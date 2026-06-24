マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』新衣装のSSR「夕凪 舞亜」が登場！新イベント【花束と喜遊曲】後半開始！

写真拡大 (全4枚)

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が、新イベント【花束と喜遊曲】後半を開始し、新SSR「夕凪 舞亜」が登場したことをお知らせいたします。



▼公式サイト


https://muvluv-girls-garden.com/


▼PC版


https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524


▼App Store


https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352


▼Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)



■新イベント【花束と喜遊曲】後半開始！




▼あらすじ


社交パーティーの最中で突如と鳴り響いた、スタンピードを知らせる警告に混乱するアマツの会場。


その混乱と騒動の中で葵と舞亜は自分の過去と向き合う――



新イベント「花束と喜遊曲」後半が開催！


ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！



開催期間：6月23日（火） メンテナンス後 ～ 6月30日（火） 4:59まで



■NEW CHARACTERピックアップガチャ「夕凪 舞亜」開催！




NEW CHARACTERピックアップガチャ「夕凪 舞亜」を開催中です！


SSR「夕凪 舞亜」【眠れる社交界の淑女】は「自身の最大HPを上昇させ続ける高い防御力とHPを盾に、長く屈さぬ堅牢のタンク」なキャラクターです！



期間中、SSR「夕凪舞亜」【眠れる社交界の淑女】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！


詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。



開催期間：6月23日（火） メンテナンス後 ～ 7月7日（火） 4:59まで



■ピックアップログインボーナスSSR「夕凪 舞亜」【眠れる社交界の淑女】開催！




SSR「夕凪 舞亜」【眠れる社交界の淑女】の追加を記念したログインボーナスが開催中です。


期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！



開催期間：6月23日（火） メンテナンス後 ～ 7月7日（火） 4:59まで




■ゲーム概要


＜製作＞


配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS


世界観構築：タシロハヤト


キャラクター原案：ハサマ（兎巡）


原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）


メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト



キャラクターデザイン：Siino / Pro-p


メカニックリデザイン：稲田航



＜主題歌＞


「不屈のファンファーレ」


作詞：Spirit Garden


作編曲：岩橋星実（Elements Garden）


歌唱：中恵光城



ジャンル：フルオート放置系RPG


展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）、App Store、Google Play


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.



公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/


公式X：https://x.com/Muvluv_GG


公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden


公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT



※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。