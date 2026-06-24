32歳の坂本龍一を記録したドキュメンタリーをWOWOWで放送・配信！

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1984年、32歳の坂本龍一を記録したドキュメンタリー作品。4枚目のソロアルバム『音楽図鑑』制作を追いながら、そこには当時の東京の空気が閉じ込められている。

1984年、まだ32歳の坂本龍一を記録したドキュメンタリー「Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto」は、1983年12月のYMO散開（解散）後、初のアルバムとなった通算4作目『音楽図鑑』制作中の1984年5月に映像作家エリザベス・レナードによって撮影されたもの。

1984年5月といえば、YMOで世界を席巻し、映画『戦場のメリークリスマス』（1983年）のサウンドトラックで作曲家としても世界的に認知された坂本龍一が、YMO後の新たな道を歩み始めた時期。その最初の一歩となった『音楽図鑑』のレコーディング風景やインタビューは、当時の坂本龍一を知る上でとても貴重なものだ。挿入されるYMOの散開コンサートや『戦メリ』の印象的な場面、渋谷のスクランブル交差点や今はなき新宿アルタ、原宿の竹の子族などの映像から、当時の東京の空気感とその中で音楽を創造する坂本龍一のリアルな姿が浮き彫りになっていく。東京で生まれ育った坂本龍一の“東京の音”がここにある。

<番組情報>

坂本龍一 「Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto」

8月7日（金）午後8：00（予定）

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～ WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり

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WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～30日間アーカイブ配信あり

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8月7日（金）午後10：30（予定）

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～30日間アーカイブ配信あり

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/sakamoto/(https://www.wowow.co.jp/music/sakamoto/)