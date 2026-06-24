約30年ぶりにASUKAへ帰還！ 『花のあすか組！』高口里純、カドコミにて新連載スタート

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『花のあすか組！』の作者・高口里純による新作『ダイヤモンド・ブルース 土筆湖南と7人のおじさん』を、2026年6月24日（水）よりカドコミ「COMIC BRIDGE」にて連載を開始いたします。

本作は、トラブルを呼ぶ世界的美少女・土筆湖南（つくし・こなみ）と、彼女の危機を“なかったこと”にする、普段は冴えない最強のおじさん軍団が織りなす過剰防衛コメディ。



また、7月24日（金）発売の『ASUKA』9月号には、本作の連載開始を記念した描き下ろし宣伝漫画を掲載予定。宣伝漫画には『花のあすか組！』の主人公・九楽あすかも登場し、新旧ヒロインが『ダイヤモンド・ブルース 土筆湖南と7人のおじさん』について語り合う、ファン必見の内容となっています。

高口里純が『ASUKA』誌面に作品を掲載するのは、1995年の『花のあすか組！』連載終了以来、約30年ぶり。1985年の『ASUKA』創刊号より同作を連載し、同誌を代表する作品のひとつとして知られるレジェンド作品が、時を経て再び『ASUKA』へ帰還します。

高口里純の新連載、自覚なき美少女×最強おじｓの過剰防衛コメディ！

カドコミ＆ニコニコ漫画で第1話をチェック！

カドコミで第1話を読む :https://comic-walker.com/detail/KC_012717_Sニコニコ漫画で第1話を読む :https://manga.nicovideo.jp/comic/79522

※最新話は今後隔週更新予定

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ニコニコ漫画内『COMIC BRIDGE』レーベルページ(https://manga.nicovideo.jp/official/comicbridge)