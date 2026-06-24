“動かない鳥”ハシビロコウがバトル!? 最強鳥バトルに大興奮の『どっちが強い!? 荒ぶる巨大鳥バトル 爆走！飛べない鳥ティタニス』2026年6月24日発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、角川まんが科学シリーズ『どっちが強い!? 荒ぶる巨大鳥バトル 爆走！飛べない鳥ティタニス』（監修：今泉忠明／ストーリー：ヴェズィル、ベオン／まんが：ブラックインクチーム）を2026年6月24日（水）に刊行いたします。

関連シリーズ累計635万部を突破した大人気シリーズ「どっちが強い!?」最新刊である本作のテーマは「ハイパワー鳥バトル」。飛べないものの足やくちばしで猛攻撃を仕掛ける恐竜のような巨大鳥ティタニスに対し、飛ぶことができる現代の鳥ハシビロコウやヘビクイワシが空から勝負を挑みます。

“動かない鳥”として動物園で人気なハシビロコウが大胆に動くという、ギャップある戦いっぷりも必見の1冊です！

あらすじ

絶滅したはずの巨大鳥ティタニスがまさかの復活!? 暴れ回るティタニスに、「動かない鳥」ハシビロコウ、ヘビを食す猛禽類ヘビクイワシがタッグバトルを挑む！ 暴走が止まらない、古代vs現代のハイパワー鳥バトルの行方は!?

本書の見どころ

■まるで恐竜!? 絶滅したはずの古代の巨大鳥ティタニスが大・暴・走！

今回の主役である「ティタニス」は、先史時代最大の鳥類の一つ。一部の個体は、体重300kg以上、体高は最大2.5mに達する可能性があるともいわれる巨大鳥です。つばさが巨体に比べて小さく、飛ぶことはできませんが、強力なかぎヅメがついた長い足でキック力にすぐれ、時速50kmで猛ダッシュすることができます。さらに、鋭いくちばしで獲物を突き刺し、肉をはぎとったり丸のみしたりしていました。

そんな恐ろしい鳥が、絶滅動物の復活をたくらむ「暗黒科学者連合」によって現代によみがえり、主人公たちに襲いかかります。

■飛べない巨大鳥vs飛べる鳥チーム、どっちが強い!? 暴走鳥バトル開幕！左：ヘビクイワシ 右：ハシビロコウ

ティタニスに襲われる主人公たちを助けに来たのは、大きな頭とつばさを持つ水辺のハンター「ハシビロコウ」と、猛毒のヘビ・ブラックマンバをも丸のみする美しき猛禽類「ヘビクイワシ」。立った時の高さはハシビロコウが110～140cm程度、ヘビクイワシが130cm程度とティタニスよりも小さいので負けてしまうのでは……と思いきや、それぞれ「飛ぶ能力」や固有の能力を活かして果敢に立ち向かいます。

■「ティタニスはこんなに強いのになぜ絶滅したの？」「ハシビロコウってどんな動きをするの？」動物にくわしくなれる解説が満載！

解説記事「動物百科事典」では、ティタニスの興味深い絶滅ストーリーや、絶滅危惧種であるハシビロコウ・ヘビクイワシの意外な生態、そのほかにもかっこいい鳥たちをたくさん紹介しています。動物の絶滅や生態を学ぶことは、科学への興味を育て、地球環境や生命の歴史を考えるきっかけになります。

監修者紹介＆コメント

動物学者 今泉忠明（いまいずみ・ただあき）

国立科学博物館でほ乳類の分類や生態を学び、環境庁（現・環境省）のイリオモテヤマネコ生態調査に参加。上野動物園の動物解説員などを務め、現在は奥多摩や富士山麓で動物調査を行う。

▼コメント

巨大なくちばしで獲物を叩きのめすティタニスが最強と思いきや、待ち伏せ型のハシビロコウの一撃もすさまじい……、いや最速の毒蛇ブラックマンバを蹴り殺すヘビクイワシの俊敏さがまさるのか。

果たして3者のバトルは!?

ためし読みもヨメルバにて公開中！

https://yomeruba.com/hiroba/learn/docchiga-kyodaidori/

書誌情報

書名：どっちが強い!? 荒ぶる巨大鳥バトル 爆走！飛べない鳥ティタニス

監修：今泉忠明

ストーリー：ヴェズィル、ベオン

まんが：ブラックインクチーム

発売日：2026年6月24日（水）

定価：1,320円（本体1,200円＋税）

体裁：四六判／オールカラー／160ページ

ISBN：978-4-04-117311-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/docchiga/322512001173.html)

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角川まんが学習シリーズとは

「まんがで楽しく、わかりやすく学べる！」をコンセプトに小学生に向けて立ち上げた学習まんがシリーズで、現在「学習」「科学」「超科学」シリーズと、教科の枠を超えた“生きる力”を育む「角川まんが学習シリーズ＋」があります。

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