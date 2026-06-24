プレイド、ビジネスカンファレンス「X DIVE 2026」の全セッションを公開

株式会社プレイド

株式会社プレイド（東京都中央区：代表取締役CEO 倉橋健太）は、2026年7月9日（木）、東京ミッドタウン・ホールにて開催するビジネスカンファレンス「X DIVE （クロスダイブ）2026(https://xdive.plaid.co.jp/2026/?utm_source=release-all&utm_medium=referral&utm_campaign=20260709_xdive)」の全セッションを公開したのでお知らせします。

X DIVE 2026では、当日ご来場いただいた方の中から先着250名限定で、オープニングクロストークに登壇するピーター・フェーダー氏の著書『カスタマーセントリシティ 「正しい顧客」に集中する経営戦略』を進呈します。

X DIVE 2026 トークセッション

X DIVE 2026ではさまざまなトークセッションを用意しています。トークセッションは、有識者同士の「クロストーク」、最新技術の可能性を示す「テクノロジービジョン」、価値共創の企業事例を共有する「プロジェクトストーリー」で構成されます。

クロストーク

経営、科学、哲学など、各分野を牽引する専門家が登壇し、AIとデータが社会および企業経営に与える影響を多角的に議論します。3つのクロストークでは、AI時代に求められる顧客中心経営の核心や、人間の身体性・美といった代替不可能な体験の価値、さらにはデータが「意志」を持つことで問い直される、これからの人間や組織の意思決定など広範なテーマを設定し、参加者それぞれが深く考えるための論点を提示します。

AI時代に企業の「価値を創るデータ」とは？顧客中心経営とAIが問い直す、企業価値の源泉

ピーター・フェーダー ペンシルベニア大学ウォートンスクール教授

柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授

倉橋 健太 株式会社プレイド 代表取締役 CEO（Chief Executive Officer）

“わたし”という究極の体験を拡張するデータとは？ボディシェアリングと美の本質から探る、代替不可能な独自性の核心

玉城 絵美 H2L, Inc. CEO

中西 裕子 株式会社資生堂 ブランド価値開発研究所室長

松島 倫明 合同会社コンデナスト・ジャパン 『WIRED』日本版 編集部 編集長

データはいつ「意志」をもち始めるのか？マッシブデータフロー以後の生命・人・組織

池上 高志 東京大学 特任教授 / 跡見学園女子大学 情報科学芸術センター(AISAC) センター長・教授

下西 風澄 哲学者

松島 倫明 合同会社コンデナスト・ジャパン 『WIRED』日本版 編集部 編集長

テクノロジービジョン

AIとデータ領域の最先端を切り拓くテクノロジー企業と共に、企業が持つデータを事業価値へ変換するための技術的な展望と基盤構築の在り方を探索します。

プレイドのセッションでは、AI活用の差を生む顧客コンテクスト（文脈）を捉えるための基盤を紹介します。文脈を深く読み解くコンテクストレイヤーの構築、全社のあらゆる業務でデータを活用可能にする統合基盤、外部のAIエージェントともつながる自然言語インターフェースなど、「自社ならではの価値」を築くための具体的なアプローチを共有します。

眠れるデータを独自の価値に変えるには？競争力を生む顧客コンテクストデータとAI時代の実行基盤

倉橋 健太 株式会社プレイド 代表取締役 CEO（Chief Executive Officer）

牧野 祐己 株式会社プレイド 執行役員 CTO (Chief Technology Officer)

竹村 尚彦 株式会社プレイド 執行役員 CPO (Chief Product Officer)

データをどう顧客体験に活かせるか？⁠Databricks×プレイドで実現するAI時代のデータ基盤とは

窪田 正典 データブリックス・ジャパン株式会社 エンタープライズ第四営業部 部長

中野 康平 株式会社プレイド Ecosystem Partner Unit Manager

AIを指示待ちツールから「自律的な組織のバディ」にするには？ Gemini Enterprise が導く、自社データを武器にした「独自価値」の創出

垂見 周三 グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 パートナー事業本部ソリューション アライアンス リード

中野 康平 株式会社プレイド Ecosystem Partner Unit Manager

プロジェクトストーリー

金融、エンターテインメント、旅行、飲食、小売など、さまざまな業界で事業変革を進める企業の登壇から、データ活用の実践に迫ります。大規模な顧客基盤を起点とした事業構想や、複数チャネルをまたぐ接点の統合、さらには組織横断での連携から従業員の行動変容を促す施策まで。企業が「自社ならではの価値」をどう創り出し、組織全体でどう実装しているのか、実務的な観点からそのプロセスと実践知を紐解きます。

1.3億人のV会員の生活を豊かにするデータ活用とは？Vポイントで描く「顧客理解」を起点としたCX構想

廣田 精吾 Vポイントマーケティング株式会社 代表取締役 社長執行役員

高山 匡行 Vポイントマーケティング株式会社 カスタマーバリュー・マーケティング本部 本部長

門口 真士 株式会社プレイド Business Growth Dept Account Director

東宝×アクセンチュアが共創する変革の最前線とは？TOHO-ONEが切り拓く総合エンタメプラットフォームへの挑戦

平松 義斗 東宝株式会社 TOHO Digital Lab. 所長

安齋 翔貴 アクセンチュア株式会社 ソング本部 プリンシパル・ディレクター

筒井 一貴 株式会社プレイド Business Growth Dept Head of Enterprise Sales

AIは旅のメディア体験をどう変えるのか？⁠ガイドブックからWeb、そしてAI時代へ。「るるぶ」が描く次世代CX

盛崎 宏行 株式会社JTBパブリッシング 代表取締役 社長執行役員

西村 達一朗 株式会社プレイド CTO Office, Data Mind Business Lead of AI

古市 倫大 株式会社プレイド Head of CX Strategy Team Managing Director

顧客はなぜ「迷う」のか？保険検討体験の解像度を上げ続けるデータ活用術

西山 修平 第一ネオ生命保険株式会社 マーケットイノベーション部 ラインマネジャー

鈴木 圭祐 第一ネオ生命保険株式会社 マーケットイノベーション部 アシスタントマネジャー

酒井 宏平 株式会社SORAMICHI CXコンサルティング部 部長

高島 康輔 株式会社プレイド Partner Sales Team Industry Partner Unit Manager

データを通じた部門連携が創り出す「一貫した顧客体験」とは？⁠JCBが挑む、お客様起点・お客様目線での部門協業によるCX変革への挑戦

藤林 健太 株式会社ジェーシービー 販売促進部 次長

見谷 舞 株式会社ジェーシービー メディアデザイン部 次長

浜辺 武志 株式会社ジェーシービー カード事業統括部 次長

田中 彬寛 株式会社RightTouch Head of Business Development

門口 真士 株式会社プレイド Business Growth Dept Account Director

データで従業員の「内発的動機」をアクションへ繋ぐには？⁠丸亀製麺が実践するBtoEtoC戦略とその現在地

間部 徹 株式会社丸亀製麺 マーケット本部エクスペリエンスデザイン部 部長

小國 晴郎 株式会社プレイド PLAID ALPHA CX Strategy Team Unit Manager Senior Manager

毎日の買い物が「信用」になる？購買データが広げるクレジットカードの新たな可能性

竹内 洋 株式会社セブン・カードサービス 代表取締役社長

桑野 祐一郎 株式会社プレイド 執行役員 CGO (Chief Growth Officer)

池田 桃子 株式会社プレイド Business Growth Dept Account Director

価値を創るためのシステムのあり方とは？⁠HISが挑む、CX変革のためのDX

高野 清 株式会社エイチ・アイ・エス 情報システム本部、DX推進本部、CXマネジメント本部 執行役員（各本部長）

桑野 祐一郎 株式会社プレイド 執行役員 CGO (Chief Growth Officer)

高村 直輝 株式会社プレイド Business Growth Dept Account Director

データの力で「選ばれ続ける理由」を磨くには？コーセーが挑むブランドを越えた顧客体験変革

塩谷 悠 コーセー化粧品販売株式会社 EC事業推進部 ダイレクトビジネス室 室長

内山 正信 株式会社プレイド Business Growth Dept Account Director

X DIVE 2026 開催概要

カンファレンス名：X DIVE 2026

開催日時：2026年7月9日（木） 10:00-20:00（9:30開場）

会場：東京ミッドタウン・ホール（東京都港区赤坂9-7-2）

開催形式：現地会場限定開催 ※申込者限定アーカイブ配信あり

対象者：

企業変革の推進を担うCDXO / CDO / CAIO / CMOや

マーケティング、IT・プロダクト部門、新規事業・サービス開発などの部門に所属する方

参加費用：無料（事前登録制）

主催：株式会社プレイド

参加登録はこちら(https://xdive.plaid.co.jp/2026/?utm_source=release-all&utm_medium=referral&utm_campaign=20260709_xdive)から。

株式会社プレイドについて

プレイドは「データによって人の価値を最大化する」をミッションに、データを起点に企業価値の最大化を支援する企業です。膨大な顧客行動をリアルタイムに解析するデータ基盤とその文脈（コンテクスト）までを構造化する技術をもとに、データ×AIのプロダクト群と専門人材による伴走を提供しています。企業の顧客中心経営の実現を支えることで、持続的な事業成長とその先にいる生活者一人ひとりへの価値創出に貢献します。

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