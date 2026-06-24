NUWORKS株式会社

NUWORKS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：三浦亮、以下「当社」）は、東証グロース市場上場のアーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社（証券コード：6085、本社：東京都千代田区、代表取締役：丸山雄平、以下「ASJ」）と業務提携契約を締結し、窓断熱フィルム「SEAG（シーグ）フィルム」および有機物循環プラットフォーム「ALIN（アリン）」の2商材の取扱いを開始したことをお知らせいたします。

本提携は、当社が掲げる「マーケティング事業」と「プロダクト事業」の両輪成長戦略のもと、構造的拡大が見込まれる脱炭素・サーキュラーエコノミー領域へ取扱商材を拡張し、セールスプラットフォームの提供価値と収益ポートフォリオを高度化するものです。

■ 市場背景

電力料金の高止まり、GX（グリーントランスフォーメーション）対応の本格化、TCFD・SSBJを契機とする非財務情報開示の高度化により、企業が「初期投資を抑えながら、確度高くCO2排出量と光熱費を同時に削減できる打ち手」を求める需要は急速に拡大しています。

廃棄物分野においても、焼却依存からの脱却と循環型モデルへの移行は、自治体・食品メーカー・農業関連事業者など広範な法人にとって経営課題化しており、関連投資は中長期で構造的に拡大する局面にあります。

■ 本提携の戦略的意義

当社は本提携を通じ、以下3点を企図しております。

（1）取扱商材ポートフォリオの多角化

脱炭素・資源循環という構造成長領域に強い商材を取り込み、当社プラットフォーム上で扱う商材の業種・テーマ分散を進めることで、収益基盤の更なる安定化を図ります。

（2）ストック型収益モデルの拡張

SEAGフィルムは初期費用ゼロのリース方式での提供が可能であり、当社にとっては中長期で積み上がるストック型収益への寄与が見込まれる商材です。当社が継続的に推進してきた収益のストック化方針と整合します。

（3）GX・サーキュラーエコノミー領域でのプレゼンス確立

社会課題の解決に直結する商材群を当社プラットフォームの主要ラインに位置付けることで、法人顧客に対する提案領域の質的拡張を図ります。

■ 提供商材の概要

【SEAGフィルム｜窓断熱フィルム】

既存建物の窓ガラス内側に施工するだけで断熱性能を発揮し、空調エネルギーコストを大幅に削減する高機能フィルムです。意匠性を損なわず、新築・既築問わず導入可能なため、オフィスビル・商業施設・宿泊施設・病院など法人施設全般が対象市場となります。

省エネ保証付・リースプランにより、初期費用ゼロで手軽に省エネ導入が可能です。効果保証によって導入時の不安を軽減できるため、顧客の導入ハードルが低く、当社にとっても安定的なストック収益が期待できます。

【ALIN｜有機物循環プラットフォーム】

亜臨界水処理技術を活用し、生ごみ・有機廃棄物を分別不要で処理して、バイオガス発電・有機肥料・二酸化炭素へと資源として循環させるプラットフォームです。焼却依存からの脱却と廃棄物のマネタイズを同時に実現する次世代型モデルとして、自治体・食品メーカー・農業関連事業者など多様な法人への提案が可能です。

■ 今後の展望

当社は今後、セールスプラットフォームを通じて両商材の本格展開を進めると同時に、脱炭素・資源循環領域における取扱商材のさらなる拡充を継続いたします。これにより、企業の脱炭素経営とサーキュラーエコノミーへの移行を実需面から後押しするとともに、当社プラットフォームの提供価値および収益ポートフォリオを継続的に高度化してまいります。

ASJにとっても、本提携は同社が経営方針として掲げる「建築家ネットワークの活用」および「環境関連事業の強化」を、当社の販売ネットワークを通じて実装するものであり、両社の中長期的な事業成長に資する戦略的提携と位置付けております。

■ お問い合わせ先

NUWORKS株式会社 広報担当

E-mail：nuworks_pr@nuworks.co.jp

■ 会社概要

会社名：NUWORKS株式会社（NUWORKS Inc.）

代表者：代表取締役 三浦 亮

設 立：2019年6月26日

所在地：東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 ダイヤゲート池袋5F

事業内容：セールス・プラットフォーム事業

コーポレートサイト：https://www.nuworks.site/

※ 本リリースに記載の見通しは現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。ASJにおける適時開示の取扱いについては、同社より別途公表される情報をご参照ください。