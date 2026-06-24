オンライン診療・オンライン服薬指導・PHRサービス「薬急便」、患者会員数190万人を突破

株式会社MG-DX

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）の連結子会社である医療AIカンパニー、株式会社MG-DX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堂前紀郎、以下「当社」）は、オンライン診療・オンライン服薬指導・PHRサービス「薬急便（やっきゅうびん）」の患者会員数が、2026年6月12日時点で190万人を突破したことをお知らせいたします。

直近の調剤報酬改定において、医療DXの推進や対人業務へのさらなるシフトが評価されるなど、薬局を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。また、患者さんのライフスタイルやニーズも多様化しており、単に薬を受け取るだけでなく、「待ち時間を減らしたい」「自身の都合に合わせてスムーズに受付や服薬指導を受けたい」といった利便性を重視する傾向が強まっています。

このような社会と医療制度の変化に伴い、薬局には「対物業務の効率化・省人化」と「患者さんへの提供価値の向上」を同時に実現することが求められています。

当社は、こうした急激な変化に柔軟に対応できるプロダクトとして「薬急便」の機能拡充を進めており、多くの薬局および患者さんにご支持いただいた結果、このたびの会員数190万人突破に至りました。

■ AIが能動的にサポートする「薬急便」シリーズ

- オンラインAI受付（来局前のスムーズな事前予約を実現）(https://www.mg-dx.co.jp/news/posts/QBcYI8kY)来局前にスマートフォンから、処方せん送信や問診を完了できるサービスです。接客AIエージェントがオンライン上で受付対応を行うため、患者さんは薬局での待ち時間を短縮し、滞在時間を最小限に抑えることができます。- 薬局AI受付（店頭での対人業務を代替する無人受付）(https://yqb.mg-dx.jp/ai-assistant)店頭に設置する無人受付システムです。「オンラインAI受付」の内容との連携と、AI接客OS「Escort AI」による能動的な声かけで、初めての方でも迷わずスムーズなチェックインを実現します。薬局スタッフの事務負担を大幅に軽減し、薬剤師が対人業務に専念できる環境作りを支援します。- 薬急便モバイルオーダー（自由な待ち時間を実現する順番管理機能）(https://yqb.mg-dx.jp/function/mobileorder)場所を問わず、スマートフォンの画面から「待ち状況の確認」や「調剤完了通知」を受け取ることができます。患者さんは店外の好きな場所で待機できるため、薬局内での長時間待機を回避し、待ち時間の有効活用を促進します。

当社は今後も、「薬急便」シリーズの機能拡充を進め、薬局が持続的に価値を提供できるよう支援してまいります。無人受付から服薬指導、薬の受け取り、会計までを一気通貫でつなぐ「無人薬局ソリューション」の社会実装をさらに加速させ、患者さんには迷わずスムーズに利用できる薬局体験を、薬局スタッフには対人業務に専念できる環境を提供することで、次世代薬局の標準となる体験設計を実現してまいります。

■「薬急便」について

「薬急便」は、接客AIエージェントを軸に、オンラインと店頭の両方でスムーズに受付ができる薬局サービスです。処方せんの事前送信をはじめ、オンライン診療・オンライン服薬指導・薬の配送・スマート会計など、店頭での待ち時間を短縮できる便利な機能を利用できます。

さらに、待ち状況の確認や調剤完了通知など、外出先からでも店舗の状況を把握できる仕組みも備えており、オンラインとオフラインをシームレスにつなぐことで、患者さんにとってより快適で分かりやすい薬局体験を実現します。

＜「薬急便」プラットフォーム 一覧＞

- 薬急便 モバイルオーダー- 薬急便 遠隔接客AIアシスタント- 薬急便 スマート支払い- 薬急便 AI-OCR- 薬急便 オンライン服薬指導- 薬急便 オンライン診療

薬急便サービスページ：https://yqb.jp/

■「薬急便 遠隔接客AIアシスタント」導入店舗様の声

株式会社クリエイトエス・ディー様

「患者さまの待ち時間を約3分短縮できました。患者体験と従業員の働きやすさを両立し、今では『なくてはならない存在』となっています(https://yqb.mg-dx.jp/casestudy/lYB0_Kg1)」

株式会社エフケイ様

「薬剤師の業務中断が8割減少しました。薬剤師が本来の『対人業務』に専念できる環境が整い、地域密着型薬局として次世代DXの姿を実感しています(https://yqb.mg-dx.jp/casestudy/KOz2meEm)」

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MG-DX 広報担当 pr@mg-dx.co.jp