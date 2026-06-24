にじさんじライバー11名が参戦！「格付けバトル！真の一流は誰だ！？ にじMEDULLA王決定戦」6月25日（木）より全3回配信で開催！

株式会社Sparty

株式会社Sparty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深山 陽介）は、パーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA（メデュラ）」において、VTuberグループ「にじさんじ」とのコラボレーション企画を実施いたします。

MEDULLA 8周年を記念した本企画では、「にじさんじ」所属ライバー11名が出演するYouTubeライブ配信「格付けバトル！真の一流は誰だ！？ にじMEDULLA王決定戦」にあわせて、配信を記念したコラボ限定商品「8th Anniversary Box」を数量限定で発売いたします。

さらに、対象プランのご購入特典として、新発売のヒートブラシの限定デザインや、豪華ノベルティがセットになった特別なプログラムをお届けします。

【Team “MOON”】

・配信日時：2026年6月25日（金）21:00～

・配信チャンネル：四季凪アキラ公式アカウント（https://www.youtube.com/@ShikinagiAkira)

・出演ライバー：榊ネス、四季凪アキラ、魁星、セラフ・ダズルガーデン

【Team “SUN”】

・配信日時：2026年7月6日（月）20:00～

・配信チャンネル：渡会雲雀公式アカウント（https://www.youtube.com/@WataraiHibari)

・出演ライバー：渡会雲雀、北見遊征、風楽奏斗

【Team “甲斐田晴、叶、星川サラ、ローレン・イロアス”】

・配信日時：2026年7月9日（木）21:00～

・配信チャンネル：ローレン・イロアス公式アカウント（https://www.youtube.com/@LaurenIroas)

・出演ライバー：甲斐田晴、叶、星川サラ、ローレン・イロアス

各配信ごとに、出演ライバーがおすすめする香りモチーフにしたカラーの限定ノベルティをセットにした、特別セットを販売いたします。

※先着順・なくなり次第終了

■セット商品

オーダーメイドシャンプー・リペア

ハイパーリンクセラム

スカルプリフトブラシシルク＋

ヒートシルキーブラシ（年間プログラムのみ/今回限定のオリジナルデザイン）

ヘッドスパリフト（年間プログラムのみ）

年間プログラムを申し込むと、2026年6月に新発売した「ヒートシルキーブラシ」を今回限定のオリジナルデザインでお届けします。

【キャンペーン限定特典】

１.全員限定特典：オーダーメイドシャンプー・リペアお届け時に、限定オリジナルデザインBOX

コラボ限定のオリジナルデザインでお届け。８周年記念の限定デザインで宝石箱をちりばめたようなアニバーサリーBOXとなっています。

※先着順・なくなり次第終了

２.年間プログラム限定特典：合計23,000円相当の美容デバイスを初回セットでお届け。

◆ヒートシルキーブラシ【ブラシ型アイロン】（8周年限定デザイン）

ブラシ型のアイロンで、スマホとほぼ同じの重さ（約216g）で持ち歩きしやすい最新ヘアケア家電。外出先や特別なイベントや推しとの撮影前など、たった3分※でストレートヘアにしてくれる、場所・年代問わず使えるブラシです。

※お手入れ時間の目安

※画像は通常デザインとなります。※実際お届けするヒートシルキーブラシは、オリジナルデザインとなります。

◆ヘッドスパリフト【頭皮マッサージャー】

シャンプー時に使う頭皮マッサージャー。

梅雨～夏にかけて気になる頭皮や毛穴の汚れをすっきりと落とし、自宅にいながらプロの手に包まれるような心地よさで、固くこわばった頭皮をやさしく解きほぐします。

【誰が“にじメデュラ王”か予測しよう！SNS投稿キャンペーン】

各ライブ配信に先駆け、MEDULLA公式Xにてプレゼントキャンペーンを実施します。

告知される投稿をフォロー・「誰が“にじメデュラ王”」かの予想を投稿。“にじメデュラ王”を当てた方に抽選で10名様に「ハイパーリンクセラム」をプレゼントします。

■キャンペーン概要

＜応募期間＞

各ライブ配信の前日～ライブ配信前まで

＜応募方法＞

１．Xで「@MEDULLA_jp」（https://x.com/MEDULLA_jp）のアカウントをフォロー

２．ハッシュタグ“#にじメデュラ王決定戦”と“#メデュラ王は○○（ライバー名）”の２つのハッシュタグをつけて、Xにて投稿

＜景品＞

見事“にじメデュラ王”を当てた方の中から、抽選で各回10名様（計30名様）に「ハイパーリンクセラム」をプレゼント。

※当選者の発表は、厳正な抽選の上賞品の発送をもって代えさせていただきます。賞品は2026年8月末までに発送予定です。

【『にじさんじ』ライブ配信 メンバー紹介】

■Team “MOON”

魁星（Kaisei）

暗い小道でひっそりと「鍵屋」を営む青年。

開くことから閉じることまで、彼に対応できないことはない。

常に飄々としており、その本意は計り知れない

セラフ・ダズルガーデン（Seraph Dazzlegarden）

暗殺が生業の家系に生まれ、幼い頃から暗殺技術を磨いてきた。

素性には謎が多く、複数の名前を使い分けている。

現在は暗殺者を辞め、フリーのエージェントとして仕事を請け負う。

四季凪アキラ（Shikinagi Akira）

代々続く諜報員一家に生まれた腕利きの元・諜報員。

今は組織を抜けて小さな事務所を開いている。

蜂の巣の駆除から刺客の排除まで請け負う。

榊ネス（Sakaki Ness）

とある名家に仕える執事。

所作が美しく、高貴な雰囲気を携えている。

主人の指示であれば、どんな事でも完璧にこなす。



■Team “SUN”

風楽奏斗（Fura Kanato）

マフィア一家の息子。

根が優しく、家業に疑問を持つ一方、首領としての才覚は超一流。

現在の職業は青年実業家で、カフェやレストランを経営している。

北見遊征（Kitami Yusei）

日々悪しきものと戦っている新米呪術師。

いつか呪術の力で世界をクールにすることが夢だが、

今はまだ師匠の使いっ走りである。

渡会雲雀（Watarai Hibari）

怪盗一家の跡取り。

人の心を掴む正義の「快盗」に憧れている。

金銭目的の盗みはしないので、カフェのアルバイトで生計を立てている。

■Team “甲斐田晴、叶、星川サラ、ローレン・イロアス”

甲斐田晴（Kaida Haru）

皇都でも著名な、「魔」の研究者。屋敷で研究に没頭しており、その姿を知る者は少ない。

切れ者だが怠け者でもあるため、 興味のないことには関わろうとしない。

叶（Kanae）

突然天使の如く舞い降りてきた超癒し系男子。そして猫のクッションを両手で抱っこしている。話し方もふわふわしている。

学生のように見えるが普段何をしているかは不明。

甘いボイスで、聞いているこちらの心が洗い流されるようなトークを繰り広げる。

星川サラ（Hoshikawa Sara）

自分の可愛さを世界中に届ける事を目指している自称インフルエンサー。

イギリスと日本のハーフで、新しいこと、楽しいこと、恋バナが大好き。

ローレン・イロアス（Lauren Iroas）

都市警備部隊に所属する青年。往々にして陰謀渦巻く街は、彼をあまり寝かせてくれない。

(C)ANYCOLOR, Inc.

MEDULLAについて

MEDULLAは診断と相談でつくりあげる、あなた専用のヘアケアプログラム。

あなたの髪質や悩み理想に合わせて、最適なヘアケアの処方やアイテム、使い方を提案する、日本初(※1)のパーソナライズのヘアケアプログラムです。

オフィシャルサイト：https://medulla.co.jp

※1 2021年12月 TPCマーケティングリサーチ(株)調べ ユーザーの髪質や悩みに合わせてパーソナライズで製品を提供

会社概要

会社名：株式会社Sparty

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目２２－１０ 見真ビル 3階

代表者：代表取締役 深山 陽介

URL： https://www.sparty.jp/(https://www.sparty.jp/)