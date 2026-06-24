75万組以上が選んだアニヴェルセルオリジナル婚姻届

アニヴェルセル株式会社

記念日プロデュースを手がけるアニヴェルセル株式会社は、累計ダウンロード数75万件以上の実績を誇る【アニヴェルセルオリジナル婚姻届】に夏をテーマとした新デザイン3種と、6月24日「UFOの日・空飛ぶ円盤記念日」にちなんだデザインの全4種を追加いたします。「婚姻届にもふたりらしさを込めたい」「SNSにも映えるおしゃれな婚姻届がほしい」という声にお応えするラインナップです。新たに登場するデザインは、金魚や朝顔が涼しげな和柄、爽やかなマリンテイスト、元気なビタミンカラーのスイカ柄、UFOの記念日にちなんだ遊び心あふれるデザインと、夏にぴったりの婚姻届です。

婚姻届の提出日が「結婚記念日」となることから、婚姻届とともに写真を撮り、SNSに投稿するカップルも多く見られます。アニヴェルセルの婚姻届は、おふたりらしいデザインを豊富な種類から選べ、大切な結婚記念日を素敵な想い出として残せることから多くの方にご好評いただいています。

累計ダウンロード数75万件以上のオリジナル婚姻届

オリジナル婚姻届サイト :https://www.anniversaire.co.jp/brand/konintodoke/

アニヴェルセルでは、オリジナルデザインの婚姻届、命名書、出生届、フォントを公式ホームページでご提供しています。好きなデザインを選んで無料ダウンロードでき、ご自宅で印刷・記入した後、そのまま全国の役所に提出可能です。実用性とデザイン性を兼ね備えた届出書としてご好評いただいています。

現在、オリジナルデザインは、婚姻届113種、命名書3種、出生届4種、オリジナルフォント1種、命名書と一緒に撮影できる寝相アートシート3種と充実したラインナップをご用意しています。

【婚姻届をコンビニで印刷！スマホを使ってプリントする方法】

https://www.anniversaire.co.jp/brand/omotte/magazine/arrangement/11976/

【YouTube婚姻届の書き方 完全マニュアル】

https://youtu.be/eRrZfnFiVAU

＊ダウンロード数：2017年8月31日から2026年5月29日の期間、アニヴェルセル婚姻届サイトにて計測

アニヴェルセルオリジナル婚姻届 新デザイン4種

Meme les OVNI sont en fete !

～UFOも祝福！～

6月24日「UFOの日」にちなんで遊び心あふれるデザインが誕生。壮大な宇宙空間から、可愛らしいUFOがおふたりの結婚を祝福しています。新たな門出を宇宙規模の世界観でドラマティックに彩ります。

Au bord de l'eau fraiche

～涼しげな水辺で～

金魚が仲睦まじく泳ぎ、夏の涼を届けてくれるようなデザイン。青紅葉の花言葉は「美しい変化」。これからおふたりで歩む人生の中で、どんな変化の場面も幸福に満ちたものでありますように。そんな願いを込めています。

Amour de pasteque

～スイカ LOVE～

夏の暑さを吹き飛ばすような、みずみずしいスイカをモチーフにしています。明るくポップなスイカ柄が、おふたりの記念日をユニークに演出。夏らしさ満載のデザインで、おふたりのLOVEを鮮やかに、そしてハッピーに彩ります。

Leur depart en mer

～ふたりの船出～

夏の海をイメージした爽やかなマリンテイストの婚姻届。穏やかな波の時も、荒々しい波の時も、どんな時もお互いを思いやり、人生という名の航海を楽しめますように。そんなおふたりの固い絆と未来への願いを込めたデザインです。

アニヴェルセル株式会社について

アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。

アニヴェルセルの式場一覧はこちら https://www.anniversaire.co.jp/halls/