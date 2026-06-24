世界初※のVRコースターに防災アクションゲーム、ヒーローショーまで！『バーチャルマーケット2026 Summer』出展企業第1弾を発表

株式会社HIKKY

株式会社HIKKYは、世界中から延べ135万人以上が来場する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット(通称:Vket 読み:ﾌ゛ｲｹｯﾄ)」の通算16回目となる『バーチャルマーケット2026 Summer』を、2026年7月11日(土)～26日(日)の16日間にわたり開催いたします。

世界初※の声で加速するVRコースターへの乗車体験や、VRスーツヒーローショーの観劇、防災を体感するゲームなど、バーチャルだからこそできる没入コンテンツが楽しめる、本イベントの出展企業ブースの詳細第1弾を発表。

遊園地、アパレル、防災、金融、百貨店まで、業種も規模もさまざまな企業がそれぞれの強みを生かしたブースを展開。メタバースが企業のPRやファンづくりの場として活用される動きが、ますます広がっています。

※当社調べ：2026年2月～6月におけるWeb検索結果において

バーチャルマーケット（通称Vket -ﾌ゛ｲｹｯﾄ-）とは

バーチャル空間上で開催される、世界最大級※のメタバースイベント。参加者はアバターとなって来場し、3Dアイテムや洋服、飲食物などのリアル商品を売買したり、アトラクションやゲーム、音楽ライブを体験したりと、まるで現実の街を仲間と歩きながら遊びに行くような没入体験を楽しむことができます。VR機器はもちろんパソコンからでも、開催期間中は24時間、無料で参加可能です。

2018年の初開催以来、毎年夏と冬の年2回開催され、1回の開催で世界中から延べ135万人以上が来場。これまでにギネス世界記録(TM)を4つ取得し、バーチャルの文化やコミュニケーションによる新しい価値を広げる代表的なイベントとして成長を続けています。

Vketにはクリエイター同士やファン同士が出会い、つながり、コミュニティとして育っていくUGCの土壌があり、そこに企業・自治体・ブランドの出展が融合することで、新しいファンコミュニティや共創の輪も生まれています。

※バーチャルリアリティマーケットイベントにおけるブースの最多数としてギネス世界記録を取得

バーチャルマーケット2026 Summer企業出展会場は「秋葉原」と「ブロードウェイ」

今回の企業出展VR会場として、「秋葉原」と「ブロードウェイ」をモチーフにしたパラリアル※な2会場を用意しました。

※パラリアルとは…「パラレルワールド（並行世界）＋「リアル（現実世界）」を合わせた造語で、リアルとメタバースに並行して存在することを指します。

【パラリアル秋葉原】

今回のパラリアル秋葉原会場は、“電脳都市”をテーマに、駅前や中央通り、ジャンク通りなどをパラリアルに再現し、秋葉原に行ったことがある方なら「あるある」と感じていただけるような店舗や施設が並びます。

さらにVket史上初の試みとして、見た目や服装などをカスタマイズできるマスコット『NUI(読み:ヌイ)』と一緒に会場を周遊できるコンテンツが登場！自分仕様の「NUI」と一緒に会場を回りながら写真を撮ったり、会場内のバグ（エラー）を直して街を元に戻すミニゲームに参加したりしながら、パラリアル秋葉原の会場をより一層楽しめます。

【パラリアルブロードウェイ】

2022年夏のVketで展開したパラリアルニューヨークが、「パラリアルブロードウェイ」としてパワーアップして登場！夜のブロードウェイを舞台に、最先端のエンターテインメントが集まる街を体感するような演出で、歩いているだけでも楽しめるような会場をご用意しました。さらに、会場内のステージで自身のアバターでダンスを踊るといった、来場者自身が主役になれるような没入体験も楽しめます。

【企業出展ブース内容紹介】※一部抜粋

◆富士急行株式会社

世界初※『声で加速するVRコースター』が登場！富士急ハイランドが初出展

HIKKYと共同でXR年間プロジェクトを始動する富士急行株式会社は、本プロジェクトの第1弾として「富士急ハイランド」をバーチャルマーケットに初出展します。今年開業30周年を迎えるキング・オブ・コースター「FUJIYAMA」をバーチャル仕様にし、最高速度を実際の4倍（520km/h）にした、世界初※の“叫べば叫ぶほど加速するVRコースター”『超FUJIYAMA！』や、夏でも涼しさを感じられる涼感VRクイズライド『スゴクナガシマスカ』など、バーチャルならではのコンテンツを展開します。

さらに“富士急ハイランド バーチャルコミュニティ”を発足し、複数の有名VRChatコミュニティが“富士急バーチャルアンバサダー”として参加が決定。バーチャルマーケット期間中、ブース内でのステージイベントなどを通じて来場者との接点を生み出しながら、一緒にコミュニティを盛り上げる新メンバーを募集します。

※当社調べ：2026年2月～6月におけるWeb検索結果において

◆青山商事株式会社

迫力のアクションで“動けるスーツ”を体感！『VRスーツヒーローショー』を展開

「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」を展開するビジネスウエア専門店の青山商事が、バーチャルマーケットに初出展！これからの時代を担う若い世代との「新たな顧客接点の獲得」と「ブランドイメージの刷新」に向け、メタバース領域に参入します。

ブース内では、スーツ姿のヒーローたちが迫力のアクションで戦う「VRスーツヒーローショー」を観劇できるほか、スーツに関するミニクイズや、期間中に実施する青山商事社員によるバーチャル接客＆座談会イベントが楽しめます。スーツヒーローショーのモーションアクター※には、元仮面ライダー主演俳優の井上正大氏を起用！特撮ファンも唸る本格的なアクションエンターテインメントをお届けします。

※体にセンサーを付けて演技やダンスを行い、その動きをデジタルデータに変換して3DCGキャラクターに反映させる俳優・パフォーマーのこと

◆株式会社ユニバーサルエンターテインメント

統合型リゾート「オカダマニラ」がバーチャルに初登場！ホテル2泊3日の招待キャンペーンも！

毎回多くの来場者から「時間が溶ける」と好評のユニバーサルエンターテインメントの8回連続となる出展が決定！今回はフィリピン・マニラの統合型リゾート施設「オカダマニラ」にメタバースならではの魅力を加えたブース「OKADA MANILA WORLD」を、パラリアルブロードウェイに展開します。

友達と並んで“連れ打ち”ができる「メタスロット」は『メタスマスロ』としてパワーアップ。初の2機種同時展開で「スマスロ ハナビ」「スマスロ サンダーV」をプレイでき、『ザ・ファウンテン×ラグナドール 噴水GAME!!!』でも、獲得したポイントに応じて3D衣装や3Dアクセサリーが無料でもらえます。

また、人気アバター（桔梗、しなの、マヌカ、ミルフィ、ミルティナ）や友達と最大4人まで同時に踊れるダンスフロア『Cove Manila de 連れDANCE♪』など、パチスロに触れたことがない方でも“楽しい！”を気軽に味わえる体験が勢ぞろい。ユニバーチャルランド公式Xアカウント(https://x.com/univirtualland?lang=ja)のキャンペーン告知ポストを、指定のハッシュタグを付けて引用リポストしていただいた方の中から、抽選でペア3組6名様をオカダマニラのホテルに2泊3日でご招待するキャンペーンも実施します。

◆城北信用金庫

みんなの「100万円で叶えたい夢」が花開く！城北信用金庫がインターネット支店開設を記念して初出展

東京都や埼玉県を中心に展開する城北信用金庫が、全国どこからでも利用できるインターネット支店「おちゃのま支店」の開設を記念し、バーチャルマーケットに初出展！城北信用金庫のシンボルである「桜」と、総合演出・特別協賛する「北区花火会」をモチーフにした華やかなブースで、「夢とお金」をテーマにしたコンテンツを展開します。

ブース中央では、事前に募集した「100万円あったらVRChatで叶えたい夢」を桜の花に見立てた参加型体験ギミックが楽しめます。苗木に水をあげて、大きな夢の桜を咲かせよう！さらに、100万円札の顔出しパネルでの記念撮影や、アンケートに回答すると、お札のパーティクルが飛び出す扇子の3Dモデルがもらえるキャンペーンも実施します。

◆能美防災株式会社

防災をゲームで楽しく体験！防災事業のパイオニア・能美防災が初出展

総合防災企業として社会の安全を支える能美防災株式会社が、“防災への備え”の必要性を伝えるため、バーチャルマーケットに初出展します。

巨大な発信機が目印のブースでは、火災が発生したビルを舞台に、燃えるオフィスデスクや噴き出す炎をかわしながら、最上階の巨大発信機を押してスプリンクラーを作動させ消火成功を目指す3D防災アクションゲーム『のぼれ！ファイアービルディング』が楽しめます。

「防災といえば能美防災」の認知拡大を図るとともに、ゲームや展示を通じて防災を楽しく伝え、より多くの方に能美防災を知っていただけるよう、バーチャル空間ならではの体験を通じてアプローチします。

◆AlphaTheta株式会社

VRで活躍するDJたちと共創！AlphaTheta公式のDJ機器3Dモデルがバーチャル空間に登場

DJ機器のリーディングカンパニー・AlphaThetaが初出展！プロフェッショナル・オールインワンDJシステム「XDJ-AZ」を忠実に再現した3Dモデルを展示します。

本3Dモデルは、VRChatで活動するDJ約10名からの声を聞き、その声を基にオリジナルギミックなどを追加した、メーカーとVRコミュニティの共創により開発しました。クラブのDJブースに立つように、ジョグホイールやミキサーのディテールを間近で味わえるほか、ジョグに触るとスクラッチ音が出たり、DJおなじみのレゲエホーンを鳴らすことができたりといった、DJ機材に初めて触れる方でもDJの楽しさを体験できるギミック（仕掛け）を組み込んでいます。

ブース内のアンケートにご回答いただくと、このXDJ-AZ 3Dモデルをプレゼントします。実機さながらのDJ機材を、VR空間でも触ったり部屋に飾ったりしてお楽しみください。

◆株式会社 大丸松坂屋百貨店

新作アバター「ヒナミ」「ルシル」も登場！人気5体のオリジナルアバターを展示

大丸松坂屋百貨店オリジナル3Dアバターが主役の、ラグジュアリーなブースが登場！今年2月に発売された新アバター「ヒナミ」と「ルシル」に加え、「湊渚」「玲來」「零韻」の計5体が、お揃いのスーツを着用した姿で展示されます。来場者は、それぞれのアバターを試着することが可能です。

さらに、Vket公式チャンネルと大丸松坂屋百貨店のコラボ動画も配信予定です。

◆群馬電機株式会社

“ポポーポポポポ♪”を自身のVR空間にも流せる！『呼び込み君』3Dモデルを販売

群馬電機株式会社が、バーチャルマーケットに初出展！同社の販売する音声POP「呼び込み君」を初めて3Dモデル化し、特設ブースにて980円(税込)で販売いたします。

呼び込み君3Dモデルには、スーパーでよく聴くおなじみ“ポポーポポポポ♪”のアップテンポ調曲「No.4」と、ボサノバ調曲「No.2」の2曲を搭載しています。アバターとして利用したり、自身のワールドに設置したり、アクセサリーとして一緒に連れ歩いたりと、自由にカスタマイズして自分らしい呼び込み君をお楽しみください！

【バーチャルマーケット2026 Summer概要】

名 称：バーチャルマーケット2026 Summer

主 催：株式会社HIKKY

会 期：2026年7月11日(土)～26日(日)（計16日間）

参加費：無料

企業出展VRChat会場：パラリアル秋葉原／パラリアルブロードウェイ

VketReal会場：ベルサール秋葉原

公式サイト：https://vket.com/

公式SNS：

X→https://x.com/Virtual_Market_

YouTube→https://www.youtube.com/c/vketchannel

Instagram→https://www.instagram.com/vket_official/

来場方法：https://vket.com/access

VR機器およびWindows PCから、VRChat内特設ワールドにご来場いただけます。

開催期間中は24時間いつでも無料で来場できます。

Vket公式Discordサーバーでは、バーチャルマーケットの最新ニュースやイベント情報をリアルタイムで配信しています。今後は限定キャンペーンや先行情報の公開も予定！下記よりぜひご参加ください。

Vket公式Discord :https://discord.com/invite/6xprPV95cm

【株式会社HIKKYについて】

株式会社HIKKYは『遊ぼう！次元を超えて』をミッションに、バーチャルで生まれる文化や創作と最新テクノロジーをかけ合わせて、 誰もがワクワクするような体験の場とコンテンツを提供するXRカンパニーです。

2018年から主催する世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット（Vket）」と、XR体験型リアルイベント「VketReal」の企画運営を主軸に、『バーチャル↔リアル』の新しい価値を創出しています。

代表取締役CEO： 舟越靖

本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 三富ビル４F

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://www.hikky.co.jp/

法人様向けページ：https://hikky.co.jp/biz

【メディア向け先行取材・体験会のお知らせ】

メディアの皆様に向けて、バーチャルマーケット2026 Summerの先行体験・取材会を実施いたします。実際にVR機器を用いてバーチャルマーケットをご体験、ご取材いただけます。各出展企業へのご取材も可能ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

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開催期間：2026年7月8日(水)～10日(金)

※詳細な日時はお問い合わせ後に決定させていただきます

開催場所：HIKKY本社（最寄り：恵比寿駅）

参加申し込み方法：下記フォームよりお問い合わせください。

https://hikky.co.jp/contact/company/media(https://hikky.co.jp/contact/company/media)

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