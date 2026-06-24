祝アニメイト創業40周年！　約1年間にわたる特別企画が実施決定！　店舗やオンラインで楽しむことができる企画を多数実施いたします

株式会社アニメイトホールディングスイベントの詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115553

株式会社アニメイトは、2026年7月4日から約1年間、創業40周年を記念した特別企画を開催いたします。

アニメイトは、たくさんの作品やキャラクター、そしてお客様との出会いに支えられてきました--。

40周年をきっかけに、日頃の感謝の気持ちをお伝えするとともに、皆様に楽しんでいただける企画を順次お届けしてまいります。

今回は、皆様から案を募集して47都道府県のオリジナルスタンプを制作する企画や、どなたでも参加できるアニメイトクイズなどの詳細を公開いたしました。アニメイトブックストアやポケットドラマCDなどのサービスをお得に利用できるキャンペーンも多数ございます。

今後も追加の企画を随時発信いたします。各企画の詳細はイベントページにてご確認ください。

■企画情報

1）皆で作ろう!!アニメイト全国47都道府県ご当地スタンプ登場!!

モチーフ募集期間：2026年7月4日～8月2日23：59

スタンプ設置期間：2026年12月下旬ごろ～を予定

開催場所：全国アニメイト

モチーフ応募はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwNcTjc4A-ARsFFp-c_A_1gl28aNe3RKTl5kg_IDsmknc7mg/viewform?usp=dialog)から！

※応募受付は7月4日より開始いたします。

2）40周年記念！ アニメイトクイズ！

開催期間：2026年7月4日～12月26日

開催場所：WEBクイズページ

クイズの挑戦はこちら(https://www.animate.co.jp/ex/animate40th_quiz/)から！

※クイズの回答受付は7月4日より開始いたします。

3）アニメイトクイズ王決定戦！ ～ファイナルステージ～

開催日時：2026年12月26日 14：00～

開催場所：アニメイト池袋本店 B2F アニメイトシアター

MC：関智一さん、長沢美樹さん

ゲスト：森久保祥太郎さん、山口勝平さん

内容：「アニメイトクイズ！」最終決戦、ゲストによるトーク ほか

4）40周年記念「WEBサービス」企画開催！

【アニメイトブックストア】

40周年記念！ 商品券やポイントが当たる抽選プレゼント祭り

開催期間：2026年7月9日～8月9日

あなたのお好きな本を40冊！ どどんとプレゼント

開催期間：2026年8月10日～9月13日

アニメイトブックストアの企画詳細はこちら(https://www.animatebookstore.com/feature/feature.php?feature_id=871&utm_source=Animate&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_40th)から！

【ポケットドラマCD】

40周年記念 1万円商品券プレゼント

開催期間：2026年7月9日～8月16日

詳しくはこちら(https://pokedora.com/feature/feature.php?feature_id=662&utm_source=QR&utm_medium=referral&utm_campaign=20260709_animate_gift_certificate)から！

他にもポケットドラマCDの企画を実施予定！

各企画の詳細はイベントページをご確認ください。イベントページはこちら(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115553)。

他にも随時企画を公開予定です。

■島本和彦先生描き下ろし「アニメ店長40周年イラスト」大公開！

燃え盛る「40」の炎を掲げる、クールなアニメ店長の描き下ろしイラストが完成！ 40周年記念の企画をさらに熱く盛り上げます。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)Kazuhiko Shimamoto・MOVIC イラスト：島本和彦

■関連URL

アニメイト40周年イベントページ(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115553)

■アニメイトとは

日本国内・海外に展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店。日本全国に125店舗、日本国外にも上海・ソウル・バンコク・台北などの東アジア主要都市や北米のロサンゼルスなどに店舗を展開しており、アニメやコミック、ゲームなどの商品を販売しています。2026年7月9日で創業40周年を迎えます。