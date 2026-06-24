『メジャスピ』初の「今永セレクション」が本日スタート！今永選手が選出したMLB選手14名＋ご本人が登場！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』（以下、『メジャスピ』）において、「今永セレクション」を本日6月24日(水)からスタートしたことをお知らせします。

「今永セレクション」は、シカゴ・カブスで活躍する今永昇太選手が選出したMLB選手14名と、今永選手ご本人の計15名が登場する特別なスカウトです。あわせて、14選手の選出理由や注目ポイントについて、元プロ野球選手の杉谷拳士さんとともに語るインタビュー映像も公開中ですので、お見逃しなく。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rMfw_rxOdu8 ]

今永昇太選手が「パートナーアスリート」に就任

シカゴ・カブスの今永昇太選手が、『メジャスピ』の2026シーズンにおける「パートナーアスリート」に就任しました。「パートナーアスリート」とは、 『メジャスピ』の魅力をグローバルに発信することを目的に起用された公式アスリートです。卓越したコントロールと多彩な投球術を武器にメジャーの舞台で活躍する今永選手のフィールド上でのプレーはもちろん、ゲーム内での活躍にもぜひご期待ください。

「今永セレクション」本日スタート！

「今永セレクション」は、今永選手が選出したMLB選手14名と、今永選手本人を加えた計15名が登場する特別なスカウトです。強力な選手を手に入れて、ドリームチームを編成しましょう。

開催期間：6月24日(水) メンテナンス終了後 ～ 7月8日(水) 9:59

＜登場選手＞

ピート・アロンゾ（ボルティモア・オリオールズ）

マックス・フリード（ニューヨーク・ヤンキース）

タリック・スクーバル（デトロイト・タイガース）

フリオ・ロドリゲス（シアトル・マリナーズ）

ホセ・アルトゥーベ（ヒューストン・アストロズ）

マッケンジー・ゴア（テキサス・レンジャーズ）

クリストファー・サンチェス（フィラデルフィア・フィリーズ）

フランシスコ・リンドーア（ニューヨーク・メッツ）

ロベルト・スアレス（アトランタ・ブレーブス）

今永昇太（シカゴ・カブス）

ウィルソン・コントレラス（セントルイス・カージナルス）

オニール・クルーズ（ピッツバーグ・パイレーツ）

トレバー・メギル（ミルウォーキー・ブリュワーズ）

エドウィン・ディアス（ロサンゼルス・ドジャース）

フェルナンド・タティスJr.（サンディエゴ・パドレス）

※都合により内容が変更となる可能性があります。詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

14名の選出理由を今永選手が語る！元プロ野球選手・杉谷拳士さんとのインタビュー映像も公開中!!

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rMfw_rxOdu8 ]

そのほかゲーム内キャンペーンも開催中！

■今永セレクション開始記念ログインボーナス

期間中にログインすると今永セレクションの今永昇太選手が確定で手に入る「G-III契約書: 今永昇太」をもらえます。

期間：6月24日(水) メンテナンス終了後 ～ 7月1日(水) 9:59

■エピック無料10連

期間中、1回のみ無料で引ける10連スカウトです。

選択チームの「2026 Series1」の「G-IV」選手が1名確定で手に入ります！

期間：6月24日(水) メンテナンス終了後 ～ 7月8日(水) 9:59

■ラッフルチャレンジ

試合をプレーして「ラッフルメダル」を集め、集めたメダルを使ってミニゲームに挑戦し、報酬を獲得できるイベントです。このイベントの累計報酬である「G‑IV契約書: 今永セレクション」を獲得して、「G‑IV」の「今永セレクション」登場選手を手に入れましょう！

期間：6月24日(水) メンテナンス終了後 ～ 7月1日(水) 9:59

※都合により内容が変更となる可能性があります。詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

今永選手の直筆サイン入りグッズが手に入るチャンス！

公式X(@MLBPS_JP)では、今永選手の直筆サイン入りのボール・キャップが当たるプレゼントキャンペーンを本日6月24日(水)17:00から開催予定です。フォロー＆リポストで応募して、豪華プレゼントを手に入れましょう！

モバイルゲーム『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』とは

臨場感あふれる試合シーンと、モバイルゲームに最適化した手軽な操作感が魅力の、MLBモバイルゲームです。本作の“カバーアスリート”である大谷翔平選手をはじめ、全30球団とそのホーム球場、および実在選手たちをリアルなグラフィックで搭載。プレーヤーは、選手を収集・育成して最強のチームを作り、ライバルとの対戦を楽しめます。試合は、スキマ時間にぴったりなハイライトシーンのみプレーする形式から、じっくり遊べる全打席プレー形式まで、好みに合わせた選択が可能。カジュアルな対戦も本格的な対戦も、好きなときにMLBを体感できるのが特徴です。

公式サイト：https://www.konami.com/games/mps/jp/ja/

公式X：@MLBPS_JP

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＜タイトル＞eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT（よみ：イーベースボール エムエルビー プロ スピリット）

＜メーカー＞KONAMI

＜配信日＞2024年10月23日(水)

＜ジャンル＞野球・アクション

＜メーカー希望小売価格＞基本プレー無料（アイテム課金制）

＜配信国・地域＞アメリカ、オーストラリア、カナダ、コロンビア、台湾、ドミニカ共和国、日本、パナマ、ベネズエラ、メキシコ

＜対応言語＞日本語、英語、スペイン語、中国語（繁体字）

＜対応OS＞Android, iOS

＜権利表記＞

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