岡村丁寧、新曲「納豆」を本日配信リリース。愛しすぎてドクターストップ。“会いたい人”を歌った納豆ラブソング、MVプレミア公開決定！

株式会社インクストゥエンター

「納豆」ジャケット写真

TikTokで総再生数1,800万回を突破し注目を集めるシンガーソングライター・岡村丁寧が、新曲「納豆」を本日配信リリースした。

「納豆」は、その名の通り“納豆”をテーマに制作された楽曲。しかし、本作で描かれるのは単なる食べ物への愛情ではない。

過去には一日三パックの納豆を食べ続けた結果、医師から「食べ過ぎ」とドクターストップを受けたこともあるほど、岡村は無類の納豆好きとして知られている。本作は、そんな岡村自身の偏愛から生まれた一曲だ。

納豆への尽きることのない愛情を表現するため、本作では納豆を一人の人格として擬人化。

岡村にとって納豆は、もはや「食べたいもの」ではない。「会いたい人」であり、納豆を食べるという行為は接吻にも等しい。

軽快で耳に残るサウンドに乗せて描かれるのは、常識では説明しきれないほど純粋で偏愛的な感情。納豆への異常なまでの愛情と独特な視点で紡がれる歌詞は、食べ物への愛を超えた新たなラブソングの形を提示している。

笑えるのに、どこか切実。

奇妙なのに、なぜか共感してしまう。

食べ物への愛を超え、もはや一つの恋愛感情として描かれる「納豆」。

岡村丁寧の偏愛とユーモアが詰め込まれた、前代未聞の“納豆ラブソング”となっている。

また、本作のミュージックビデオを6月26日(金)20:00にYouTubeにてプレミア公開することを発表した。今回も、岡村自身がセルフプロデュースを手がけた映像作品となっており、楽曲とあわせてその独自の世界観にも注目してほしい。

＜リリース情報＞

岡村丁寧「納豆」

配信日：2026年6月24日(水)

作詞・作曲・編曲：岡村丁寧

配信リンク：https://big-up.style/NRZoPbimAU

＜MV情報＞

「納豆」Music Video

公開日時：2026年6月26日(金)20:00

URL：https://youtu.be/3FZe6GUmO8A?si=S0teaZzeGOk2aDOf

＜岡村丁寧プロフィール＞

2003年生まれ。2023年より活動を開始。

TikTokでは「友達はエンターテイナー」などの楽曲や動画が話題を呼び、総再生数1,800万回を突破。作詞作曲、編曲、アートワーク、映像の全てを自ら手掛ける。

「おもろ」と思う瞬間が多いほど生活は豊かになるに違いないという偏見のもと「まじめにふざける」というテーマを掲げ制作に勤しむ。

圧倒的な石頭を自称しており、これまでにサーモス製の水筒を頭で三本破壊している。

＜岡村丁寧 公式SNS＞

YouTube：https://www.youtube.com/@teinei_okamura(https://www.youtube.com/@teinei_okamura)

TikTok：https://www.tiktok.com/@teinei_okamura_(https://www.tiktok.com/@teinei_okamura_)

Instagram：https://www.instagram.com/teinei_okamura?igsh=YmtvMDNpcG1zdzB2&utm_source=qr(https://www.instagram.com/teinei_okamura?igsh=YmtvMDNpcG1zdzB2&utm_source=qr)

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