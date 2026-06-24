D2Cアパレルブランド「SOEJU」を展開するモデラートが第三者割当増資で4億円を調達。店舗展開とブランド拡張を加速

モデラート株式会社

「自己表現の選択肢を広げる」をミッションに掲げ、D2Cアパレルブランド「SOEJU（ソージュ）」を展開するモデラート株式会社（本籍：東京都渋谷区、代表取締役：市原 明日香）は、スタイレム瀧定大阪株式会社をリードインベスターに、既存株主の鈴与株式会社、株式会社ポーラ・オルビスホールディングス、ならびに新規株主となるWPower Fund I投資事業有限責任組合（以下、WPower）、Yokohama Growth1号投資事業有限責任組合、七十七キャピタル第3号投資事業有限責任組合を引受先とする第三者割当増資（シリーズBラウンド）にて総額4億500万円の資金調達を実施しました。

■ 資金調達の目的と今後の展望

今回の調達資金は、オフラインでの店舗展開の加速、ならびにブランドポートフォリオ拡張に重点的に充当いたします。

1. 全国規模でのタッチポイント拡張（旗艦店・ポップアップ）

大規模旗艦店、中小規模の試着専門店、小規模店、期間限定のポップアップなど様々な形態での店舗展開を加速し、ブランド・商品を知り、体感いただくオフライン接点を大幅に拡大。本調達を機に、出店パートナー（商業施設・ディベロッパー様）の募集を強化します。

2. ブランドポートフォリオの拡張

- 旗艦店： スタイリストによるカウンセリング、イベントを通じて、ブランドの世界観を体感いただく店舗を出店します。より多くのお客様にブランド・商品に触れていただき、コミュニティを築くPR拠点とします。- 試着専門店：試してから購入したいお客様向けの「試着」機能に特化した、目的来店型の体験型店舗です。頻繁にご利用いただける立地に出店します。- 小規模店：ブランド・商品を知って貰うことを目的とした小規模の店舗で、トラフィックの多い場所に出店します。- 期間限定店舗：上記ではカバーできない全国の都市に期間限定でのポップアップなどを展開します。

2025年9月に本格的なメンズ仕様でありながらオールジェンダーで楽しめるアイテムを提案するブランド「SOEJU k（ソージュｋ）」をローンチするなど、より多くのお客様に「装いの選択肢」をお届けするためにブランドポートフォリオの拡張を図って参りました。今回の調達資金により、こうした営みをさらに加速します。

■ 代表取締役 市原 明日香のコメント

創業以来、私たちは装いを通じて『自己表現の選択肢を広げる』ことに取り組み、おかげさまで累計20万人以上のお客様に商品やサービスのご利用を頂いて参りました。お客様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に心より感謝申し上げます。

今回、国内外でのバリューチェーンの強化に向け、多様な強みを持つ既存および新規の株主の皆様からご期待をいただけたことは、より多くのお客様に自分らしい選択を届けるための極めて重要なマイルストーンになると確信しております。

複数の社会接点を持つお客様のニーズは、社会とともに変化し続けます。私たちはその変化に真摯に向き合いながら、ちょうど良い半歩先のご提案をし続けられるよう、誰よりもお客様の近くで対話をし続ける必要があります。今回の調達により、オンラインとオフラインを融合させたお客様接点を加速度的に増やし、非連続な成長を実現して参ります。

■ 引受先からのメッセージ

スタイレム瀧定大阪株式会社

このたびの資金調達を通じて、SOEJUのさらなる成長が加速されることを大変嬉しく思っております。市原社長の素晴らしいお人柄と事業にかける情熱に大きな魅力を感じ、今回あらたに出資させていただきました。

モデラート社は、「自己表現の選択肢を広げる」というミッションのもと、忙しく働く大人の女性に向けて、上質で長く愛用できる服を提案されてきました。お客様の装いに関する悩みに真摯に向き合い、一人ひとりが自分らしく、心地よく社会とつながるための選択肢を広げている点に、大きな可能性を感じています。

スタイレムは、お客様の想いをカタチにするクリエイティブパートナーとして、素材開発・生産背景の構築・品質管理に関する知見を培ってまいりました。今回の出資を通じてモデラート社に伴走し、商品力や供給体制の強化、ブランド価値のさらなる向上を支援してまいります。

鈴与株式会社 関連事業統括室 室長 伊藤 高敏氏

当社は2023年9月の資本参加以降、物流のパートナーとして起用いただき、事業成長に寄り添ってまいりました。今回のシリーズBの追加出資を通じて、オフライン展開とブランド拡張の加速を後押しできることを大変意義深く受け止めております。今後も中長期的なパートナーとして、付加価値の高い効率的な物流サービスの提供を通じ、事業拡大とブランド価値向上に寄与し、持続的な成長にお役に立てるよう尽力してまいります。

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス CVC担当 岸 裕一郎氏

2018年の初回出資時、SOEJUにはたった3種類の商品しかなく、ECサイトもありませんでした。そこから代表の市原さんをはじめとするモデラート社の皆様が、真摯にお客様やプロダクトに向き合い続けた結果、累計20万人以上の方々にご愛顧いただけるブランドへと成長していく軌跡を拝見してまいりました。

同社が掲げる「自己表現の選択肢を広げる」というミッションは、多忙な方々が自分らしくいられるよう日々のプロダクトやサービス体験を磨き続ける地道な取り組みによって体現されていると感じています。

今回で3度目の追加出資となりますが、バリューチェーンの強化や店舗展開の加速を通じて、同社がさらに強固な企業へと飛躍していく未来を我々も支援してまいります。

WPower Fund (MPower Partners) General Partner 関 美和 氏／Principal 夏 叶 氏

日本において「働く女性」はマーケットとしても社会的存在としても、これまで十分に向き合われてこなかった領域だと感じています。SOEJUは、忙しくも自分らしくありたいと願う女性たちの声に真摯に応え、ファッションを通じて彼女たちの毎日を豊かにしようとしている、数少ないブランドのひとつです。

創業者の市原氏は、ユーザーへの深い共感と、事業をスケールさせるための冷静な判断力を併せ持つ、稀有な経営者です。ビジョンへの強い信念を持ちながらも、データや市場の変化を柔軟に取り込む姿勢に、初めてお会いした瞬間から大きな信頼を感じました。

国内アパレル市場においてD2Cへの構造転換が加速するなか、SOEJUが持つ顧客との直接的な関係性とブランドの独自性は、今後さらに大きな価値を生み出すと確信しています。モデラートの成長が、働くすべての女性の選択肢を広げることにつながると信じ、全力でご支援してまいります。

横浜キャピタル 株式会社 スタートアップ投資部 パートナー 宮城 圭介氏

今回、モデラート社の次の成長フェーズをご一緒できることを大変嬉しく思っております。

「自己表現の選択肢を広げる」という想いのもと、お客様一人ひとりに寄り添う体験価値を大切にしながら、オンラインとオフラインを融合させ、着実に成長を重ねてこられました。本資金調達を通じて、全国でのリアルな顧客接点がさらに広がり、より多くの方に、市原CEO率いるモデラート社が創るブランドの価値と世界観が届いていくことを楽しみにしています。ファッションを通じて一人ひとりの日常に前向きな変化を届けるモデラート社の挑戦に、私たちも全力で支援してまいります。

七十七キャピタル第3号投資事業有限責任組合 代表取締役 今野 晃氏

SOEJUは、働く女性を中心としたアパレルへの潜在的な、しかし強いニーズに対して、幅広いシーンで長く愛用される高品質なファッションを提供して応えています。アパレルという側面から多様なライフスタイルや価値観に寄り添い、心地よい体験を生み出すモデラート社のカテゴリーブランドは、DEI推進と持続可能な社会実現に大きく貢献するものと期待しており、当社はその更なる成長に向けてともに取り組んでまいります。

■ モデラートが展開するブランド

SOEJU（ソージュ）

コンセプトは「FUNCTIONAL LUXURY」。

上質な素材とイージーケアを両立した課題解決型のデザインで、社会との接点を複数持つ忙しい女性たちの「毎朝、何を着ればいいか迷う時間」をなくし、「迷わず決まる心地よさ」を提供します。

SOEJUk（ソージュk）

SOEJUの「装いのストレスから解放する」という思想を拡張した、オールジェンダーブランド。

デザイナーに森下公則氏を迎え、メンズ仕様のディテールや、服を経年で育てる要素を取り入れることで、既存ラインにはない新しい自己表現の選択肢を広げます。

TOERI（トーリ）

コンセプトは「時間を味方につけるコスメ」。

忙しい現代女性のライフスタイルをとらえ、テクニックなしに素早く洗練された大人の表情に仕立てる厳選したメイクアップ・ベースメイク・スキンケアアイテムを展開するビューティブランド。

大人の悩みに寄り添い、ロジックに基づく確かな品質をご提供。

SOEJU personal（ソージュパーソナル）

プロのスタイリストによる、パーソナルなカウンセリング・スタイリングサービス。

SOEJU Fitting Roomでの対面、またはオンラインでの深い対話を通じて、お客様のワードローブの悩みを解決し、セルフイメージを更新する新しい発見をお届けします。

【ブランドサイト／SNS】

■ モデラート株式会社について

- SOEJUオンラインストア：https://store.soeju.com/- SOEJU kオンラインストア：https://store.soeju.com/collections/soeju-k- TOERIオンラインストア：https://toeri.jp/- SOEJU 公式YouTube：https://www.youtube.com/@soeju_official- SOEJU Instagram：https://www.instagram.com/soeju_official/

代表の市原がライフステージの変化で洋服選びに悩んだ経験から、自分らしくいられる装いを提供するために、2014年に設立。大人の女性向けブランド「SOEJU（ソージュ）」、パーソナルスタイリングサービス「SOEJU personal（ソージュ パーソナル）」、本格的なメンズ仕様でありながらオールジェンダーで楽しめるアイテムを提案するブランド「SOEJU k（ソージュｋ）」、時間を味方につけるビューティブランド「TOERI（トーリ）」を展開しています。

＜店舗展開について＞

モデラート株式会社では、施設の体験価値を共に高めるパートナーとして、店舗を一緒に広げていただけるパートナー企業様との出会いをお待ちしています。ご興味をお持ちいただけましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。



店舗展開に関するご相談、常設店舗「SOEJU Fitting Room（ソージュフィッティングルーム）」見学のご要望、セミナー・スタイリング体験なども承っております。



▼ 問い合わせ先

・モデラート株式会社 企業広報（加藤・大森）

・press@moderato-inc.jp

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・なぜ「その場で買えない」店舗に、お客様は何度も足を運ぶのか？──モデラートが描くOMOの未来(https://note.com/moderato_inc/n/na504d2d0df6e)

＜採用について＞

モデラートでは、私たちと一緒に働いてくれるメンバーを募集中です。本質的な価値を追求し、変化を楽しみながら、新しいビジネスを『自分ごと』としてともに設計・推進していける挑戦心豊かな仲間を求めています。 ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ一度採用ページをご覧ください。

▼ モデラート採用サイト：

https://www.moderato-recruit.jp/

▼ 募集中の職種：

・MD

・財務経理マネジャー

・ブランドの運営・企画サポート

・スタイリスト

【モデラートHP／SNS】

モデラートホームページ：https://moderato-inc.jp/

モデラート公式note：https://note.com/moderato_inc

モデラート公式X：https://x.com/Moderato_inc_

【会社概要】

モデラート株式会社（2014年設立、代表取締役：市原明日香）

本籍地：東京都渋谷区猿楽町24番1号