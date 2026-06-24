《PEACH JOHN》ラクなのに、むぎゅっと盛り胸を叶える！新作ノンワイヤーブラの事前モニター100名の募集をスタート

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：西澤恒地）は、ノンワイヤーでラクなのに、むぎゅっと盛り胸を叶える新作「アガるノンワイヤーブラ」を、2026年7月に発売します。発売に先駆けて、モニター100名の募集を本日6月24日（水）～7月5日（日）まで公式通販サイトにて実施します。

「アガるノンワイヤーブラ」モニター募集ページ：

https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-agarumonitor/

極厚のカップでバストを底上げし、上向きシルエットをメイク

ラクな着け心地なのに、極厚のふかふかしたカップでバストを底上げし、バストをしっかりメイク。デコルテをむぎゅっと盛り上げ、上向きなシルエットに。

バストの位置が下がって見えるのがお悩みの方や、ノンワイヤーでも安定感が欲しい方のニーズにこたえます。

「アガるノンワイヤーブラ」

本体価格：3,490円（本体価格 3,173円）

サイズ：B～Fカップ / UB65, 70, 75

「アガるショーツ」

本体価格：1,590円（本体価格 1,446円）

サイズ：S, M, L

「アガるソング」

本体価格：1,590円（本体価格 1,446円）

サイズ：S/M, M/L

カラー：ネイビー、アイボリー、ピンクベージュ、ローズ、ブラック

2026年7月29日（水）発売予定

※プレゼントはブラジャーのみです。

※カラーはお選びいただけません。

「アガるノンワイヤーブラ」モニター募集ページ：

https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-agarumonitor/