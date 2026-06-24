《PEACH JOHN》ラクなのに、むぎゅっと盛り胸を叶える！新作ノンワイヤーブラの事前モニター100名の募集をスタート
株式会社ピーチ・ジョン
株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：西澤恒地）は、ノンワイヤーでラクなのに、むぎゅっと盛り胸を叶える新作「アガるノンワイヤーブラ」を、2026年7月に発売します。発売に先駆けて、モニター100名の募集を本日6月24日（水）～7月5日（日）まで公式通販サイトにて実施します。
「アガるノンワイヤーブラ」モニター募集ページ：
https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-agarumonitor/
極厚のカップでバストを底上げし、上向きシルエットをメイク
ラクな着け心地なのに、極厚のふかふかしたカップでバストを底上げし、バストをしっかりメイク。デコルテをむぎゅっと盛り上げ、上向きなシルエットに。
バストの位置が下がって見えるのがお悩みの方や、ノンワイヤーでも安定感が欲しい方のニーズにこたえます。
「アガるノンワイヤーブラ」
本体価格：3,490円（本体価格 3,173円）
サイズ：B～Fカップ / UB65, 70, 75
「アガるショーツ」
本体価格：1,590円（本体価格 1,446円）
サイズ：S, M, L
「アガるソング」
本体価格：1,590円（本体価格 1,446円）
サイズ：S/M, M/L
カラー：ネイビー、アイボリー、ピンクベージュ、ローズ、ブラック
2026年7月29日（水）発売予定
※プレゼントはブラジャーのみです。
※カラーはお選びいただけません。
「アガるノンワイヤーブラ」モニター募集ページ：
https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-agarumonitor/