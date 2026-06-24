JALグループ マンスリー レポート

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日本航空株式会社

2026年6月24日



1． 　　　JALグループ 2026年5月 国際線輸送実績


2． 　　　JALグループ 2026年5月 国内線輸送実績


3． 　　　JALグループ 2026年5月 貨物郵便輸送実績


4． 　　　JALグループ 2026年5月 運航状況



以上


（別紙）


1．JALグループ2026月5月運航状況


(1)国際線旅客輸送実績推移


JALグループ(JAL+JTA)




＊各項目に「JAL運航便のうち他社による販売分」も加えています。


＊2020年度よりIFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有


　償旅客に含まれます。


　当該変更により、旅客数、RPK、ならびに座席利用率には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれ


　ます。


＊国際線の各数値は、2020年度より「他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除いて算　


　定しております。


（2）国際線旅客方面別輸送実績


　１.2026年5月実績




＊各項目に「JAL運航便のうち他社による販売分」も加えています。


＊2020年度よりIFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有


　償旅客に含まれます。


　当該変更により、旅客数、RPK、ならびに座席利用率には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれ


　ます。


＊国際線の各数値は、2020年度より「他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除いて算


　定しております。


2．JALグループ2026月5月運航状況


(1)国内線旅客輸送実績推移

JALグループ(JAL+J-AIR+JAC+HAC+JTA+RAC)




＊各項目に「JALグループ運航便のうち他社による販売分」も加えています。


＊2020年度よりIFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有


　償旅客に含まれます。


　当該変更により、旅客数、RPK、ならびに座席利用率には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれ


　ます。


＊2025年度下期ダイヤより、国内線の各数値は、FDA運航コードシェア便の販売分を除いて算定して


　おります。


(2)国内線旅客方面別輸送実績


　１.2026年5月実績












3．JALグループ貨物郵便輸送実績


(1)貨物郵便輸送実績

JALグループ(JAL+J-AIR+JAC+HAC+JTA+RAC)




4．JALグループ2026年5月運航状況









＊JTA運航の国内線旅客便は、2021年4月から一部が JAL便名での運航になりました。


＊SJO運航の国際線旅客便は、2024年8月から一部が JAL便名での運航になりました。


＊定時出発率は運航した便のうち出発予定時刻より15分以内に出発した便の割合


＊遅延便は出発予定時刻から15分以内に出発しなかった便を対象