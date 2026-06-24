JALグループ マンスリー レポート
2026年6月24日
1． JALグループ 2026年5月 国際線輸送実績
2． JALグループ 2026年5月 国内線輸送実績
3． JALグループ 2026年5月 貨物郵便輸送実績
4． JALグループ 2026年5月 運航状況
以上
（別紙）
1．JALグループ2026月5月運航状況
(1)国際線旅客輸送実績推移
JALグループ(JAL+JTA)
＊各項目に「JAL運航便のうち他社による販売分」も加えています。
＊2020年度よりIFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有
償旅客に含まれます。
当該変更により、旅客数、RPK、ならびに座席利用率には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれ
ます。
＊国際線の各数値は、2020年度より「他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除いて算
定しております。
（2）国際線旅客方面別輸送実績
１.2026年5月実績
＊各項目に「JAL運航便のうち他社による販売分」も加えています。
＊2020年度よりIFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有
償旅客に含まれます。
当該変更により、旅客数、RPK、ならびに座席利用率には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれ
ます。
＊国際線の各数値は、2020年度より「他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除いて算
定しております。
2．JALグループ2026月5月運航状況
(1)国内線旅客輸送実績推移
JALグループ(JAL+J-AIR+JAC+HAC+JTA+RAC)
＊各項目に「JALグループ運航便のうち他社による販売分」も加えています。
＊2020年度よりIFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有
償旅客に含まれます。
当該変更により、旅客数、RPK、ならびに座席利用率には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれ
ます。
＊2025年度下期ダイヤより、国内線の各数値は、FDA運航コードシェア便の販売分を除いて算定して
おります。
(2)国内線旅客方面別輸送実績
１.2026年5月実績
3．JALグループ貨物郵便輸送実績
(1)貨物郵便輸送実績
JALグループ(JAL+J-AIR+JAC+HAC+JTA+RAC)
4．JALグループ2026年5月運航状況
＊JTA運航の国内線旅客便は、2021年4月から一部が JAL便名での運航になりました。
＊SJO運航の国際線旅客便は、2024年8月から一部が JAL便名での運航になりました。
＊定時出発率は運航した便のうち出発予定時刻より15分以内に出発した便の割合
＊遅延便は出発予定時刻から15分以内に出発しなかった便を対象