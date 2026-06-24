JALグループ マンスリー レポート

日本航空株式会社

2026年6月24日

1． JALグループ 2026年5月 国際線輸送実績

2． JALグループ 2026年5月 国内線輸送実績

3． JALグループ 2026年5月 貨物郵便輸送実績

4． JALグループ 2026年5月 運航状況

以上

（別紙）

1．JALグループ2026月5月運航状況

(1)国際線旅客輸送実績推移

JALグループ(JAL+JTA)

＊各項目に「JAL運航便のうち他社による販売分」も加えています。

＊2020年度よりIFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有

償旅客に含まれます。

当該変更により、旅客数、RPK、ならびに座席利用率には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれ

ます。

＊国際線の各数値は、2020年度より「他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除いて算

定しております。

（2）国際線旅客方面別輸送実績

１.2026年5月実績

＊各項目に「JAL運航便のうち他社による販売分」も加えています。

＊2020年度よりIFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有

償旅客に含まれます。

当該変更により、旅客数、RPK、ならびに座席利用率には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれ

ます。

＊国際線の各数値は、2020年度より「他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除いて算

定しております。

2．JALグループ2026月5月運航状況

(1)国内線旅客輸送実績推移

JALグループ(JAL+J-AIR+JAC+HAC+JTA+RAC)

＊各項目に「JALグループ運航便のうち他社による販売分」も加えています。

＊2020年度よりIFRSの適用に伴う収入計上ルールの変更により、特典航空券でご搭乗のお客さまが有

償旅客に含まれます。

当該変更により、旅客数、RPK、ならびに座席利用率には、特典航空券でご搭乗のお客さまが含まれ

ます。

＊2025年度下期ダイヤより、国内線の各数値は、FDA運航コードシェア便の販売分を除いて算定して

おります。

(2)国内線旅客方面別輸送実績

１.2026年5月実績

3．JALグループ貨物郵便輸送実績

(1)貨物郵便輸送実績

JALグループ(JAL+J-AIR+JAC+HAC+JTA+RAC)

4．JALグループ2026年5月運航状況

＊JTA運航の国内線旅客便は、2021年4月から一部が JAL便名での運航になりました。

＊SJO運航の国際線旅客便は、2024年8月から一部が JAL便名での運航になりました。

＊定時出発率は運航した便のうち出発予定時刻より15分以内に出発した便の割合

＊遅延便は出発予定時刻から15分以内に出発しなかった便を対象