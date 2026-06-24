高級とんかつブランド「とんかつひとみ」人気メニューランキング

株式会社エン

株式会社エン（本社：東京都町田市、代表取締役社長：杉本孝太郎）が運営する高級とんかつブランド「とんかつひとみ」は、広尾店・紀尾井町店における来店データをもとに、人気メニューランキングTOP3を発表いたします。

本ランキングは、2020年の開業以降の累計来店実績および注文傾向をもとに算出したものです。

■ランキング概要

・対象店舗：とんかつひとみ 広尾／紀尾井町

・集計期間：2020年開業～2026年6月時点

・集計方法：注文データに基づく販売実績

第1位：銘柄豚ヒレかつ定食

■人気メニューランキングTOP3

第1位：銘柄豚ヒレかつ定食

柔らかさと上品な口当たりが支持されるメニュー。

女性客・ビジネス層を中心に安定した人気を獲得。

第2位：銘柄豚リブロースかつ定食

第2位：銘柄豚リブロースかつ定食

ボリュームと肉質のインパクトが特徴の上位メニュー。

“特別な日の食事”としての需要が高い一品。

第3位：ロースかつ定食

第3位：ロースかつ定食

脂の甘みと赤身のバランスが特徴の定番メニュー。

リピート率も高い看板商品。

■ランキングから見える傾向

今回のランキングから、以下の傾向が明らかになりました。

・定番商品の安定した強さ

・ヘルシー志向（ヒレかつ需要）の増加

・特別消費（高付加価値メニュー）の存在

これにより、「日常利用」と「特別利用」が共存する外食モデルであることが確認されています。

■ブランド「とんかつひとみ」について

「とんかつひとみ」は、とんかつを単なる大衆食ではなく、品質と体験価値を重視したプレミアム外食ブランドとして再構築した業態です。

・銘柄豚の選定

・火入れ技術の最適化

・低温×高温の二段調理

・空間設計と接客品質の標準化

・再現性のある店舗オペレーション

これらを通じて、安定した顧客体験の提供を実現しています。

■累計来店実績について

本ブランドは2020年の開業以降、広尾店・紀尾井町店の2店舗において、累計来店数1５．８万人を突破しています。

安定した集客とリピート需要により、都市型外食ブランドとしての基盤を確立しています。

■今後の展開

株式会社エンは「とんかつひとみ」で培った運営ノウハウをもとに、以下を推進してまいります。

・高級とんかつブランド「慶（YOI）」の展開

・フランチャイズモデルの構築

・都市圏への多店舗展開

・高付加価値外食モデルの標準化

■代表コメント

株式会社エン

代表取締役社長 杉本孝太郎

「今回のランキングは、単なる人気投票ではなく、お客様が実際に選び続けている商品データそのものです。とんかつという料理の中においても、確かな選択理由が存在していることを示す結果だと考えています。今後も安定した品質と体験価値の提供を続けてまいります。」

会社概要

会社名：株式会社エン

代表者：代表取締役社長 杉本孝太郎

本社：東京都町田市高ヶ坂4-34-1

本部事務所：東京都町田市玉川学園7-4-11 NSプラザ1B

設立：2015年12月1日（創業：2015年1月）

資本金：5,550千円

決算期：11月

従業員数：社員25名

パート・アルバイト80名

事業内容：

・高級とんかつ専門店運営

・フランチャイズ本部運営

・加盟開発支援

・飲食店コンサルティング

ブランド：

高級とんかつ 慶（YOI）

株式会社エンHP

URL：https://en-foodbiz.com

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SotPo7fn0iI ]

フランチャイズ事業 本格スタート２０２６年６月１日