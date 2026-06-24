大衆居酒屋「餃子のかっちゃん」が「フランチャイズ・ショー大阪」に出展決定！

株式会社double

株式会社double（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役 松井 勝也、以下、double）が運営し、現在全国に約60店舗を展開する大衆居酒屋「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」は、2026年7月2日（木）から3日（金）まで大阪にて開催される西日本最大級の展示会「フランチャイズ・ショー大阪」へ出展することをお知らせします。

■ 餃子のかっちゃんブランド詳細

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2021年、大阪・梅田の路地裏にて「餃子のかっちゃん」が営業を開始。 「安くて美味しいもので、今日の疲れを吹き飛ばしてほしい」という創業時からのシンプルな想いを胸に、こだわりの餃子をメインに全国へと店舗を拡大してまいりました。

看板メニューである「かっちゃん餃子」をはじめ、豊富な一品料理と、フックとなる「1円ハイボール」などの驚きの企画で、圧倒的なコストパフォーマンスを追求。老若男女問わず誰もが気軽にお財布を気にせず楽しめる“あなたの街の元気な居酒屋”として、現在約70店舗を展開しております。今後も、地域に愛され、街に新たな笑顔と賑わいをつくる店舗づくりを進めてまいります。

■ 「フランチャイズ・ショー大阪」概要

展示会名： フランチャイズ・ショー大阪

会期： 2026年7月2日（木）～ 3日（金） 10:00～16:30

会場： インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5-102）

主催： 日本経済新聞社、テレビ大阪

小間番号： FC049

展示会公式サイト： https://messe.nikkei.co.jp/fs/

※ウェブサイトからの事前登録で入場無料となります。

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■ 「餃子のかっちゃん」フランチャイズについて

関西発の「餃子のかっちゃん」は、こだわりの餃子と豊富な一品料理で地域に愛される居酒屋チェーンです。現在約70店舗を展開し、確かな実績と独自のノウハウを蓄積してまいりました。早期の投資回収を可能にする高収益のビジネスモデルや、職人いらずの安定したオペレーション、未経験からでも安心の研修制度などの魅力がございます。

■ 餃子のかっちゃん フランチャイズビジネスの特徴

ー 圧倒的な集客力とブランド力

「1円ハイボール」などの強力なフックとなる企画と、SNSやネット予約媒体の徹底活用により、若年層からビジネスパーソンまで幅広い層の来店を促進。独自の集客ノウハウがあり、高いブランド認知で集客効果に期待することができます。

ー 高収益・早期回収を実現するモデル

原価率・人件費を最適化する仕組みにより、高い営業利益率を実現。初期投資の早期回収が見込める、徹底的に計算された「勝てるビジネスモデル」を構築しています。

ー 職人に頼らない、徹底したオペレーションの省人化

美味しい料理を「早く、安く」提供するため、職人技術に頼らない効率的なオペレーションを直営店でテストを繰り返し確立しました。充実したマニュアルやスタッフ育成支援により、未経験からでも質の高い店舗運営が可能になっています。

ー 未経験でも安心の手厚いサポート体制

物件開発、オープン前の徹底した研修、そして開業後の臨店指導や販促支援まで、直営店で培った成功ノウハウを持つ本部スタッフが伴走してサポートいたします。

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/