【ご当地えふたんが登場！】えふたんと巡る！12市町ぐるっとスタンプラリー開催！
北広島市役所
北広島市 くるるの杜
千歳市 ドレモルタオ
恵庭市 えこりん村
雨竜町 レトロコミュニティ豆電球
沼田町 萌の丘
南幌町 子ども室内遊戯施設「はれっぱ」
石狩市 石狩なべ
苫小牧市 ホッキ貝
長沼町 羊（ジンギスカン）
- スポットを訪問
- 各スポットに設置された二次元コードをアプリでスキャン
- 獲得したスタンプ数に応じて賞品抽選に参加
オール北海道ボールパーク連携協議会 食と観光分科会に参画する12自治体と（株）ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントとの連携により、『えふたんと巡る！12市町ぐるっとスタンプラリー』を初開催します。
詳細はイベントページ(https://www.hkdballpark.com/special/ftan-stamp-rally2026/)をご確認ください。
期間
2026年7月1日（水）～8月16日（日）
対象自治体・スポット例
苫小牧市、江別市、千歳市、恵庭市、石狩市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、雨竜町、沼田町、北広島市
北広島市 くるるの杜
千歳市 ドレモルタオ
恵庭市 えこりん村
雨竜町 レトロコミュニティ豆電球
沼田町 萌の丘
南幌町 子ども室内遊戯施設「はれっぱ」
ご当地えふたんステッカーがもらえる！
各市町のスポットをコンプリートすることで、その市町にちなんだデザインのご当地えふたんステッカーをプレゼント！本イベントのオリジナルデザインです。12種類のご当地えふたんを集めよう！
石狩市 石狩なべ
苫小牧市 ホッキ貝
長沼町 羊（ジンギスカン）
参加方法- Fビレッジ公式アプリをダウンロード
- スポットを訪問
- 各スポットに設置された二次元コードをアプリでスキャン
- 獲得したスタンプ数に応じて賞品抽選に参加