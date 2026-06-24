【ご当地えふたんが登場！】えふたんと巡る！12市町ぐるっとスタンプラリー開催！

写真拡大 (全10枚)

北広島市役所


オール北海道ボールパーク連携協議会 食と観光分科会に参画する12自治体と（株）ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントとの連携により、『えふたんと巡る！12市町ぐるっとスタンプラリー』を初開催します。


詳細はイベントページ(https://www.hkdballpark.com/special/ftan-stamp-rally2026/)をご確認ください。


期間

2026年7月1日（水）～8月16日（日）


対象自治体・スポット例

苫小牧市、江別市、千歳市、恵庭市、石狩市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、雨竜町、沼田町、北広島市



北広島市　くるるの杜

千歳市　ドレモルタオ

恵庭市　えこりん村


雨竜町　レトロコミュニティ豆電球

沼田町　萌の丘

南幌町　子ども室内遊戯施設「はれっぱ」

ご当地えふたんステッカーがもらえる！

各市町のスポットをコンプリートすることで、その市町にちなんだデザインのご当地えふたんステッカーをプレゼント！本イベントのオリジナルデザインです。12種類のご当地えふたんを集めよう！



石狩市　石狩なべ

苫小牧市　ホッキ貝

長沼町　羊（ジンギスカン）

参加方法

- Fビレッジ公式アプリをダウンロード
- スポットを訪問
- 各スポットに設置された二次元コードをアプリでスキャン
- 獲得したスタンプ数に応じて賞品抽選に参加