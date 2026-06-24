【ご当地えふたんが登場！】えふたんと巡る！12市町ぐるっとスタンプラリー開催！

北広島市役所

オール北海道ボールパーク連携協議会 食と観光分科会に参画する12自治体と（株）ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントとの連携により、『えふたんと巡る！12市町ぐるっとスタンプラリー』を初開催します。

詳細はイベントページ(https://www.hkdballpark.com/special/ftan-stamp-rally2026/)をご確認ください。

期間

2026年7月1日（水）～8月16日（日）

対象自治体・スポット例

苫小牧市、江別市、千歳市、恵庭市、石狩市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、雨竜町、沼田町、北広島市

ご当地えふたんステッカーがもらえる！

北広島市 くるるの杜千歳市 ドレモルタオ恵庭市 えこりん村雨竜町 レトロコミュニティ豆電球沼田町 萌の丘南幌町 子ども室内遊戯施設「はれっぱ」

各市町のスポットをコンプリートすることで、その市町にちなんだデザインのご当地えふたんステッカーをプレゼント！本イベントのオリジナルデザインです。12種類のご当地えふたんを集めよう！

参加方法

石狩市 石狩なべ苫小牧市 ホッキ貝長沼町 羊（ジンギスカン）- Fビレッジ公式アプリをダウンロード- スポットを訪問- 各スポットに設置された二次元コードをアプリでスキャン- 獲得したスタンプ数に応じて賞品抽選に参加