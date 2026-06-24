入居者限定会報誌『ZOOM LIFEタブロイド』が「Baranee＆kotsua Graphic design exhibition」で初の一般公開

株式会社トーシンパートナーズ

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」をミッションに掲げ、投資用不動産の企画・開発・販売・管理を手がける株式会社トーシンパートナーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）は、当社が展開するデザイナーズマンション「ZOOM」シリーズの入居者向け会報誌『ZOOM LIFEタブロイド』が、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、代官山で開催される個展「Baranee＆kotsua Graphic design exhibition」にて展示されることをお知らせします。

本個展は、『ZOOM LIFEタブロイド』の企画・制作を担う株式会社オリジナルテクストが開催する初の個展です。所属するデザイナー2名（作家名：Baranee、kotsua）が、これまでに手がけてきたグラフィックデザイン等の制作物を一堂に展示します。

中でも『ZOOM LIFEタブロイド』は、これまで「ZOOM」シリーズの入居者にのみ郵送され、一般の方の目に触れる機会がありませんでした。今回の個展では、誌面の人気号に加え、完成に至るまでの制作ラフや初期案など、これまで世に出ることのなかった貴重な資料を初めて一般公開します。

■ 『ZOOM LIFEタブロイド』とは

『ZOOM LIFEタブロイド』は、トーシンパートナーズが展開するデザイナーズマンション「ZOOM」シリーズの入居者に向けて、年4回発行・発送している会報誌です。

「ZOOM」マンションが掲げる3つのコンセプト、SAFETY（安全で安心する）、SENSE（センスが刺激される）、PRACTICAL（実用的で使いやすい）に沿って、誌面では「センスがあって自分らしい暮らしの提案」をテーマに、住まう人の毎日を豊かにする情報を届けています。

これまで入居者だけに届けられてきた誌面が、今回初めて一般の方にも公開されます。

ZOOMマンション入居者限定会報誌『ZOOM LIFEタブロイド』 イメージ

▼ 「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

■ 個展開催概要

タイトル Baranee＆kotsua Graphic design exhibition

会期 2026年6月27日（土）～6月28日（日）

時間 10:00～17:00

会場 シブテナスペース・代官山猿楽（東京都渋谷区猿楽町25-3）

入場料 無料

主催 株式会社オリジナルテクスト

▼オリジナルテクストホームページ：https://originaltext.jp/

■ 『ZOOM LIFE』Web版のご紹介

フライヤー

『ZOOM LIFEタブロイド』とは別に、Webメディア『ZOOM LIFE』も運営しています。Webメディアでは、会報誌とは異なるオリジナルコンテンツを通じて、「ZOOM」マンションが掲げるコンセプトに沿った“センスのある暮らし”に関する情報を発信しています。なお、Webメディア『ZOOM LIFE』は、今回の個展の展示対象ではありません。

▼ ZOOM LIFE（Web版）：https://zoomlife.tokyo/

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

▼ トーシンパートナーズ「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

▼ トーシンパートナーズ公式Facebookページ：https://www.facebook.com/tohshinpartners

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

【株式会社トーシンパートナーズについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：1989年2月

電話番号：0422-21-1040（代表）

URL：https://www.tohshin.co.jp/

事業内容：マンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：高木

TEL：0422-68-9191