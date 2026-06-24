【6/24-25開催】広告特化型オンラインカンファレンス「Web Marketing Summit 2026 AI検索「ゼロクリック時代」の勝算ルート」｜各領域のエキスパート企業合計23社が登壇

ブルースクレイ・ジャパン株式会社

ブルースクレイ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：里村 仁士）は、株式会社ガラパゴス（本社：東京都港区、代表取締役：中平 健太）と共催し、23社が登壇するゼロクリック時代のマーケティング戦略を学べるカンファレンスを開催いたします。

詳細を見る :https://bruceclay.jpn.com/conference_260624/?_bq_user_custom_field_546=bcj

■開催概要

イベント名：Web Marketing Summit 2026 AI検索「ゼロクリック時代」の勝算ルート

日程：2026年6月24日(水)～25日(木) 10:00～

場所：オンライン（Zoom）

費用：無料

特典：視聴後アンケートにご回答で、各社登壇資料とお役立ち資料をプレゼント

主催：ブルースクレイ・ジャパン株式会社 × 株式会社ガラパゴス

23社と描く、ゼロクリック時代を制する「勝算ルート」

今、WebマーケティングはGoogleのAI概要や「ゼロクリック・サーチ」の台頭により、Webサイトへの「流入が急減する」というパラダイムシフトを迎えています。

もはや、単一のマーケティング手法で生き残ることは不可能です。

そこで、「AI×検索広告」に強いブルースクレイ・ジャパンと、「AI×人の制作PDCA」を推進するAIR Design（ガラパゴス）が共同主催として集結。

各領域のエキスパート企業合計23社を巻き込み、2日間にわたってAI検索時代における「全ファネルの最適解」を語り尽くします！

2026年後半の必勝ロードマップをここで手に入れてください。

ブルースクレイ・ジャパン登壇内容

DAY2（6/25）

■10:10～10:35

【2026年最新】AI広告の今と、今すぐ始めるべき3つの実践対策

里村 仁士（ブルースクレイ・ジャパン株式会社 代表取締役会長）

詳細を見る :https://bruceclay.jpn.com/conference_260624/?_bq_user_custom_field_546=bcj

ブルースクレイ・ジャパン株式会社

ブルースクレイ・ジャパンは【顧客収益最大化】をミッションとする「デジタルマーケティング・コンサルティング カンパニー」です。

全体最適化の戦略設計からウェブソリューションに特化したウェブマーケティングサービス（SEOコンサル、ウェブ広告運用、広告クリエイティブ制作など）を提供しております。

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