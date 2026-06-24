【6/24-25開催】広告特化型オンラインカンファレンス「Web Marketing Summit 2026 AI検索「ゼロクリック時代」の勝算ルート」｜各領域のエキスパート企業合計23社が登壇
ブルースクレイ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：里村 仁士）は、株式会社ガラパゴス（本社：東京都港区、代表取締役：中平 健太）と共催し、23社が登壇するゼロクリック時代のマーケティング戦略を学べるカンファレンスを開催いたします。
詳細を見る :
https://bruceclay.jpn.com/conference_260624/?_bq_user_custom_field_546=bcj
■開催概要
イベント名：Web Marketing Summit 2026 AI検索「ゼロクリック時代」の勝算ルート
日程：2026年6月24日(水)～25日(木) 10:00～
場所：オンライン（Zoom）
費用：無料
特典：視聴後アンケートにご回答で、各社登壇資料とお役立ち資料をプレゼント
主催：ブルースクレイ・ジャパン株式会社 × 株式会社ガラパゴス
23社と描く、ゼロクリック時代を制する「勝算ルート」
今、WebマーケティングはGoogleのAI概要や「ゼロクリック・サーチ」の台頭により、Webサイトへの「流入が急減する」というパラダイムシフトを迎えています。
もはや、単一のマーケティング手法で生き残ることは不可能です。
そこで、「AI×検索広告」に強いブルースクレイ・ジャパンと、「AI×人の制作PDCA」を推進するAIR Design（ガラパゴス）が共同主催として集結。
各領域のエキスパート企業合計23社を巻き込み、2日間にわたってAI検索時代における「全ファネルの最適解」を語り尽くします！
2026年後半の必勝ロードマップをここで手に入れてください。
ブルースクレイ・ジャパン登壇内容
DAY2（6/25）
■10:10～10:35
【2026年最新】AI広告の今と、今すぐ始めるべき3つの実践対策
里村 仁士（ブルースクレイ・ジャパン株式会社 代表取締役会長）
詳細を見る :
https://bruceclay.jpn.com/conference_260624/?_bq_user_custom_field_546=bcj
ブルースクレイ・ジャパン株式会社
ブルースクレイ・ジャパンは【顧客収益最大化】をミッションとする「デジタルマーケティング・コンサルティング カンパニー」です。
全体最適化の戦略設計からウェブソリューションに特化したウェブマーケティングサービス（SEOコンサル、ウェブ広告運用、広告クリエイティブ制作など）を提供しております。
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