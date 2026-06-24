「サステナ資格ロードマップ2026」を策定！『日本の資格・検定』が資格ソムリエ監修でサステナ資格の“学びの道筋”を体系化

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

学びのメディア『日本の資格・検定』は、約700もの資格を保有する資格ソムリエ・林 雄次氏監修による「サステナ資格ロードマップ2026」を策定いたしました。

本ロードマップは、サステナビリティに関連する資格を、学習目的や活用シーンに応じて「教養・習慣型」「ビジネス・変革型」「技術・フィールド型」の3領域に分類したものです。これから学び始める方が、自分に合った一歩を見つけやすくするための学習指針としてご活用いただけます。

「サステナ資格ロードマップ2026」の詳細は、『日本の資格・検定』内記事にて紹介しています。

「サステナ資格ロードマップ」の詳細を見る :https://jpsk.jp/articles/sustaina_roadmap.html

※リンク先の記事は、株式会社スキルアップNeXtが運営する「GX検定」の協賛により制作しています。

▼「サステナ資格ロードマップ2026」策定の背景

脱炭素やGX、SDGs、ESGへの対応は、企業活動やキャリア形成においてますます重要なテーマとなっています。一方で、サステナビリティ領域の学びは幅広く、目的や立場によって必要な知識も異なります。

こうした状況を受け、学びの第一歩に悩む方が、自分に合った資格や今後のステップを見つけられるよう、サステナビリティ関連資格を目的別に整理した「サステナ資格ロードマップ2026」を策定いたしました。

サステナビリティ領域の学びを、3つの入り口で体系化

「サステナ資格ロードマップ2026」では、サステナビリティ関連資格を、学びの目的に合わせて3つの入り口に分類し、「まずは知りたい」「仕事に活かしたい」「専門性を深めたい」など、自分の関心や立場に合わせて、最初の一歩を見つけやすい構成となっています。

さらに、資格を単体で見るだけでなく、次にどの知識を掛け合わせると良いのかまで、カバーする内容に仕上げました。

各入り口の詳しい内容や、資格ソムリエ・林 雄次氏による解説は、記事内で紹介しています。

「サステナ資格ロードマップ」の詳細を見る :https://jpsk.jp/articles/sustaina_roadmap.html

「サステナ資格ロードマップ2026」概要

名称：サステナ資格ロードマップ2026

策定：学びのメディア『日本の資格・検定』

監修：資格ソムリエ：林 雄次氏

詳細記事：

何から学ぶ？がひと目でわかる！資格ソムリエ監修「サステナ資格ロードマップ2026」(https://jpsk.jp/articles/sustaina_roadmap.html)

▼「サステナ資格ロードマップ2026」の紹介について

「サステナ資格ロードマップ2026」についてご紹介いただける場合は、メディア名「学びのメディア『日本の資格・検定』」および記事URL（https://jpsk.jp/articles/sustaina_roadmap.html）の明記をお願いいたします。

▼学びのメディア『日本の資格・検定』とは

学びのメディア『日本の資格・検定』は日本最大級の資格・検定情報サイトです。約1,300にのぼる資格・検定の情報や、資格・検定にまつわるキャンペーンなど、資格・検定につながる様々なコンテンツをお届けしています。

資格・検定の情報だけでなく、学びやスキルアップに役立つオリジナルコンテンツも配信。皆さんの資格・検定との出合いから、学習・受験、合格を応援します。

学びのメディア『日本の資格・検定』：https://jpsk.jp

新着記事一覧：https://jpsk.jp/articles

▼会社概要

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業- 試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス- 事務委託・印刷・データ処理・分析サービス- 学びのメディア『日本の資格・検定(https://jpsk.jp)』の運営- 直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営https://cbt-s.com/professional-tc