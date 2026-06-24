『コードギアス 亡国のアキト』第2弾の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『コードギアス 亡国のアキト』第2弾のアイテムを発売決定！
下記サイトにて6月24日（水）から予約開始です。
■販売サイト：https://www.vvit.jp
■予約期間：2026年6月24日（水）12:00 ～ 2026年7月15日（水）23:59まで
■出荷予定日：2026年9月中旬予定
「モンスターの着ぐるみ」のコスチュームを身にまとった
個性豊かな「コードギアス 亡国のアキト」のキャラクターたちが
大人気描き起こしミニキャラ[#mochochoシリーズ]にて登場！
大人気のアクリルスタンドやハート型など、
ファン必見のアイテムが目白押し！
この機会をお見逃しなく！
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)SUNRISE／PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル８階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売