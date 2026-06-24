かわにしなつき、“近くにある優しさ”を歌った新曲「ねぇ、あのさ」配信＆MVも公開

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シンガーソングライター・かわにしなつきが、デジタルシングル「ねぇ、あのさ」を2026年6月24日（水）に配信リリース。本日19時にミュージックビデオも公開される。

共感性の高い歌詞とキャッチーなメロディでSNSを中心に話題を集め、韓国をはじめとするアジア圏のリスナーを魅了している、かわにしなつき。昨年12月から今年2月にかけて東京・大阪・韓国・台湾を巡る初のアジアツアー『last piece』を完走。また、自身の楽曲「トーキョー」が長崎ちゃんぽんリンガーハットのTVCM「わたしの理想の食卓」篇に起用、前作「一番星」がMBS「よんチャンTV」内「よんチャン登山部」のコーナーテーマソングとして書き下ろされるなど、注目を集めている。

今作は、“近すぎて気づけなかった優しさ”をテーマにした一曲。恋人や家族、愛犬など、聴く人それぞれが大切な存在を重ねられる繊細な歌詞と、美しくも儚いピアノサウンドが印象的な楽曲に仕上がっている。さらに、すぐそばで囁きかけるような温かみのあるボーカルが、楽曲の世界観をより深く彩っている。ミュージックビデオは、ノスタルジックな映像とサウンドが合わさることで楽曲のエモーショナルな空気感をより一層際立たせ、何気ない日々の中にある大切な想いをあらためて思い出させてくれる作品となっている。

【MV】かわにしなつき「ねえ、あのさ」（Official Music Video） ※6月24日（水）19:00公開

https://youtu.be/gl8u-gtFZHQ

さらに、かわにしは10月からは名古屋・大阪・東京を巡るワンマンライブの開催も予定している。夏には「LuckyFes’26」に出演するなど注目を浴びている彼女の歌声を是非生で味わってほしい。

■かわにしなつき コメント

この楽曲は、普段はなかなか言葉にできない「ありがとう」という気持ちを曲にしました。当たり前のように隣にいてくれる人や存在ほど、その大切さに気づけなかったり、優しさに甘えてしまったりすることがあると思います。「ねえ、あのさ」という何気ない言葉から始まるこの曲が、大切な誰かを思い浮かべたり、素直な気持ちを届けたくなるきっかけになれば嬉しいです。

＜リリース概要＞

かわにしなつき Digital Single「ねぇ、あのさ」

配信日：2026年6月24日（水）

配信URL：https://lnk.to/Thank_you_forever

【MV】ねぇ、あのさ - かわにしなつき

https://youtu.be/gl8u-gtFZHQ

＜ワンマンライブツアー概要＞

かわにしなつきONEMAN LIVE TOUR『rotary』

名古屋公演

日程：2026年10月30日（金)

会場：愛知県 名古屋 ell.SIZE

大阪公演

日程：2026年11月1日（日）

会場：大阪府 Live House Anima

東京公演

日程：11月14日（土）

会場：東京都 WWW X

詳細はこちら：https://kawanishinatsuki.com/news/detail/82087

＜主催ライブ情報＞

「palette」

日程：2026年7月3日（金）

会場：東京都 代々木LODGE

時間：開場 18:00 ／ 開演 18:30

出演：かわにしなつき、番匠谷紗衣、Leola、有華

料金：前売 \4,000 ／ 当日 \4,500（+1D）

チケット購入はこちら：https://livepocket.jp/e/6zi5c

＜かわにしなつき プロフィール＞

奈良県出身のシンガーソングライター。

2022年より関西を中心に路上ライブを開始。親近感のある佇まいと自然体のMCが注目を集め、TikTokをきっかけに支持を広げる。

代表曲「理想的ガール」は、台湾・韓国をはじめとしたアジア圏でも話題となり、国境を越えてリスナーを獲得。等身大で温かみのあるキャラクターと、ポップスからバラードまで幅広く表現する芯のある歌声が、国内外で共感を呼んでいる。

2026年には、韓国・台湾公演を含む初のアジアツアーを開催。各地で大きな反響を呼び、海外リスナーが急増中。

Official site：https://kawanishinatsuki.com/

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