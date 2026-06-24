コンビニ×超・日常コメディ『24時間界隈』(蛭塚都)が、コミックDAYSで6月24日より連載配信スタート！

株式会社講談社

コンビニで働く桜井は、待っていた。深夜に来店してくる客を、人手不足を解消してくれる救世主新規アルバイトを、次々と運ばれてくる商品を。決して待ってはいなかった、奇妙かもしれぬ出来事や、怪しげな連鎖や、シフトを共にする店員達の謎のノリは。しかし、待つものも待たぬものも訪れる。なぜって、ここは２４時間無休のすべての人に自由に開かれた場所「コンビニ」だから...！【いつも】の角度が変わるコンビニ劇場！



第1話は常に無料公開。毎週水曜日正午に新たな無料話が更新されます。



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