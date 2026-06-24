私の青春はゲームなのだ！！！『IGCガール』(東和広)が、コミックDAYSで6月24日より連載配信スタート！

株式会社講談社

受験アスリートは今も昔‥‥。情報処理の勉強にもサッパリついていけない高校2年生・山吹シキブは、今日も授業をさぼってゲーム遊びの日々。だがコッソリ応募していた動画サイトの自作ゲーム賞に大落選した事から１冊の教則本を手に本気でインディーゲーム制作の道を歩むのであった‥‥。青春はゲームだ！ 私は私のゲームを作るのだ！！ 青春インディー女子高生ゲーム制作ワクワク漫画、ここに大スタートだよ！！！



第1話は常に無料公開。隔週水曜日正午に新たな無料話が更新されます。



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