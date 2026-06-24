大自然の恵みとダム熟成の深みを一杯のグラスに、八剣山キッチン＆マルシェ、7月より「豊平峡ダム熟成ワイン」など3種のグラスワイン提供を開始！

株式会社八剣山さっぽろ地ワイン研究所キッチン＆マルシェのデッキから グラスワインと八剣山

札幌市南区で地域の豊かな実りをワインに紡ぐ八剣山ワイナリー。隣接する株式会社八剣山ファーム（北海道札幌市、代表取締役：亀和田俊一）が運営する「八剣山キッチン＆マルシェ」のレストランにて、2026年7月1日（水）より、これまでボトルのみで販売していた希少な「豊平峡ダム熟成ワイン（赤）」2種類を含む、計3種類のワインのグラスワイン提供を本格開始いたします。

さらに、それぞれの個性を一度に堪能できる「豊平峡ダム熟成ワイン 飲み比べセット」も同時にローンチいたします。ボトルを開けることなく、八剣山のテロワール（風土）とダム熟成がもたらす味わいを、お一人様から手軽にお愉しみいただけます。

■希少ワインをグラスで。地域の魅力をカジュアルに愉しむ新提案

八剣山キッチン＆マルシェは、地元・札幌の豊かな食材を活かしたお料理を、美しいブドウ畑と八剣山の雄大な景観とともに味わえるレストラン＆ショップです。 これまで「豊平峡ダム熟成ワイン」と「KANONZ」は、その希少性と徹底した品質管理からボトル販売のみに限定されていましたが、「色々な種類を少しずつ試したい」「気軽にグラスワインを楽しみたい」という多くのお客様からの熱いご要望にお応えし、このたびグラスワインの提供が実現いたしました。

また、今回登場する「豊平峡ダム熟成ワイン 2種飲み比べセット」は、単に「ボトルを開けなくていい」という手軽さにとどまりません。同じ豊平峡ダムの環境で熟成された赤ワインが、品種の違いによってどのような味や香りのコントラストを生み出すのかをご自身の舌でじっくりと探求し「自分好みの味」を見つけていただく特別な体験をご提供します。

メニュー画像

1. グラスワイン（100ml）

【豊平峡ダム熟成ワイン】

・峡紅 2020（赤・ミディアムボディ）

価格：1,000円（税込）

・蒼ノキオク 2020（赤・ミディアムボディ）

価格：1,000円（税込）

【KANONZ】

・KANONZ BLANC 2025（白・ドライ）

価格：700円（税込）

2. 豊平峡ダム熟成ワイン 2種飲み比べセット（各：60ml）

価格：1,200円（税込）

内容：「峡紅 2020」と「蒼ノキオク 2020」

特徴：品種による味、香りの広がり、余韻の違いを五感で比較できる、ワイン愛好家から初心者までご満足いただける贅沢なテイスティングセットです。

※ワインのビンテージは在庫が無くなりしだい変更になります。

■ひと目でわかる！3種のワインの味わいマップ

峡紅 2020（赤）

【味わい】アルモノワール、カベルネ・フラン主体のしっかりとしたミディアムボディ。 【特徴】しっかりとした酸味と渋みが骨格を支え、ダム熟成による円熟味を帯びています。深みのあるリッチな一杯です。

蒼ノキオク 2020（赤）

【味わい】セイベル13053主体のスッキリとしたミディアムボディ。 【特徴】寒冷地らしいスッキリとした酸味と野性味が魅力。料理の味をじゃましない、軽やかでシャープな赤ワインです。

KANONZ BLANC 2025（白）

【味わい】シャルドネ、リースリング主体のフレッシュでドライな白ワイン。 【特徴】ブドウ本来の優しい旨みと、じんわり広がるほろ苦さが特徴です。食事のスタートを華やかに彩ります。

■豊平峡ダム熟成ワイン：温度約10℃・湿度約90％で一定。「天然のセラー」が育む極上ワイン

味わいマップ

豊平峡ダムでのワイン熟成は、電気エネルギーを一切使わず、ダムが持つ特有の環境を利用したサステナブルな取り組みです。 光が完全に遮断され、年間を通じて気温約10℃・湿度およそ90％に保たれた監査路（ダム内部のトンネル）内は、ワインの熟成に最適な「天然のセラー」と言えます。この環境で静かに時を重ねることで、通常のセラー熟成とは一味違う、角が取れたまろやかなタンニンと、奥深いアロマが引き出されます。

今回のグラスワインおよび飲み比べセットの提供開始により、リーズナブルにご体感いただけるようになります。

■KANONZ（カノンズ）：八剣山のテロワール（風土）を五感で感じる「さっぽろ地ワイン」

自社農園産のブドウ100％と自社農園で採取された酵母を使用し、自社で醸造した「さっぽろ地ワイン」。造り手の情熱と土地の力が詰まった個性豊かな味わい。八剣山ワイナリーのフラッグシップワインです。

※酵母の培養は北海学園大学工学部生命工学科とコラボしています。

■ワインとのペアリングを愉しむ、新しくなった洋食メニュー

「八剣山キッチン＆マルシェ」は、2026年１月からメニューを一新。これまでの和食中心から、自慢のワインと相性抜群の「洋食メニュー」を中心としたラインナップに生まれ変わりました。 美しいブドウ畑の景色を眺めながら、北海道産食材を活かしたこだわりの一皿と、さっぽろ地ワインの極上のマリアージュをお愉しみいただけます。

【豊平峡ダム熟成ワイン（赤）におすすめの肉料理】

角が取れまろやかになった赤ワインのタンニンには旨みのあるお肉料理がよく合います。

スペアリブカレー

・スペアリブカレー：2,200円（税込）

ワイルドな骨付きバラ肉を、すっとほぐれるほどジューシーに3時間じっくりと煮込んだ大迫力の一品 。スパイシーなカレーと赤ワインのコクが絶妙にマッチします。

ポークジンジャープレート

・ポークジンジャープレート：1,265円（税込）

北海道産豚ロースを使用した厚みのあるジューシーなお肉に、生姜の効いた甘辛タレが食欲をそそる一皿 。ブレッドプレートとしてご提供いたします。

【KANONZ BLANC 2025（白）におすすめの魚介・チーズ料理】

フレッシュな果実味と優しい旨みを持つ白ワインには、バターの風味や濃厚なチーズがぴったりです。

銀鮭のムニエルプレート

・銀鮭のムニエルプレート：1,320円（税込）

旨味たっぷりの北海銀鮭を、溶けたバターを丁寧にまわしかてふっくらと焼き上げました 。バターの芳醇な香りと白ワインの爽やかな酸味が優しく調和します。

チーズピザ

・チーズピザ：1,914円（税込）

5種類のチーズをふんだんに使用した、とろーり濃厚なMIXチーズピザ 。KANONZのじんわり広がるほろ苦さが、チーズの塩味と豊かなハーモニーを奏でます。

■株式会社八剣山さっぽろ地ワイン研究所 企画営業部長 松島 浩一 コメント

八剣山の麓で私たちが造るワインは、札幌の大自然の縮図そのものです。今回グラスワインでご提供する『豊平峡ダム熟成ワイン』は地域の観光資源とのコラボレーションから生まれた深みのある味わい。そして『KANONZ』は私たちの畑のブドウのポテンシャルをストレートに表現したワインです。これまではボトルのみのご提供でしたが、この夏はぜひグラスや飲み比べセットで気軽にそのコントラストを体験していただきたいと考えています。眼前に広がるブドウ畑を眺めながら、その土地のワインを飲むという贅沢な時間を、より多くの方にお届けできることを楽しみにしております。

■八剣山キッチン＆マルシェ店舗概要

シーニックなデッキ席

店名：八剣山キッチン＆マルシェ

電話：011-596-5778

住所：〒061-2275 北海道札幌市南区砥山150

アクセス：札幌中心部から車で約40分（国道230号線経由、八剣山麓）

営業時間：

マルシェ（直売所）：9:30～16:00 キッチン（レストラン）：9:30～16:00（L.O. 15:30）

定休日：4月~10月 無休（冬期営業は下記ホームページでご案内いたします）

HP：https://hakkenzanwine.com/(https://hakkenzanwine.com)

■会社概要

社名：株式会社八剣山さっぽろ地ワイン研究所／株式会社八剣山ファーム

本社所在地：北海道札幌市南区砥山194-1

代表取締役：亀和田俊一

事業内容： 果樹栽培、果実酒の製造および販売、レストラン、キャンプ場の運営

HP：https://hakkenzanwine.com/(https://hakkenzanwine.com)