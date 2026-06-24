地域特化型インフルエンサーコミュニティ「LocaLink」所属、愛媛のトップインフルエンサー「はれ」が南海放送『NEWS CH.4』の報道特集に出演決定！

合同会社LocaLink

地域特化型インフルエンサーコミュニティおよび店舗・宿泊施設のマーケティング支援を展開する合同会社LocaLink（本社：東京都八王子市、代表社員：小宅章太）は、所属する愛媛県内トップクラスの影響力を持つインフルエンサー「はれ」が、2026年6月25日（木）18時15分より放送される南海放送の夕方ニュース番組『NEWS CH.4』内の報道特集企画に単独出演することをお知らせいたします。

本特集のテーマは「はれという生き方」。

元理学療法士というキャリアから一転、SNSの世界へ飛び込み独立を果たした「はれ」の日常や業務の実態に密着します。単なる人物紹介にとどまらず、「個人で生きる時代」や「働き方の変化」といった現代の社会的なテーマを、その姿を通して描くドキュメンタリーとして放送されます。なお、今回の取材のなかで、これまでSNS上では明かされてこなかった新たな一面も公開される予定です。

▶出演告知動画はこちらから(https://www.instagram.com/reel/DZ7PQghvvwQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==)



■ 特集放映の背景と「LocaLink」の想い

LocaLinkは、SNSを通じて「人・モノ・情報」を都市と地方の間で循環させ、地域活性化を目指すインフルエンサーコミュニティです。現在はインフルエンサーの発信力に留まらず、地域の飲食店、美容サロン、ホテル・宿泊施設など、多岐にわたるローカルビジネスへの直接的な店舗支援（集客・マーケティング支援）にも注力しています。

SNSの普及に伴い、インフルエンサーという職業への関心が高まる一方、その活動の舞台裏や地方におけるローカルビジネスとしての実態がメディアで深く掘り下げられる機会は多くありません。

今回、地元に根差して高い影響力を持つ「はれ」の活動や、クライアント企業との取り組み、そして個人で発信を継続していくことのリアルな姿が、地上波の報道特集として取り上げられることとなりました。

LocaLinkは今後も、所属メンバーの「発信力」と「生き方」を強力にバックアップし、新聞・テレビに続く『第3のメディア』として、新たな働き方の可能性や地域経済に火をつける活動を推進してまいります。

■ 報道特集 概要

番組名： 南海放送『NEWS CH.4』内

放送日時： 2026年6月25日（木） 18時15分～（※予定）

※当日のニュース内容や編成の都合により、放送時間が前後、または番組内容が変更・延期となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

特集名： 「はれという生き方」

■ 出演インフルエンサー プロフィール

はれ(hare_ehime)(https://www.instagram.com/hare_ehime_/https://www.instagram.com/hare_ehime_/)

地域特化型インフルエンサーコミュニティ「LocaLink」所属。

愛媛県内トップクラスの影響力を持つインフルエンサー。

元理学療法士のキャリアからSNSを徹底的に研究して独立。

現在は観光PR事業をはじめ、SNS運用コンサルティング、動画制作、Instagram運用、セミナー講師、LP/HP制作、MEO対策など、多角的なクリエイティブ・マーケティング領域で地方企業の支援やビジネスモデルの提示を行っている。

■ 合同会社LocaLinkについて （企業概要）

合同会社LocaLinkは、地域特化型インフルエンサーコミュニティ「LocaLink」の運営、および地元の飲食店、美容サロン、ホテル・宿などの店舗支援（集客・SNSマーケティング支援）を行っています。SNSを通じて「人・モノ・情報」を循環させ、都市と地方を繋ぐ地方創生の実現を目指しています。「新聞・テレビに続く第3のメディアになる」をビジョンに掲げ、支援地域において50～100万人のリーチを確保。

再現性のある地域創生ノウハウの共有と、現場に寄り添った多角的な店舗・宿泊支援を通じて、全メンバーが地域への想いを形にし、日本全国の地域活性化に貢献しています。

社名： 合同会社LocaLink（ローカリンク）

代表者： 代表社員 小宅 章太

所在地： 東京都八王子市片倉町615-1

URL： https://www.localink.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

合同会社LocaLink

メールアドレス：support@localink.co.jp