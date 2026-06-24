大人が楽器教室を続けやすいと感じる条件は？経験者に聞いた“通いやすさ”のポイント(クラブナージ音楽室調べ)

株式会社ナージ

大人の習い事として、楽器レッスンや楽器教室に通う人は少なくありません。好きな曲を弾けるようになりたい、昔から憧れていた楽器に挑戦したい、日常の中に音楽を楽しむ時間をつくりたいなど、始める理由は人によってさまざまです。一方で、実際に長く続けるとなると、レッスン内容だけでなく、通いやすさや講師との相性、自分のペースに合っているかどうかも重要になります。

特に大人の場合、仕事や家庭の予定と両立しながら通うケースも多く、無理なく続けられる環境かどうかは教室選びの大きなポイントです。どれだけ興味のある楽器でも、通う負担が大きかったり、レッスンの進み方が合わなかったりすると、継続が難しくなることもあります。そのため、楽器教室を選ぶ際には「上達できるか」だけでなく、「楽しみながら続けられるか」という視点も欠かせません。

そこで、名古屋で大人向けの楽器レッスンを提供するクラブナージ音楽教室（https://www.clubnagy-music.com/ ）は、18歳以降に楽器レッスンや楽器教室に3カ月以上通った・受講したことがある人200人を対象にアンケートを実施しました。楽器レッスンを長く続けるうえで大切だと感じる条件や、実際に通ってみて続けやすさにつながった教室の特徴、やる気につながった要素について調査しています。

本調査が、大人の楽器教室選びにおける“続けやすさ”のポイントを理解する一助となり、自分に合ったレッスン環境を見つけるためのヒントとなれば幸いです。

▼目次

Ｑ１ ：楽器レッスンを長く続けるうえでもっとも大切だと思う条件

Ｑ２ ：実際に通ってみて「続けやすさにつながった」と感じた教室の特徴

Ｑ３ ：楽器レッスンを続けるうえでもっとも「やる気につながった」と感じる要素

まとめ：大人の楽器教室は「無理なく楽しく続けられること」が大切

Q1．楽器レッスンを長く続けるうえで、もっとも大切だと思う条件は何ですか。

Q2．実際に通ってみて、「続けやすさにつながった」と感じた教室の特徴を選んでください。（複数回答可：注1）

Q3．楽器レッスンを続けるうえで、もっとも「やる気につながった」と感じる要素は何ですか。

まとめ：大人の楽器教室は「無理なく楽しく続けられること」が大切

- 最も多かった回答は「自分のレベルやペースに合った指導を受けられること」で、15.5%（31人）でした。大人になってから楽器教室に通う場合、仕事や家庭、家事などとの両立が必要になる人も多く、学生時代のように練習時間を十分に確保できるとは限りません。そのため、決められた進度に無理に合わせるよりも、自分の理解度や生活リズムに合わせて学べることが、継続のしやすさにつながっていると考えられます。- 次いで多かったのは「講師との相性やコミュニケーションがよいこと」で、13.5%（27人）でした。楽器レッスンは、短期間で完結するものではなく、継続的に講師と向き合いながら進めていくものです。そのため、教え方のわかりやすさだけでなく、質問のしやすさや、うまくできない時に相談しやすい雰囲気も大切になります。講師との相性がよいと、苦手な部分にも前向きに取り組みやすくなり、レッスンそのものへの心理的な負担も軽くなりやすいでしょう。- また、「無理なく続けられる」は10.5%（21人）、「自分に合ったレッスン形式（個人・少人数・グループなど）で受けられること」と「好きな曲・ジャンル・やりたい内容に取り組めること」はそれぞれ9.0%（18人）となりました。大人の楽器教室では、上達の早さだけを重視するのではなく、自分に合った形式で受けられるか、興味のある内容に取り組めるかといった、楽しさや納得感も続けやすさに関係していることがうかがえます。- 一方で、「自宅・職場・駅から通いやすい場所にあること」は7.5%（15人）、「練習場所や設備を利用しやすいこと」と「上達を実感しやすい仕組みがあること」はそれぞれ7.0%（14人）でした。通いやすい立地や設備、上達を感じられる環境も大切な条件ではあるものの、今回の結果では、まず自分に合った指導を受けられることや、講師との関係性を重視する人がやや多い傾向が見られます。- さらに、「楽器レンタルがあり、手ぶらで通いやすいこと」は4.0%（8人）、「予約日時の自由度が高いこと」と「振替・キャンセル・休会がしやすいこと」はそれぞれ3.5%（7人）でした。こうした回答からは、通うための負担を減らせる仕組みも一定のニーズがあることがわかります。注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、実際に通ってみて「続けやすさにつながった」と感じた教室の特徴をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かった回答は「自分に合ったレッスン形式（個人・少人数・グループなど）だった」で、28.0%（56人）でした。楽器教室といっても、マンツーマンでじっくり学びたい人もいれば、少人数やグループで楽しみながら続けたい人もいます。実際に通い続けるうえでは、レッスン内容だけでなく、自分が無理なく参加できる形式かどうかも大きなポイントになっていることがわかります。- 次いで、「自宅・職場・駅から通いやすかった」と「自分のレベルやペースに合った内容で進めてもらえた」が、それぞれ27.0%（54人）でした。通いやすい場所にあることは、忙しい大人にとって継続のしやすさに直結しやすい条件です。仕事帰りや休日の予定に組み込みやすければ、レッスンに通うこと自体の負担が軽くなります。また、自分のレベルやペースに合わせてもらえることで、置いていかれる不安や無理に進められる負担を感じにくくなり、安心して続けやすくなると考えられます。- さらに、「講師が話しやすく、相性がよかった」は23.0%（46人）と、こちらも比較的高い割合でした。楽器のレッスンでは、できない部分を見てもらったり、細かな悩みを相談したりする場面が多くあります。そのため、講師に話しかけやすい雰囲気があるか、質問しやすい関係性を築けるかは、継続意欲にも関わりやすい要素といえるでしょう。- そのほか、「自分の好きな曲・ジャンル・目標に合わせてくれた」は15.5%（31人）、「月謝や追加費用がわかりやすかった」は14.5%（29人）でした。好きな曲や目標に合わせて学べると、レッスンへの楽しみが増えやすくなります。また、費用面が明確であれば、後から負担を感じにくく、安心して通い続けやすくなるでしょう。- 一方で、「練習室・設備・楽器レンタルなどが使いやすかった」は10.5%（21人）、「上達を実感できるフィードバックがあった」は9.5%（19人）、「発表会や交流の機会があった」は7.5%（15人）となりました。設備や成長を感じられる機会、発表の場なども、続けやすさを支える要素として一定数の人に評価されています。- なお、「特にない」は8.0%（16人）、「その他」は0.0%（0人）でした。- 最も多かった回答は「上達を実感できたこと」で、22.5%（45人）でした。楽器のレッスンでは、練習を重ねてもすぐに大きな変化が見えないことがあります。そのため、以前よりスムーズに弾けるようになった、苦手だった部分が少しできるようになったなど、自分なりの成長を感じられることが、やる気を保つうえで大きな支えになっていると考えられます。- 次いで、「弾きたい曲や好きな曲に取り組めたこと」が13.0%（26人）でした。大人が趣味として楽器を習う場合、必ずしも試験や発表会だけが目的とは限りません。好きな曲を弾けるようになりたい、憧れのジャンルに挑戦したいといった気持ちがあるからこそ、練習にも前向きに取り組みやすくなります。自分の興味に近い内容で学べることは、レッスンを楽しみに感じるきっかけにもなりやすいでしょう。- また、「講師との相性がよく、前向きに通えたこと」は10.0%（20人）、「レッスンそのものが気分転換や楽しみになったこと」は9.5%（19人）となりました。楽器教室を続けるうえでは、技術面の上達だけでなく、通う時間そのものを心地よく感じられるかどうかも重要です。講師との相性がよく、レッスン中に安心して質問できたり、できた部分を認めてもらえたりすると、次も頑張ろうという気持ちにつながりやすくなります。- さらに、「講師から具体的なアドバイスや励ましをもらえたこと」と「レッスンが生活の中で楽しみな習慣になったこと」は、それぞれ7.5%（15人）でした。具体的なアドバイスがあると、何を練習すればよいかがわかりやすくなり、上達までの道筋をイメージしやすくなります。また、レッスンが日常の中の楽しみとして定着すると、義務感だけではなく、自然に通い続ける流れも生まれやすいでしょう。- そのほか、「発表会や人前で演奏する目標があったこと」は6.0%（12人）、「趣味や自己投資として満足感があったこと」は5.0%（10人）、「仲間や交流があったこと」は3.5%（7人）でした。明確な目標や人とのつながり、趣味としての充実感も、一定の人にとってはやる気を支える要素になっていることがわかります。- なお、「特にやる気につながったものはない」は13.0%（26人）でした。

今回のアンケートでは、大人が楽器教室を続けるうえで、上達のしやすさだけでなく、「自分に合っているか」「無理なく通えるか」「楽しく続けられるか」が大切にされていることが見えてきました。楽器を習う目的は人によって異なるため、決まったペースに合わせるよりも、自分の生活や目標に合った形で学べる環境が、継続のしやすさにつながりやすいといえます。

特に、大人になってから楽器を始める場合は、仕事や家庭の予定と両立しながら通う人も少なくありません。そのため、通いやすい場所にあることや、自分に合ったレッスン形式を選べることは、無理なく続けるうえで重要なポイントになります。少しの負担を減らせる環境があることで、音楽を日常の中に取り入れやすくなるでしょう。

また、講師との相性やコミュニケーションのしやすさも、楽器レッスンを続けるうえで大切です。わからないことを相談しやすかったり、できるようになった部分を一緒に喜んでもらえたりすると、レッスンの時間そのものが前向きなものになります。技術を学ぶだけでなく、安心して通える雰囲気があるかどうかも、教室選びでは確認しておきたい点です。

楽器レッスンを長く楽しむためには、上達を急ぎすぎず、自分にとって心地よく続けられる環境を選ぶことが大切です。好きな曲に挑戦できること、少しずつ上達を実感できること、レッスンが生活の楽しみになることは、日々のやる気にもつながります。大人になってからの楽器レッスンは、無理なく楽しめる形を見つけることで、より長く続けやすくなるでしょう。

楽器教室を検討する際は、料金や場所だけでなく、レッスン内容、講師との相性、通いやすさ、続けやすい仕組みまで含めて比較することが大切です。自分に合った教室を探したい方は、クラブナージ音楽教室の公式サイトも参考にしてみてください。

調査概要

クラブナージ音楽教室の公式サイトはこちら :https://www.clubnagy-music.com/

調査日： 2026年5月15日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 18歳以降に楽器レッスンや楽器教室に3カ月以上通った、受講したことがある人・200人

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「大人向けの楽器レッスンを提供するクラブナージ音楽教室」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://www.clubnagy-music.com/(https://www.clubnagy-music.com/)

https://nagy.jp/(https://nagy.jp/)

クラブナージ音楽教室について

クラブナージ音楽教室は、「すべての方がもっと気楽に音楽を楽しんでいただきたい」という想いのもと、名古屋で大人向けの楽器レッスンを提供している音楽教室です。名古屋駅前・今池・栄・徳重に教室を構え、初心者から経験者まで、生徒さん一人ひとりのレベルや目的に合わせたレッスンを行っています。

「楽譜が読めない」「大人になってからでも始められるか不安」という方にも安心して通っていただけるよう、基礎から丁寧に学べる環境を整えています。趣味として音楽を楽しみたい方はもちろん、好きな曲に挑戦したい方、仲間と演奏を楽しみたい方、さらに専門的なレッスンを受けたい方まで、それぞれの目標に合わせてサポートしています。

楽器を始めるきっかけや、続けやすいと感じる条件は人によってさまざまです。クラブナージ音楽教室では、一人ひとりの生活スタイルや興味に寄り添いながら、音楽を無理なく、楽しく続けられるレッスン環境づくりを大切にしています。

Point（1）生活スタイルに合わせて通いやすいフリータイム制

クラブナージ音楽教室では、忙しい方でも無理なく通いやすいよう、生活スタイルに合わせたフリータイム制を導入しています。振替にも対応しているため、仕事や家庭の予定が変わりやすい方でも、レッスンを継続しやすいのが特徴です。教室はいずれも駅からアクセスしやすい場所にあり、会社帰りや休日にも通いやすい環境を整えています。

Point（2）好きな楽器・好きな曲で楽しみながら学べるレッスン

楽器レッスンを長く続けるためには、「やってみたい」と思える内容に取り組めることも大切です。クラブナージ音楽教室では、ピアノ、バイオリン、サックス、ギター、フルート、三味線、ウクレレなど、多彩な楽器コースを用意しています。また、レッスンでは生徒さんの希望曲を取り入れることができ、希望曲がない場合もレベルに応じて講師が曲を提案しています。

Point（3）初心者から経験者まで支える講師と学びの環境

クラブナージ音楽教室では、はじめて楽器に触れる方から、より専門的に学びたい方まで、それぞれの目標に合わせたレッスンを行っています。マンツーマンのレッスンを中心に、グループレッスンやアンサンブルレッスンにも対応しており、一人でじっくり学びたい方も、仲間と音楽を楽しみたい方も、自分に合った形で音楽を続けられます。料金は月謝制で、設備費や年会費などを別で取らない、わかりやすい価格設定を掲げています。

音楽は、年齢や経験に関係なく始められる身近な楽しみです。クラブナージ音楽教室では、これから楽器を始めたい方、もう一度音楽に触れたい方、自分のペースで長く続けられる教室を探している方を、レッスンを通じてサポートしています。まずは教室の雰囲気やレッスン内容を知っていただくために、体験レッスンもご用意しています。

クラブナージ音楽教室 概要

運営会社 ：株式会社ナージ

本社所在地：名古屋市千種区今池5-3-2 リアライズ今池駅前ビル6F

HP ：https://www.clubnagy-music.com/

事業内容 ：ピアノ・バイオリン・サックスなど全20種類の楽器コースを有する音楽教室

教室一覧 ：

【名古屋駅前教室】

名古屋市中村区名駅3-18-5 モンマートビル3F

【栄教室】

名古屋市中区栄4丁目16番24号 メーゾンオザワ9F

【今池教室】

名古屋市千種区今池5-3-2 リアライズ今池駅前ビル6F