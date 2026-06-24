【マクロ経済分析】半世紀の産業戦略が結実。台湾全土の「工業区・ハイテク園区」の立地法則を紐解くインサイトレポートを公開

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾のビジネス・市場動向調査に精通するワイズコンサルティンググループ（本社：中華民国台北市）傘下のワイズリサーチは、台湾経済の実体を物理的に駆動する「工業区（産業園区・科学園区）」の全体像と立地ロジックを分析した新シリーズのインサイトレポート『～産業園区の全体像と立地ロジック～ 台湾の「工業区・ハイテク園区」』を公開いたしました。

台湾全土に点在する大小数百の園区は無秩序に造成されたわけではなく、半世紀にわたる台湾の「産業アップグレード戦略」がプログラミングされた結晶です。本レポートでは、個別エリアの分析に入る前のマスターピースとして、台湾の工業区マップを俯瞰する「3つの絶対法則」を解説しています。

■ レポートのハイライト（台湾工業区の3つの絶対法則）

１．「誰が仕切っているか」でわかる園区の階級

台湾の園区は、進出企業の「付加価値の高さ」と「環境への負荷」によって管轄する中央省庁が明確に分かれています。

○国家科学及技術委員会（国科会）： TSMCなど最先端ハイテク企業のみが入居を許される最高峰「科学園区」。

○経済部（産業園区管理局）： 台湾のモノづくりを底辺から支える「産業園区」や、圧倒的な行政手続きの速さと税制優遇で部品メーカーを支える「科技産業園区」。

○農業部＆環境部： スマートアグリや循環型経済の社会実装拠点など、明確な国策タスクを持った「特化型園区」。

２．全土を貫く「3大ハイテク回廊」の役割分担

現在、台湾の潮流を決めているのが、国科会主導の3つの巨大な帯（コリドー）です。

○北部「竹科」回廊（頭脳と先行開発）： 新竹を起点とする、世界の半導体受託製造とIC設計の絶対的な起点。

○中部「中科」回廊（精密機械×スマート実装）： 台中を中心に、地場の工作機械技術とハイテク自動化ラインが融合する最強の実装エリア。

○南部「南科」回廊（次世代プロセスの新・天府）： 台南と高雄を中心に、TSMCが3ナノ・2ナノの最先端量産ラインを全投入する爆発的成長地帯。

（図1）台湾全土の工業区・ハイテク園区マップ。3大ハイテク回廊の役割分担と、地勢・環境を考慮した国土設計が一目でわかる。（資料：ワイズリサーチ）

３．配置図が語る「3つの暗黙のシグナル」

全土の園区マップからは、台湾政府のしたたかな国土設計が浮かび上がります。

○ソフトは都心、ハードは郊外： 情報・クラウド系の園区は、車を持たない優秀な都市型人材を確保するため、新幹線駅の近隣やメトロ網の中に配置。

○重工業は南西部へ集約： 石化や鉄鋼などの重厚長大産業は、風向（偏西風）や地勢に配慮して雲林県以南の南西部に集約。

○東海岸の完全無煙突化： 宜蘭、花蓮、台東には重工業区が存在せず、「バイオと観光・ロハスの聖域」として意図的に環境が保護されている。



■ 経営へのヒント：台湾特有のメカニズムを戦略に組み込む

台湾の工業区は「北で考え、中で組み立て、南で最先端を焼き付け、重いものは南西に置き、東は守る」という極めて合理的なメカニズムで動いています。自社の台湾進出や拠点再編を検討する際、この全体像と立地ロジックを理解することが、最適なパートナーシップ構築やサプライチェーン参入の鍵となります。

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