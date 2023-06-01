1971年9月25日「愛は死んでも」でデビューから今年で55年という節目を迎える至高のブルースの女王・八代亜紀。 そのアニバーサリーイヤーを記念し、TBSが所蔵する貴重なアーカイブ映像を初めてDVD化した豪華商品『八代亜紀 メモリアルBOX』（DVD2枚＋CD1枚＋特典）が、デビュー記念日である2026年9月25日（金）に発売されることが決定した。 本商品は、TBSの全面協力のもと、これまで一度も商品化されていなかった貴重なテレビでの歌唱映像をふんだんに盛り込んだ、ファン垂涎の内容となっている。 注目のDVDは2枚組となっており、Disc 1には国民的番組『8時だョ！全員集合』での圧倒的な歌唱シーンに加え、『ザ・ベストテン』での名パフォーマンスを収録。 司会の黒柳徹子、久米宏との絶妙なトークシーンもあわせて楽しむことができる。 また、Disc 2には、1973年から1980年までの『輝く！日本レコード大賞』での歌唱映像を厳選収録。1980年に「雨の慕情」で大賞を受賞した、日本中が涙したあの感動的なシーンは必見。 さらに、映像だけでなく音源や特典も超豪華仕様となっている。 同梱されるCDには、「なみだ恋」「おんな港町」「雨の慕情」をはじめ、八代亜紀の音楽人生を彩った大ヒット曲や名曲を16曲厳選して収録。 そしてプレミアムな特典として、八代亜紀の存在感を感じられる「等身大サイズの布製ポスター」が同梱される。 現在、テイチクオンラインショップをはじめ、各ECサイトでの予約受付がスタート。 なお、TBSショッピングでは購入特典として「特製アクリルスタンド＋デビュー55周年記念カード3枚セット」が用意されている。 1971年のデビューから今年で55年。節目を迎えるアニバーサリーイヤーにふさわしい、彼女の魂の歌声と軌跡を堪能できる永久保存版商品となっている。

■テイチクオンラインショップ URL

https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002QR5

■TBSショッピング 購入特典：八代亜紀 特製アクリルスタンド＋デビュー55周年記念カード3枚セット

https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/other_yashiroaki

■ 商品情報

タイトル：デビュー55周年記念「八代亜紀 メモリアルBOX」 発売日：2026年9月25日（金） 価格：16,500円（税込）／ 15,000円（税抜） 内容： 【DVD①】八代亜紀 at TBS in ８時だョ!全員集合 & ザ・ベストテン 【DVD②】八代亜紀 at TBS awarded 日本レコード大賞 【CD】八代亜紀 Best Songs（ベスト16編成） 【仕様】ブックレット入りBOX 【外付特典】特製 八代亜紀 等身大布製ポスター（170cm×60cm）

発売元：TBS／TBSグロウディア／テイチクエンタテインメント 販売元：テイチクエンタテインメント

https://www.teichiku.co.jp/catalog/teichiku/2026/TEBS-16129.html

＜収録内容＞

■ DVD①：八代亜紀 at TBS in 8時だョ！全員集合 ＆ ザ・ベストテン 品番：TEBS-16129 ／ 合計収録時間：64分24秒 1、女ごころ（1973.12.29）8時だョ！全員集合 2、しのび恋（1974.02.28）8時だョ！全員集合 3、しのび恋（1974.03.23）8時だョ！全員集合 4、愛ひとすじ（1974.05.11）8時だョ！全員集合 5、愛ひとすじ（1974.07.20）8時だョ！全員集合 6、愛ひとすじ（1974.09.14）8時だョ！全員集合 7、愛の執念（1974.10.26）8時だョ！全員集合 8、おんなの夢（1975.04.12）20年だョ！全員集合 9、ともしび（1975.05.17）8時だョ！全員集合 10、貴方につくします（1975.10.04）8時だョ！全員集合 11、ふたりづれ（1976.05.08）8時だョ！全員集合 12、舟唄（1979.07.14）8時だョ！全員集合 13、雨の慕情（1980.06.14）8時だョ！全員集合 14、港町絶唱（1980.09.27）8時だョ！全員集合 15、女の街角（1981.01.31）8時だョ！全員集合 16、あなたに逢いたい（1981.05.16）8時だョ！全員集合 17、哀歌（エレジー）（1978.06.08）ザ・ベストテン 18、雨の慕情（1980.07.17）ザ・ベストテン 19、雨の慕情（1980.07.24）ザ・ベストテン 20、雨の慕情（1980.07.31) ザ・ベストテン 21、雨の慕情（1980.08.07）ザ・ベストテン ■ DVD②：八代亜紀 at TBS awarded 日本レコード大賞 品番：TEBS-16130 ／ 合計収録時間：69分13秒 1、なみだ恋（1973.11.11）速報！日本レコード大賞 2、なみだ恋（1973.12.31）1973年度輝く日本レコード大賞 3、愛の執念（1974.11.19）速報！’74日本レコード大賞部門賞発表 4、愛の執念（1974.12.31）1974年度輝く日本レコード大賞 5、ともしび（1975.11.19）速報！！日本レコード大賞 6、ともしび（1975.12.31）1975年度輝く日本レコード大賞 7、もう一度逢いたい（1976.11.19）「日本レコード大賞」 8、もう一度逢いたい（1976.12.31）1976年度輝く日本レコード大賞 9、もう一度逢いたい（1976.12.31）1976年度輝く日本レコード大賞 10、愛の終着駅（1977.11.22）速報！「日本レコード大賞」 11、愛の終着駅（1977.12.31）第19回輝く日本レコード大賞 12、愛の終着駅（1977.12.31）第19回輝く日本レコード大賞 13、愛の終着駅（1978.01.01）おめでとうレコード大賞 14、愛の終着駅（1978.10.08）日本レコード大賞20周年記念全階層新受賞歌手総出演～栄光・歓喜・涙の20年～ 15、故郷へ……（1978.11.22）速報！！日本レコード大賞今夜決定！！金賞・10曲 16、故郷へ……（1978.12.31）第20回輝く日本レコード大賞 17、舟唄（1979.11.21）第21回速報！日本レコード大賞 18、舟唄（1979.11.25）100人に聞きました！大予想日本レコード大賞は誰に？！ 19、舟唄（1979.12.31）第21回輝く日本レコード大賞 20、雨の慕情（1980.11.26）第22回速報！日本レコード大賞 21、雨の慕情（1980.12.31）第22回輝く日本レコード大賞 22、雨の慕情（1980.12.31）第22回輝く日本レコード大賞 ■ CD：八代亜紀 Best Songs 品番：TECS-16760 1、愛は死んでも 2、なみだ恋 3、しのび恋 4、愛ひとすじ 5、愛の執念 6、おんなの夢 7、ともしび 8、貴方につくします 9、もう一度逢いたい 10、おんな港町 11、恋歌 12、愛の終着駅 13、故郷へ… 14、舟唄 15、雨の慕情 16、港町絶唱