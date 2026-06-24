犬・猫兼用の完全無添加ふりかけ「うちの子のお守り」シリーズ6種を新発売｜ごはんにかけるだけのペット健康食品

ドッグダイナー株式会社お守りサプリ

ドッグダイナー株式会社（本社：東京都／代表取締役：石田真彩子）は、犬・猫兼用の完全無添加ふりかけ型ペット健康食品「うちの子のお守り」シリーズ全6種を、2026年6月23日（火）より販売開始しました。いつものごはんに「ひとふり」するだけで、愛犬・愛猫の気になるお悩みに合わせたケアができる新シリーズです。

■「うちの子のお守り」とは（製品概要）

「うちの子のお守り」は、犬と猫の両方に使える、ふりかけ型のペット健康食品です。ドライフードやウェットフードなど、いつものごはんにかけて与えます。保存料・着色料・香料を一切使用しない完全無添加で、国産を中心とした原料を使用しています。ラインナップは「食欲」「お腹」「脳活」「足腰」「皮膚」「シニア」の6種類で、愛犬・愛猫のお悩みに合わせて選べます。

私たちにできることは、ほんの少しです。病気を治すことも、時間を止めることもできません。でも、毎日のごはんに願いを込めることはできる。そんな飼い主さまの想いに寄り添うために生まれたのが「うちの子のお守り」です。

■製品の特長

「うちの子のお守り」シリーズには、次の特長があります。

保存料・着色料・香料はすべて不使用です。国産を中心とした原料を使用しています。犬と猫の両方に使える兼用設計です。いつものごはんにかけるだけのため、毎日無理なく続けられます。保存料 不使用

■6種類のラインナップと主原料

食欲のお守り

ヤギミルク・チーズ・山芋（国産素材100%）を使用。「今日も美味しく食べられますように」との願いを込めました。

お腹のお守り

よもぎ・青パパイヤ・ささみ（国産素材100%）を使用。「毎日スッキリ過ごせますように」との願いを込めました。

脳活のお守り

イチョウ葉と青魚4種（さば・イワシ・アジ・カツオ）（国産素材100%）を使用。「頭スッキリで過ごせますように」との願いを込めました。

足腰のお守り

ニュージーランド産ミドリイガイ・国産鹿肉を使用。「ずっと元気にお散歩できますように」との願いを込めました。

皮膚のお守り

有機ネトル・国産鮭・カナダ産オーガニック麻の実を使用。「キレイな肌・被毛を保てますように」との願いを込めました。

シニアのお守り

国産ハナビラタケ（βグルカン豊富）・国産馬肉を使用。「一日でも長く一緒にいられますように」との願いを込めました。

■使い方と1日の給与量目安

使い方は、いつものごはんに「ひとふり」かけるだけです。

1日の給与量の目安は、体重4kg未満で約8g以内、体重4～15kg未満で約15g以内、体重15～25kg未満で約25g以内です。

※付属スプーンはございません。ティースプーンを目安にご利用ください。

■よくある質問

Q. 他のサプリメントと一緒に与えても大丈夫ですか？

A. はい。ふりかけタイプの食品ですので、他のサプリメントと併用していただけます。

Q. 何歳から与えられますか？

A. ふりかけタイプの食品ですので、何歳からでもご利用いただけます。

Q. 犬だけですか？猫にも使えますか？

A. 犬にも猫にもご利用いただけます。犬・猫兼用でお作りしています。

Q. 毎日与えても大丈夫ですか？

A. はい。毎日のごはんにひとふりしてご利用ください。

Q. どのお守りを選べばよいですか？

A. ごはんを残しがちな子は「食欲のお守り」、お腹が気になる子は「お腹のお守り」、年齢が気になり始めた子は「シニアのお守り」など、お悩みに合わせてお選びください。

■代表コメント（代表取締役：石田真彩子）

「ごはんを食べ終わった犬や猫が、自分で体調を整えに行くことはありません。人は自分で健康を守れますが、うちの子たちは守れない。だからこそ、毎日のごはんに私たちの『願い』を込めたい--そんな想いから『うちの子のお守り』を作りました。食を、ほんの少し見直すだけで、毎日はもっとやさしくなる。私たちは本気でそう信じています。」

■販売ページ

https://item.rakuten.co.jp/dogdiner/omamori/

■会社概要

会社名：ドッグダイナー株式会社

代表取締役：石田真彩子

所在地：東京都

事業内容：犬・猫・ペット向け健康食品の販売