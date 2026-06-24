TSP、大和リビング株式会社「D-Partner」契約締結のお知らせ

株式会社TSPTSP_「D-Partner」契約締結

株式会社TSP（本社：千葉県、代表取締役：佐藤悠一）は、この度、大和リビング株式会社が運営する「D-Partner」契約を締結し、D-Partner会員となりましたことをお知らせいたします。

本契約の締結により、これまでご紹介が難しかった大和リビング株式会社が管理・賃貸する住宅のお取り扱いが可能となり、お客様のお部屋探しにおいて、これまで以上に幅広い賃貸物件のご提案が可能となりました。

今回のD-Partner契約締結により、お客様にご提案できる選択肢がさらに広がりました。これからも単なる物件紹介に留まらず、お客様の暮らしや事業の未来まで見据え、不動産の“その先”まで責任を持ったサービスを提供してまいります。

今後とも、株式会社TSPに変わらぬご支援・ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

URL：https://tsp.task-service.co.jp/news/20260624

【会社概要】

会社名：株式会社TSP

所在地：〒263-0054 千葉県千葉市稲毛区宮野木町２１５０－１

代表者：佐藤悠一

事業内容：不動産仲介・建物管理