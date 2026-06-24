DNP Marketplace、TYOの「ステートメントムービー」と連携

DNP Marketplace PR事務局

DNP Marketplace PR事務局は、2026年6月12日よりDNP独自の広告取引経済圏「DNP Marketplace」において、株式会社TYOと連携し、企業のステークホルダーとのコミュニケーションを支援するサービスを開始したことをお知らせします。

本サービスは、「ステートメントムービー」を軸に、企業の姿勢や理念への共感を醸成することに最も重きを置くものです。TYOが手掛ける「ステートメントムービー」とDNPの広告コミュニケーションをかけあわせ、「ステートメント」の開発から、コンテンツ制作・コミュニケーション設計・広告配信・効果検証・改善までを一貫して支援することで、多様なステークホルダーとの関係性を強化し、企業の持続的な価値向上につなげます。

■サービス概要・特長

企業が持続的に成長するためには、存在意義や理念への共感を醸成し、ステークホルダーとの信頼を深めることが欠かせません。

本サービスでは、TYOの「ステートメントムービー」と、ステークホルダーとの接点を創出するDNP Marketplaceを組み合わせ、企業の理念を起点に、ステークホルダーとのコミュニケーションを一体的に設計・運用します。

特長１.共感を生むストーリー設計

企業の存在意義や経営理念をもとに、その思いを体現するステートメントムービーを作成します。企業が伝えたい情報発信ではなく、人の心を動かし共感を呼ぶストーリーにすることで、ブランドロイヤリティを高めます。

特長２.行動変容につながるコミュニケーション設計

データに基づくターゲット設計と広告配信により、接触のタイミングや内容を最適化し、企業に対する継続的な理解と共感の醸成につなげます。

特長３.効果の可視化と改善による運用設計

施策の実施結果をデータとして可視化し、検証・改善を繰り返すことで、中長期的なブランド価値向上へとつなげます。

具体的な施策内容は以下の通りです。

- ブランドステートメントの開発／コミュニケーション設計- ステートメントムービーを中心とした映像コンテンツ制作- DNP Marketplaceを活用したターゲット別広告配信設計- 社内外に向けたコミュニケーション設計および浸透施策支援- 効果検証および改善サイクルの構築・運用

DNP MarketplaceとTYOは、企業のステートメント（経営理念）を社会に伝わる形で届け、「理解、共感、行動」につながるコミュニケーションを実現します。これにより、ステークホルダーとの関係性を強化し、持続的な企業価値向上に貢献します。

この取り組みを強化するために、TYOとDNPは6月12日付にて業務提携いたしました。

＊TYO「ステートメントムービー」とは：ストーリー性の高いクリエイティビティを強みに、企業理念や存在意義、経営メッセージを映像として可視化することで、インナーブランディングや従業員・採用候補者・株主・投資家などのステークホルダーの共感と共鳴を生み出す、株式会社TYOが推進している映像コミュニケーション。

参考URL：https://statementmovie.tyo.co.jp/

■株式会社TYOについて

TYOは、広告映像を中心としたコミュニケーションコンテンツの戦略立案・企画・制作を手がけるプロデュースカンパニーです。【最高の制作チームで、領域を超え、心を動かし、「伝わる」ものを作りつづける。】をMissionに掲げており、国内映像プロダクション業界でもトップクラスの規模を誇ります。

TYOコーポレートサイト :https://tyo.co.jp/

■DNP Marketplaceとは

DNP Marketplaceとは、デジタルとリアルの各種チャネルを扱う、大日本印刷（DNP）独自の広告取引経済圏です。マーケティングデータ収集・分析、クリエイティブ制作、広告配信の最新機能の活用など、フルファネルで一貫したマーケティング施策をワンストップで支援します。厳格な運用ガバナンスやブランドセーフティのもと、あらゆる業種の経営課題に応える「安全安心な広告経済圏」を構築しています。

企業とステークホルダーとの、共感と行動につながるコミュニケーションの実現を目指し、企業の価値や想いを伝え、両者のより良い関係構築に貢献します。

DNP Marketplaceとは :https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172532_4986.html