grubioとマイナビが連携し博士人材の多様なキャリア形成を支援する企業×博士学生による対話型研究プロジェクトを開始

株式会社grubio

株式会社grubio（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤 龍飛、以下「grubio」）は、株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介、以下「マイナビ」）及び東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携コンソーシアム準備会（以下「コンソーシアム準備会」）と連携し共同で、博士人材の多様なキャリア形成を支援する取り組みとして、企業と博士学生による対話型研究プロジェクトを開始しました。

本プロジェクトは、企業と博士学生が直接対話する場を設けることで相互理解を促進し、博士人材のキャリアの選択肢を可視化するとともに、社会における活躍の可能性を広げることを目指します。

実施背景

近年、日本における博士人材のキャリアに課題が指摘されています。博士号の取得者数は諸外国と比較すると依然として低い水準であり、民間企業への就職割合も限定的な状況にとどまっています※1。また、卒業後の進路が明確でないケースが約3割存在するなど、キャリアの見えにくさも課題となっており、今後は多様な選択肢の拡充が求められています※2。

文部科学省は2024年に「博士人材活躍プラン～博士をとろう～」※3を取りまとめ、博士課程に進学しやすい環境整備と博士人材の活躍促進を進めていますが、一方で企業は、博士人材の採用や活用の場の整備に課題を抱えているケースもあり、企業と学生双方の相互理解を深める機会の創出が求められています。

こうした背景を踏まえ、多様なキャリア支援を行う株式会社マイナビと、博士人材と社会が繋がる環境構築を支援する株式会社grubioは、企業と博士学生が直接対話する場を提供することで、博士人材のキャリアの選択肢を可視化し、多様な活躍機会の創出を目指して本プロジェクトを開始しました。本プロジェクトは、両社が主催し、東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携コンソーシアム準備会の協力のもと実施いたします。

※1 経済産業省、文部科学省「博士人材ファクトブック」

※2 文部科学省「学校基本調査」（令和6年）

※3 文部科学省「博士人材活躍プラン～博士をとろう～」

実施概要

本プロジェクトは、企業と博士学生が少人数で対話を行う意見交換会を通じて、博士人材のキャリアの選択肢や企業における活躍の可能性について理解を深める取り組みです。博士学生が自ら議論テーマを設定し、grubioが事前ヒアリングを通じて意見交換会の準備を伴走します。

意見交換会は複数回行う予定で、各回につき企業1社と博士学生数名が参加し、事前に学生が設定したテーマに基づき、博士人材のキャリアの選択肢の広げ方について議論を行います。

意見交換会の内容は、マイナビが運営する雇用や労働、キャリアに関する調査研究メディア「マイナビキャリアリサーチLab」にてレポートとして発信し、企業・学生・教育機関など幅広いステークホルダーに向けて共有します。

今後は、複数回の開催を通じて参加企業および学生の裾野を広げ、博士人材の多様なキャリア形成の支援と活躍機会の創出を目指してまいります。

第1回意見交換会の実施報告

本プロジェクトの初回となる意見交換会では、富士通株式会社の採用担当者２名・研究員1名と、現在博士課程に在籍する学生3名が参加しました。

当日は、事前に学生と企業が設定したテーマをもとにディスカッションを実施。 学生からは「インターンシップの実態と博士採用の評価軸」「入社後の研究テーマ」「入社後の働き方とライフデザイン」、企業からは「博士学生が企業の研究開発職を選ぶ際に不安なことや重視すること」「研究開発職以外の職種をキャリアの選択肢に入れるために必要な要素」などのテーマがあげられ、多角的な観点から活発な意見交換が行われました。

参加した学生からは、「企業が博士に求めていることを聞けて参考になった」といった感想が寄せられました。また、富士通の担当者からは、「ご自身の経験をベースに語ってもらえてよかった」といったコメントがあり、双方にとって新たな気づきにつながる機会となりました。

今回の意見交換会の詳細レポートは、7月頃に「マイナビキャリアリサーチLab」にて公開予定です。

株式会社grubioについて

株式会社grubioは、博士人材を中心とした若手研究者と社会の新たな接点を設計し、共創機会の創出を推進する東京科学大学認定ベンチャーです。産学連携施策、共創プロジェクト、インターンシップの企画・設計・実行、研究者コミュニティの運営を通じて、研究者の可能性を研究室の外へ拡張し、大学と社会を繋ぐ環境づくりに取り組んでいます。

代表者：代表取締役CEO 佐藤 龍飛

URL：https://grubio.jp

株式会社マイナビについて

株式会社マイナビは、「一人ひとりの可能性と向き合い、未来が見える世界をつくる。」をパーパスに掲げ、人々の人生に寄り添い、サポートする多様な事業を展開しています。主力事業である人材ビジネス領域においては、就職、転職、アルバイト等を中心とした情報サービスや人材紹介サービスを展開。また、進学、ウエディング、ニュース、農業など、多数の生活情報メディアを運営しています。

代表者：代表取締役 社長執行役員 粟井俊介

URL：https://www.mynavi.jp/

東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携コンソーシアム準備会について

東京科学大学と民間事業者4社（NTT都市開発株式会社、鹿島建設株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東急不動産株式会社）は、東京科学大学田町キャンパス敷地に事務所、ホテル、商業施設、産学官連携施設等を開発予定であり、この開発事業がめざす「国際的な産業・研究拠点の形成」に資するイノベーションエコシステムの形成に向けた活動を推進するコンソーシアム。約80の企業・大学・団体（2026年5月末時点）とともに、勉強会やアントレプレナーシップ育成プログラム等を開催している。