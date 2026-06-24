Web担当者の″困った″をまるごと解決する伴走型サービス「デジナビ」を提供開始

エレクス株式会社

エレクス株式会社（所在地：埼玉県さいたま市浦和区、代表取締役：鈴木良雄）は、企業のWeb担当者が抱えるインフラ・サイト運用・システム開発の課題をワンストップで解決するサービスポータルサイト「デジナビ」の提供を開始したことをお知らせいたします。

デジナビ：https://www.elecs-web.co.jp/degi-navi/

AIの急速な普及により、Web担当者に求められる領域は従来のサイト運用にとどまらず、インフラ管理からAI活用まで範囲が広がりつつあります。

その一方で多くの企業では、Web担当者が「サーバー費用が高い」「サイトを作ったが更新できていない」「やりたいことはあるが進め方がわからない」といった課題を、それぞれ別の業者に相談しながら対応しています。

デジナビは、こうした分散した課題を一つの窓口で引き受け、Web担当者が本来注力すべき業務に集中できる体制を提供します。

■ Web担当者が直面する3つの課題

インフラ費用の高騰・セキュリティリスクへの備え

サーバー費用の高騰、トラブル時の対応の遅さ、老朽化したインフラによるセキュリティリスク。

ベンダーを変更したくても、移行の影響範囲が見えずに踏み切れない。

成果の見えないサイトの更新・保守

制作会社にサイトを作ってもらったが、更新作業が属人化し放置状態に。

アクセスはあるのにコンバージョンにつながらず、改善提案もない。

新規事業・業務改善に立ちはだかる要件定義の壁

業務改善や新規事業のためにシステムを作りたいが、要件をどうまとめればいいかわからない。

見積もりを取っても妥当性が判断できない。

■ デジナビが提供する3つのサービス

SERVICE01 | ユアクラウド

▷ サーバー費用を20～60%削減

▷ 無停止移行で影響を最小化

▷ セキュリティ管理を一括対応

高額なサーバー費用・遅いトラブル対応・古いインフラのセキュリティリスクをまるごと解決します。

サーバー管理からセキュリティ、ドメイン管理まで、コンテンツと併せて丸ごと移行。サイトを止めない無停止対応で、ビジネスへの影響を最小化します。

SERVICE02 | アドクラフト

▷ 最新のAIトレンドに対応

▷ コンテンツ更新・改善提案も対応可能

▷ CMS/EC/スクラッチまで幅広く対応

「作ったけど更新が大変」「アクセスはあるのに成果が出ない」。

そんな課題を制作からコンテンツ運用まで一気通貫で解決します。

WordPress・ECサイト・スクラッチ開発まで幅広く対応し、公開後の改善提案まで同じチームが伴走し続けます。

SERVICE03 | アイデアシフト

▷ 要件定義・仕様策定の支援

▷ UI/UXデザイン・プロトタイプ制作

▷ 公開後の機能改善・保守

「システムを作りたいが要件をどうまとめればいいかわからない」「見積もりの妥当性が判断できない」。

そんな課題に、企画段階からヒアリングし要件定義・設計・開発まで一貫して対応します。ビジネスの成長に合わせて機能拡張できるシステムを構築します。

■ デジナビが選ばれる理由

ワンストップで相談できる

インフラ・サイト・システムの課題を別々の業者に相談する必要がなくなります。

横断的に状況を把握した上で、最適な優先順位と進め方を提案します。

制作して終わりにしない伴走型

サイト公開やシステム納品をゴールとせず、運用・改善まで同じチームが継続的にサポートします。

Web担当者の相談窓口として機能する

「何から手をつけるべきかわからない」という段階からご相談いただけます。

課題の整理から優先順位の策定まで、一緒に進めます。

AI活用を含む最新技術への対応

最新の技術トレンドをキャッチアップし、AI活用をサイト制作やシステム開発に反映します。

■ ご利用の流れ

1. 無料相談 ─ 現状のお困りごとやご要望をお聞かせください。

2. 課題整理・ご提案 ─ 3つのサービス領域から最適なプランをご提案します。

3. サービス開始 ─ 移行・制作・開発をスタートします。

4. 継続改善 ─ 運用フェーズも伴走し、成果を積み上げます。

■ 無料相談を受付中

「今のサーバー構成を見直したい」「サイトのリニューアルを検討している」

「新しいシステムを作りたいがどこに相談すればいいかわからない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

デジナビ：https://www.elecs-web.co.jp/degi-navi/

お問い合わせ：https://www.elecs-web.co.jp/degi-navi/#contact

■ エレクス株式会社について

会社名： エレクス株式会社

所在地： 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目8番地3 NTT浦和高砂ビル

代表者： 代表取締役 鈴木 良雄

設立： 1993年11月

事業内容： ソフトウェア企画・設計・開発・販売／業務アプリケーション・Web・モバイル・通信系／コンテナ型GPUサーバー事業／パッケージソフト企画・販売 ほか

コーポレートサイト： https://www.elecs-web.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

エレクス株式会社 経営企画部

担当：小鮒

TEL：048-826-2551（代表）

E-mail：info@elecs-web.co.jp