ReBear合同会社、「マーケティング Week -夏- 2026」に出展

ReBear合同会社

ReBear合同会社（本社：東京都目黒区、代表社員：荒川力哉、以下 当社）は、2026年6月24日（水）~26日（金）に東京ビックサイトで開催される日本最大級のマーケティング総合展示会「マーケティング Week -夏- 2026」に、Z世代マーケティング支援サービス「aZリサーチ」とAI検索における自社ブランドのスコアを可視化し、改善施策まで支援するAI検索対策サービス「AITORA」を同時出展いたします。

当社ブースでは、大きく変化するマーケティング環境に対応する「若年層リサーチ」と「AI検索対策」の2大ソリューションを、企業様との共創事例と共に紹介します。

■ 出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155573/table/12_1_500b22d6f63014e9967bdb242214dc4b.jpg?v=202606241151 ]

※ブースの様子

■ aZリサーチとは

本サービスはα・Z世代に特化したマーケティング支援サービスです。

世代特有の顧客インサイト抽出を伴走し、クライアントの成果を最大化のご協力をさせていただきます。



調査から実行までをワンストップで支援。定量・定性調査、SNS分析でZ世代のリアルを深く把握。その結果に基づき、企画・デザイン提案といった具体的な施策の実行までをワンストップで支援します。 また、各分野の専門チームが連携し、データと感性の両面からブランド課題の解決が可能です。

公式HP：https://azresearch.jp/business

「aZリサーチの特徴」：

1.α・Z世代のリアルな声が直接聴取可能

多様なバックグラウンドを持つ約4,000名(現在時点)のα・Z世代ユーザーが登録しており、彼らの生の声をダイレクトに収集することが可能です。

2.調査から実行までをワンストップで支援

定量・定性調査、SNS分析でZ世代のリアルを深く把握。その結果に基づき、企画・デザイン提案といった具体的な施策の実行までをワンストップで支援します。 また、各分野の専門チームが連携し、データと感性の両面からブランド課題の解決が可能です。

3.リーズナブルな料金設定

50万円で調査対象者のリクルーティングからインタビューレポート納品まで対応。

さらに上のプランではインサイト分析や施策立案まで実施いたします。

■ 調査分析レポート0円キャンペーン実施！

展示会ブースにて次回商談のご予約をいただいたお客様限定で、通常料金10万円の「調査分析レポート」を0円でご提供いたします。



レポートサンプル：

リサーチ後はこのようなレポートを納品いたします。インタビュー結果はもちろん、そこから見えたターゲットのインサイトを分析し、具体的な施策案まで落とし込みます。

調査事例：https://azresearch.jp/business/case

■ AITORAとは

AITORAは、AI検索が並べる「おすすめの顔ぶれ」の中で、あなたのブランドが競合と比較したときの立ち位置を可視化し、打ち手まで示す事業会社マーケターのためのAI検索対策（AIO）サービスです。

公式HP：https://ai-tora.jp/

「AITORAの特徴」：

1.競合と並べて勝ち負けが分かる

AIが並べた候補の中で、どこに勝ち誰に負けているかを固有名で可視化します。自社単独では見えない立ち位置が、初めて定まります。

2.AIの回答揺れを除き頑健な事実だけを残す

ChatGPT・Gemini・Google AI Overviewsをはじめとする複数エンジンを、複数日にわたって検証するため、「その日たまたまの結果」と「構造的な事実」を切り分けた信頼性の高いデータを提供します。

3.打ち手まで示すレポートを納品

「どのページに何を足すか」まで踏み込んだ施策所感を、クライアントごとに最適化したレポートとして納品。ログイン不要・ツール運用不要で、確認したその日から判断・行動できます。

■ 当日ご来場が難しい方へ

無料でお気軽にご相談いただけるオンライン商談を承っております。

「まずは話を聞いてみたい」といった方も、以下のリンクよりお気軽にご予約ください。

https://calendar.app.google/992G97S3XYaq8kjf8

【展示会・サービスに関するお問い合わせ】

ReBear合同会社

荒川力哉

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台2丁目21－6いちご中目黒ビル 8階

会社HP：https://rebear.co.jp/

aZリサーチ：https://azresearch.jp/business

AITORA：https://ai-tora.jp/