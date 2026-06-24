「エミテラス所沢」「グランエミオ所沢」両館合同の「夏セール」を7月1日（水）より開催！～夏の暑さを吹き飛ばす「ギルティVSヘルシー」グルメフェアも同時開催！～

住商アーバン開発株式会社

「エミテラス所沢」「グランエミオ所沢」（埼玉県所沢市／運営：住商アーバン開発株式会社）は、2026年7月1日（水）から7月31日（金）までの期間、両館合同の『夏セール』を開催いたします。

今年の夏のセールは7月1日よりスタートいたします。アパレルの夏物セールはもちろん、ご家族でのレジャー・アウトドア用品、夏物家電など、本格的な夏に向けた準備に最適なアイテムをお得にお買い求めいただけます。

また、7月3日（金）から7月5日（日）の期間は、対象のセゾンカードをご利用いただくと10％が還元される、大変お得なキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。

さらに、飲食店舗では夏を元気に乗り切るメニューが揃う「ギルティVSヘルシー」グルメフェアを同時開催。また、近年厳しさを増す猛暑を乗り切る「UV＆COOL」アイテムの提案や、お盆の帰省・ご挨拶に向けた「お中元・夏ギフト」特集など、お買物からお食事まで1日を通して所沢で夏を満喫できる企画をご用意いたしました。

今年の夏のお買物とお食事に、ぜひ「エミテラス所沢」「グランエミオ所沢」へお越しください。

【公式HP】

エミテラス所沢 ：https://et-ge-tokorozawa.com/emiterrace/

グランエミオ所沢：https://et-ge-tokorozawa.com/grandemio/

※イベントの詳細については、公式HPにて随時公開いたします。

※掲載写真・画像はイメージです。掲載の内容は予告なく変更・もしくは中止になる場合がございます。

エミテラス所沢・グランエミオ所沢 【合同「夏セール」】

エミテラス・グランエミオ両館で約100店舗以上の夏セールを実施します。アパレルの大規模セールをはじめ、家族の夏準備や猛暑対策アイテムのまとめ買いをお得にお楽しみいただけます。

開催期間： 7月1日（水）～7月31日（金）※店舗により開催期間が異なる場合がございます。

開催場所： エミテラス所沢・グランエミオ所沢 各対象店舗

<人気のショップのセール情報＞※一部抜粋

エミテラス所沢・グランエミオ所沢【対象のセゾンカードご利用で10％キャッシュバック】

期間中、対象のセゾンカードをエミテラス所沢・グランエミオ所沢でご利用いただくと、ご利用金額の10％をキャッシュバックいたします。

開催期間： 7月3日（金）～7月5日（日）

対象施設： エミテラス所沢、グランエミオ所沢

※キャッシュバック上限は10,000円となります。

※一部対象外店舗がございます

エミテラス所沢・グランエミオ所沢【ギルティVSヘルシー グルメフェア】

体をやさしく労わる「ヘルシー・健康志向なさっぱりメニュー」に対し、罪悪感や背徳感を感じる「ガッツリ系のメニュー」や「ちょっとカロリー高めグルメ」を対比させたユニークなグルメフェアを実施します。夏の疲れをおいしさと幸福感で吹き飛ばす、期間限定の特別メニューをご堪能ください。

開催期間： 7月1日（水）～8月31日（月）

開催場所： エミテラス所沢・グランエミオ所沢 フードホール・レストラン・食物販の対象店舗

※店舗により開催期間が異なる場合がございます。

<商品一例>

チーズガーデン/1階 「グリルドチーズパンデュ（ギルティ）」

エミテラス所沢

値段 1,230円（税込）

パンの中にチーズソースをたっぷり閉じ込め、

ミックスチーズをのせてこんがり焼き上げました。

チーズガーデンならではの贅沢な味わいをどうぞ。

椿すずめ/3階 「梅干と夏野菜のおひたしうどん（ヘルシー）」

グランエミオ所沢

値段 1,200円（税込）

梅干しで美味しく夏バテ予防！

夏野菜と大根おろしのさっぱりしたうどんです。

グランエミオ所沢 【「UV＆COOL」スタイル提案】

厳しい「紫外線」と「暑さ」を防御し、快適な夏を過ごせるUVアイテムや冷感ひんやりグッズをご提案します。

開催期間： 7月1日（水）～8月16日（日）

開催場所： グランエミオ所沢 各対象店舗

エミテラス所沢・グランエミオ所沢 【お中元・夏ギフト】

日頃の感謝を伝える「お中元」や、夏休みやお盆で帰省される方をおもてなしするグルメなどを豊富に取り揃えます。エミテラス所沢、グランエミオ所沢の食物販店舗を中心におすすめの夏ギフトをご用意し、迷う時間も楽しくなるような贈り物をご提案します。

□開催期間： 7月1日（水）～8月16日（日）

□開催場所：エミテラス所沢・グランエミオ所沢 各対象店舗

※各イベントの詳細や対象店舗については、公式HPにて随時公開いたします。 ※掲載の内容は予告なく変更・もしくは中止になる場合がございます。

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エミテラス所沢・グランエミオ所沢 施設概要

■「エミテラス所沢」施設概要

所在地 ： 埼玉県所沢市東住吉 10 番1号

店舗数 ： 142 店舗

定休日 ： 不定休

営業時間： ショップ 10:00～21:00

1F こもれびフードホール 10:00～21:30

4F そらくもダイニング（レストラン） 11:00～22:30

1F サミットストア（スーパー） 9:00～23:00

4F T・ジョイ エミテラス所沢（シネマ） 8:00～25:00

※一部営業時間が異なる店舗がございます。

電話番号： 04-2935-3838

運営管理： 住商アーバン開発株式会社

公式HP ： https://et-ge-tokorozawa.com/emiterrace/

アクセス： 西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口より徒歩4分

■「グランエミオ所沢」施設概要

所在地 ： 埼玉県所沢市くすのき台一丁目 14番地5

店舗数 ： 130店舗

定休日 ： 不定休

営業時間： ショップ 10:00～21:00

レストラン・カフェ 11:00～22:30

※営業時間には一部例外がございます。

※ラストオーダーの時間は各店舗により異なります。

電話番号： 04-2968-8247

運営管理： 住商アーバン開発株式会社

公式HP ： https://et-ge-tokorozawa.com/grandemio/

アクセス： 西武池袋線・西武新宿線 所沢駅直結

【住商アーバン開発のサステナビリティについて】

■サステナビリティ スローガン

「この街と、未来につなぐ取組みを。」

住商アーバン開発は「この街を、また来たくなる空間に。」を合言葉に、地域との連携を基軸とした商業施設運営を行っています。

「この街を」また来たくなる空間にするために、「この街と」取組んでいく。街全体のサステナブルな発展を目指して、社会課題・地域課題に向き合う。

私たちの手がける商業施設が地域コミュニケーションの拠点として、この街の『未来につなぐ』取組みを行ってまいります。

■サステナビリティ コンセプト

「地域と紡ぐ５つの共創アクション」

住商アーバン開発は、以下の5 つの重要なパートナーとの共創を通じて、地域の持つ力を最大限に活用し、地域社会の未来を支える取組みを推進しています。

■活動事例︓https://sumisho-ud.com/sustainability/