【エムディー株式会社】翼を、全国へ。整体で人生を変えるブランド・RUFFREEが100店舗へ向け、データドリブンな出店戦略へ転換。AI出店戦略ツール「gleasin」を導入

エムディー株式会社

エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人、以下エムディー）は、「整体×リラクゼーション×美容」の複合価値を提供する株式会社RUFFREE（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：溝下 直輝）に対し、AI出店戦略ツール「gleasin（グリーシン）」を提供開始いたしました。

■ 株式会社RUFFREE様について

2019年1月に「かがやき鍼灸整体院」として独立開業し、2020年8月に屋号を「RUFFREE」へ変更。2022年2月に株式会社RUFFREEを設立しました。

「肩甲骨はがし」を核とした独自技術と、国家資格者による施術、一人ひとりに寄り添うオーダーメイドの施術体制が特徴。整体院運営に加え、セミナー事業・コンサルティング事業を展開しています。

SNS・口コミを軸にしたブランド形成で支持を広げながら、フランチャイズ展開を含めた多店舗展開を推進。「みんなを守る、みんなを豊かにする」というコミットメントのもと、100店舗・年商30億円を目指し積極的な出店戦略を展開中です。

https://ruffree.com/

■ 導入の背景

多店舗展開・FC展開の加速にあたり、RUFFREE様では出店判断の「再現性」と「スピード」の両立が経営課題となっていました。

gleasin導入以前は、以下のような課題を抱えていました。

● 代表自らが複数のWebサイトや生成AIを駆使して情報を収集・商圏を分析しており、膨大な工数が代表個人に集中していた

● 物件サイトで候補物件を見つけてから住所をもとに商圏を分析するフローのため、判断までに時間がかかり、優良物件を逃すリスクがあった

● FC展開の拡大に伴い出店エリアが広域化。土地勘のないエリアでは「駅のどちら側に出店すべきか」といった基本的な立地判断でも根拠を持てない状況だった

● FCオーナーからの出店希望に対して、そのエリアが本当に勝てる立地かどうかをデータで可視化・提示できておらず、加盟判断の精度に課題があった

こうした背景から、「物件が出てから考える」体制から「出店べきエリアを先に把握しておく」体制への転換を支援するAI出店戦略ツール「gleasin」の導入が決定されました。

■ 株式会社RUFFREE 代表取締役 溝下 直輝 氏 コメント

https://x.com/ruffree_seitai

整体という仕事は、単に身体の不調を整えることが目的ではありません。それは、人の人生を軽くし、もう一度前を向く力を届ける仕事です。

私たちRUFFREEは、「肩甲骨はがし」という技術を通じて、肩こりや姿勢の悩み、美しい背中を目指す花嫁など、お客様一人ひとりの"人生が変わる瞬間"に寄り添ってきました。

この想いを全国に広げるには、どの街にRUFFREEを届けるべきかをデータで把握しながら判断していく体制が必要だと感じていました。gleasinの導入により、出店の精度とスピードを両立しながら、新しい地域にRUFFREEが誕生するたびに笑顔と希望が広がる未来を、仲間と共に創り続けてまいります。

■エムディー株式会社 事業戦略本部執行役員本部長CMO 田嶌 健 コメント

X：https://x.com/tajima_men

私たちは、日本のチャレンジャーブランドを全力で応援したいという思いで事業に取り組んでいます。RUFFREEは、「整体×リラクゼーション×美容」という複合価値を一つの空間で届けるという、他にない個性を持ったブランドです。その独自性こそが競争優位であり、全国どこに届けるかという出店戦略の精度が、事業成長の鍵を握ります。どの街に・どんな形で出ていくべきかをデータで支え、溝下代表のビジョンである「みんなを守る、みんなを豊かにする」を全国で実現できるよう、共に歩んでまいります。日本の挑戦する企業と一緒に事業成長できることを、嬉しく思います。

■AI出店戦略「gleasin（グリーシン）」について

「gleasin」は、エムディーが提供するAI出店戦略ツールです。

AI×コンサルティングのアプローチにより、ブランドの勝ち筋を言語化するとともに、出店前の売上予測を実施。出店スピードの向上・成功確率の向上・失敗しない出店体制の構築を一貫して支援します。

ターゲット顧客が集中するエリアの可視化、競合の空白地の発見、AIによる出店エリア解説、出店前のAI売上予測など、出店判断に必要な情報をデータとして整理することで、「経験と勘」から「データと根拠」に基づくAIドリブンな出店戦略への転換を支援します。出店のスピードと成功確率の向上を目指す企業を中心に導入が進んでいます。

サービスサイト：https://www.gleasin.jp/

■株式会社RUFFREE 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155449/table/19_1_7d7d428a0bbc5296b11f18e8a3ded33b.jpg?v=202606241151 ]

■エムディー株式会社 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155449/table/19_2_aa8f0d3decb8fb75c069fbe973710c98.jpg?v=202606241151 ]

本件に関するお問い合わせ先

エムディー株式会社 広報担当

info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711