「事業を成長させる経営チームを、誰とつくるか」スマイルテック・カンパニーのエス・エー・エス、経営者限定セミナー＋交流会を7月8日（水）に開催

エス・エー・エス株式会社詳細・申込はこちら :https://info.sas-cloud.jp/hrconsulting_semi002

社会に笑顔を実装するスマイルテック・カンパニーのエス・エー・エス株式会社（本社：東京都港区三田、代表取締役：青山 秀一、以下「当社」）は、2026年7月8日（水）に経営層向けセミナー「事業を成長させる経営チームを、誰とつくるか。」を東京・新橋にて開催することをお知らせいたします。

開催の背景

社長一人の判断力や推進力に依存し続ける経営体制からの脱却

人材不足や事業環境の変化が続くなか、中小企業においては、社長一人の判断力や推進力に依存し続ける経営体制から、複数の幹部が事業成長を担う経営チームへの移行が重要になっています。一方で、役員や幹部が現場責任者の延長にとどまり、経営視点を持ったチームとして機能しないという課題も少なくありません。

事業拡大や新規領域への挑戦を進めるなかで、「社長と一緒に経営を考えられる人材が育たない」「役員が実質的に“大部長”化している」「権限委譲したいのに、結局自分で判断してしまう」といった課題を抱える経営者は少なくありません。本セミナーでは、そうした課題に対し、強い経営チームを誰とつくり、どう育てるかを実践的に考えます。

本セミナーのポイント

「中間経営者」という存在に光を当ててきた論者と、経営者の組織づくりに伴走してきた実践家による対談

本セミナーでは、20を超える企業の経営に尽力してきた駒谷誠氏を特別講師に迎え、当社HRコンサルティング部の五十嵐との対談を通じて、強い経営チームを“誰とつくり、どう育てるか”という問いに、経営者の皆さまと正面から向き合います。駒谷氏が長年大切にされてきた「中間経営者論」と、五十嵐の現場実践を持ち寄り、抽象論では終わらせません。経営者・役員だけの場だからこそ、社内では切り出しにくい問いも率直に語り合えます。会場を出た瞬間から、明日の一歩につながる時間をお届けします。

- 社長とともに経営を担う人材の見極め方- 経営チームを育てるために、社長自身が取り組むべきこと- 同じ課題を抱える経営者・役員との対話機会- 駒谷氏・五十嵐への直接相談につながる交流機会

▼ お申し込みはこちら（先着30名・無料）▼

https://info.sas-cloud.jp/hrconsulting_semi002_form(https://info.sas-cloud.jp/hrconsulting_semi002_form)

セミナー概要

当日のプログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24439/table/28_1_e3b6d40897ae467603e5f3c00f720085.jpg?v=202606241151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/24439/table/28_2_09b477a03938d3b2e04771f0e907a07d.jpg?v=202606241151 ]

▼ お申し込みはこちら（先着30名・無料）▼

https://info.sas-cloud.jp/hrconsulting_semi002_form(https://info.sas-cloud.jp/hrconsulting_semi002_form)

登壇者プロフィール

特別講師 駒谷 誠（こまや まこと）氏組織コンサルの会 代表／株式会社イニシャル 代表取締役

日商岩井（現・双日）にて最年少取締役として戦略子会社の立ち上げを経験。29歳で起業し、20を超える企業の経営に尽力。「組織コンサル養成講座」は第39期を開催中。現在は中小企業・ベンチャー企業の経営支援と、次世代コンサルタントの育成に注力している。

対談・モデレーター 五十嵐 祐幸（いがらし ゆうこう）エス・エー・エス株式会社 HRコンサルティング部 責任者

支援社数100社以上。事業拡大や組織づくりの重要な局面に寄り添い、答えを持ち込むのではなく、ともに考える相手として伴走し続けている。本間ゴルフ・串カツ田中HDで人事責任者としてMVV策定・人事制度改定・管理職育成を主導。

HRコンサルティングに関するご支援

「外付け人事部」として経営と人事をつなぐ

エス・エー・エスのHRコンサルティング事業では、中小企業に特化し、「外付け人事部」として経営と人事をつなぐ組織づくりを支援しています。制度設計や研修にとどまらず、現場で機能する仕組みの構築・定着まで伴走していることから、本セミナーでは経営チームづくりをテーマに、実践的な知見を共有します。

「すべては笑顔のために」という自社の理念を体現し、離職率を業界平均の1/3に抑えてきた実績とノウハウを、顧客支援にも活かしています。

「HRコンサルティング」URL：https://sas-com.com/business/hrconsulting/

エス・エー・エス株式会社について

エス・エー・エス株式会社は、「すべては笑顔のために」を使命としたワーク・ライフ・バランス経営を行う東京都港区のIT企業です。大手企業との長期基盤を築いており、金融や流通、官公庁など様々な業種のお客様に対し常日頃から磨いている業務知識、確かな技術力で最適なソリューションを提供します。

また、自社ブランドとして「すべての人が笑顔で働ける世の中をIT×コンサルティングで創造する」を使命にHR業務の負担軽減に貢献できるクラウドサービスの勤怠管理システム「勤労の獅子」、経費精算システム「経費の獅子」などを提供します。

会社名 ：エス・エー・エス株式会社

代表者 ：代表取締役 青山 秀一

設立 ：1995年10月

所在地 ：東京都港区三田三丁目4番10号4F（リーラヒジリザカビル）

事業内容：金融・流通・クレジット業務を中心としたシステム構築およびコンサルティング

バックオフィス業務支援のクラウドサービス等の提供およびコンサルティング

文教向けソリューションの提供

多様なテーマに適応したカスタマイズ研修サービスの提供

URL：https://sas-com.com/

サービスに関するお問い合わせ先

エス・エー・エス株式会社

HRコンサルティング お問い合わせフォーム

https://sas-com.com/faq/?cat=13

報道関係者に関するお問い合わせ先

エス・エー・エス株式会社

広報担当

Mail：pr@sas-com.com

URL：https://sas-com.com/