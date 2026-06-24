＜対馬市島おこし協働隊募集中！（地域おこし協力隊）＞

対馬市

島おこし協働隊は、対馬の活性化に新たな風を吹かせようと、国の地域おこし協力隊制度を活用し平成23年４月に設置された市の組織です。対馬への移住、離島振興や自然環境保全等に関心を持ち、熱意と専門性あふれる都市住民を、島おこしの新たな担い手＝「対馬市島おこし協働隊員」として、市長が原則３年の任期で任用しています。

制度創設以来、総勢48名の隊員が幅広い分野で島おこし活動に取り組み、任期終了後に起業・定住した隊員もいます。令和８年６月現在、２名の現役隊員が活動中です。

この度、緊急性や重要性のある施策の強化を図るため、下記の募集枠で隊員を募集します。多くの方の、応募を心よりお待ちしております。

【募集概要】

★活動任期：令和８年10月１日から令和９年３月31日まで（原則３年まで更新可能）

★活動場所：対馬市内

★申込方法：パブリックコネクトよりオンライン申込

★申込締切：令和８年７月31日（金）

【募集内容】

●島っこ留学コーディネーター １名

●中対馬地域プロデューサー １名

●海の森再生支援担当 １名

●移住定住支援員 １名

●香信ナバイバー ３名

●北部対馬アクションプラン伴走チーム 各１名

∟「シェア」する仕組みづくり担当

∟市民・地域力の引き出し担当

※募集要件や内容の詳細は、対馬市ホームページをご覧ください。

https://www.city.tsushima.nagasaki.jp/gyousei/soshiki/shimadukuri/chiiki/kyodotai/031228bosyu.html