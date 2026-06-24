国際NGO、「走る国際協力」東京マラソン2027チャリティ 寄付金及びチャリティランナー募集開始

公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン

「女性と女子」にフォーカスした人道支援活動を行う公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン（理事長：目賀田周一郎 事務局：東京都豊島区）は本日24日、東京マラソン財団チャリティRUN

with HEART の寄付先団体として、来春開催される東京マラソン2027チャリティへの寄付金及びチャリティランナーの募集を開始した。

本チャリティは、走ることを通じて社会貢献を実現する機会であり、誰もが「走る支援者」として参加できるもの。20回目の節目を迎える本マラソンイベントで、ケア・インターナショナル ジャパンはチャリティランナーや支援者らとともに、貧困のない未来につながる一歩を刻んでいくとして、「走る国際協力」への参加を呼びかけている。

◆寄付の使途

本チャリティを通じて寄せられた寄付金は、ウクライナなどの紛争地域や途上国において、困難な状況にある女性と女子の自立を支援することで貧困削減を目指す、ケア・インターナショナル ジャパンの活動に充てられる。

◆大会概要

◇大 会 名： 東京マラソン2027

◇開 催 日： 2027年3月7日（日）

◇公式サイト： 東京マラソン2027公式ウェブサイト（https://www.marathon.tokyo/）

◇ケア・インターナショナル ジャパン特設サイト：https://www.careintjp.org/tokyomarathon2027charity.html

◆チャリティへの参加方法

参加方法は以下の２通り。

１．寄付金及びチャリティランナーとして参加

◇募 集 人 数： 112名

◇申 込 期 間： 2026年6月24日（水）11:00 ～ 同年7月9日（木）17:00

◇申 込 方 法： 以下の東京マラソン財団チャリティ RUN with HEART 公式ウェブサイト

東京マラソン2027チャリティ特設ページで、寄付先として「ケア・インターナショナル

ジャパン」を選択し、必要事項を入力する

https://www.runwithheart.jp/news/list/17/18/

◇決 定 条 件： １）１人あたりの寄付は15万円以上

１.リピーター優先枠：5枠、先着順

２.同財団支援法人：最低寄付金額20万円以上 / 1人あたり（10枠：先着順）

２）寄付申込金額の高い順 → 寄付申込金額が同額の場合は、3)で決定

３）「チャリティへの想い・メッセージ」の内容

◇参 加 特 典： １） CAREオリジナルグッズ

２）CAREチャリティランナー限定Facebookグループ、オンラインイベント・懇親会

へのへの招待

３）活動報告会、ニュースレター、メールマガジン等での活動報告

◇備 考： 上記寄付金のほか、別途、大会参加費等の支払いが必要

２．寄付のみの参加

◇申 込 期 間： 2026年6月24日（水）11:00 ～ 同年7月9日（木）17:00

◇申 込 方 法： 以下の東京マラソン財団チャリティ RUN with HEART 公式ウェブサイト

東京マラソン2027チャリティ特設ページで、寄付先として「ケア・インターナショナル

ジャパン」を選択し、必要事項を入力する

https://www.runwithheart.jp/news/list/17/18/

ケア・インターナショナル ジャパンは、東京マラソン2027チャリティの寄付先団体です。

【参考情報】

■国際協力NGO「CARE」について（https://www.careintjp.org/about/index.html）

CAREは、1945年から人道支援活動を行う世界最大級の国際協力NGO。2025年度、121か国において1,450件の事業を通じ、およそ5,340万人に対し、自立のための支援を行った。緊急人道支援においては、世界中にはりめぐらされたグローバルネットワークと、これまでの実績を活かして、近年では、ウクライナやミャンマー避難民に支援を届けている。

■公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパンについて（https://www.careintjp.org/about/carejp.html）

世界100か国以上で活動する国際協力NGO「CARE」の一員。第二次世界大戦後、1,000万人の日本人が、米国の市民や団体から届いた緊急支援物資「CAREパッケージ（ケア物資）」を受けとる。当時の支援を受けた人々が「次は世界に恩返しを」と、1987年5月、現在のケア・インターナショナル ジャパンを設立。災害時の緊急・復興支援や「女性と女子」の自立支援を通して貧困のない社会を目指している。

以上