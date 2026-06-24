7/7無料Webセミナー：現地コンサルがタイM&A最前線を解説

山田コンサルティンググループ株式会社

山田コンサルティンググループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：増田慶作、プライム市場、以下当社）は、2026年7月7日（火）に「タイにおけるM&A 買収・売却の最前線」と題した無料オンラインセミナーを開催します。

本セミナーでは、タイ進出日系企業が直面する撤退・組織再編の留意点や、日系企業によるタイ企業買収の最新動向と具体的なアプローチをお伝えします。実務に精通した当社現地法人のコンサルタントがサポートする最新事例を通じて、M&Aを含む意思決定や実行への示唆をご提供します。タイ事業の経営判断や戦略立案の起点としてお役立ていただける内容です。

■プログラム（概要）

第1部 「タイ法人の売却（撤退・組織再編）」

典型的な売却／撤退・組織再編事例の紹介

実務上の留意点とスムーズな手続きのためのポイント

タイ企業への売却プロセスの実務解説

第2部 「日系企業によるタイ企業の買収」

日系企業の買収動向と具体的な買収ニーズ

買収に至るまでのアプローチ（発掘～交渉～実行）

当社がサポートするM&Aの最新情報

■登壇者

・吉越 廉朗 （YAMADA Consulting & Spire (Thailand) Co., Ltd.／Managing Director, CEO）

海外駐在経験22年（うち約16年はタイ駐在）。金融機関本店勤務を含む豊富な現地経験を通じ、日系企業の海外進出支援、現法経営課題の解決、トラブル対応、現地企業とのアライアンス・M&A支援を多数実施。

・高山 航 （YAMADA Consulting & Spire (Thailand) Co., Ltd.／Executive Director, COO）

日本・タイでの事業再生・成長コンサルティングの経験を持ち、クロスボーダーM&Aや海外撤退、グローバル経営に関わる実務案件を多数担当。2025年より現職。

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54241/table/43_1_4a2cffc57394fcdd6589dff718061f91.jpg?v=202606241151 ]

山田コンサルティンググループについて

山田コンサルティンググループ（www.yamada-cg.co.jp(https://www.yamada-cg.co.jp/)）は、総合経営コンサルティングファームとして、持続的成長、事業再生、事業承継、M&A、海外、不動産、DXなど、多様に変化する顧客の課題にシームレスに対応しています。国内13拠点に加え、海外では上海を含む13拠点に展開しています。本社と各拠点の社員が成長戦略、クロスボーダーM&A、再生・撤退、資産運用などのサービスを通じて顧客を支援しています。M&A業務においては、年間130件超の成約実績があり、M&A実行の前後を通じた包括的な支援が強みです。長年の経験に基づく幅広い知見と、日本と各海外拠点、そして各事業部門・各拠点の連携を強みに、真のインターナショナルファームとして顧客の事業価値向上と社会への貢献に全社を挙げて取り組んでいます。