【ウェビナー】7/16（木）パナソニックはどう「サイロ化」を解消したのか？「データはあるのに活用できない」から脱却する全社データ基盤の実践アプローチ

パナソニック デジタル株式会社

パナソニック デジタル株式会社は、2026年7月16日（木）『パナソニックはどう「サイロ化」を解消したのか？「データはあるのに活用できない」から脱却する全社データ基盤の実践アプローチ』セミナーを開催します。

申し込む :https://service.digital.panasonic.co.jp/event/panasonic-silo-data-integration

日 時：2026年7月16日(木) 15:00～15:30

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック デジタル株式会社

参加費：無料

対 象：・データ分析と活用により経営の意思決定を加速化したい方

・データが散逸しており集計や分析に毎月多大な工数がかかりお困りの方

・データを収集しているが、活用できずビジネス変革に繋がっていない方

＜内容＞

「データはあるのに活用できない」――その背景にあるサイロ化・属人化の課題を、パナソニックグループではどのように向き合い、解決してきたのでしょうか。



本セミナーでは、パナソニックのDX「PX」を支える「PXデータドリブン基盤」を題材に、SSOTや論理統合といった設計思想から、データレイク／DWH／データカタログを活用した基盤構築、さらに導入・定着までの実践プロセスを具体的に解説します。



全社でデータ活用を実現するためのリアルなアプローチを学びたい方に最適です。

＞＞詳細・お申込み

https://service.digital.panasonic.co.jp/event/panasonic-silo-data-integration