【本音コスメ2026】敏感肌向けエイジングケア*ブランド「Asmy（アズミー）」が敏感肌部門の3カテゴリーで第1位を獲得！

株式会社 キナリ

株式会社キナリ（本社:東京都品川区、取締役社長:山本 理史）が手掛ける、敏感肌向けエイジングケア*ブランド「Asmy（アズミ―）」は、累計利用者数100万人超のコスメ口コミ・ランキングサイト「cosmerepo(コスメルポ)」の「本音コスメ2026」において、敏感肌部門の３カテゴリーで第１位を受賞しましたことをお知らせいたします。（2026年6月24日時点）

「Asmy（アズミ―）」は、ブランド誕生以来「低刺激設計×本格エイジングケア*」にこだわり、敏感に傾いた肌に寄り添いながら、大人の肌悩みをケアできるアイテムを開発してきました。今回の受賞は、アズミーのモノづくりに対する姿勢や使い心地がお客さまに届き、評価いただいた結果であると受け止めています。今後もお客さまに喜んでいただける商品をお届けしてまいります。

* 年齢に応じたお手入れのこと

≪コスメルポ「本音コスメ2026」3カテゴリー受賞！≫

※2026年6月24日時点

≪コスメルポ「本音コスメ」について≫

コスメルポは、「コスメの通信簿」をコンセプトに、ユーザーが商品を「良かった点」「悪かった点」の両方向から評価・投稿する化粧品のクチコミ・ランキングサイトです。「本音コスメ」は、ユーザーのクチコミや投票をもとに、年代、職業、肌質の8つの部門から、各カテゴリーの受賞商品が集計・選定されました。

詳細：https://cosmerepo.jp/bestcosme/2026half/sensitive-skin/

※集計対象期間：2025年5月1日～2026年4月30日、集計対象アイテム数：304,180件

受賞商品

■「敏感肌が選ぶ 美容液・オイル 部門」 第1位

アズミー センシティブ リンクルトーンセラム〈薬用 敏感肌用美容液〉

15g 4,800円（税込） 医薬部外品

シワ改善・美白*の２つの効果が認められた有効成分「ナイアシンアミド」を配合した薬用集中美容液。敏感肌を考えた低刺激設計で、肌の印象を左右するシワやシミ*をケアしながら、日常的に使い続けることで悩みが定着しにくい柔軟でハリのある肌を育みます。

●一体型アプリケーターで、心地よくスポットケア

ひんやりと心地よいアプリケーターで、目尻や口もと、眉間など気になる部分を狙ってなじませやすく、そのままマッサージしながらケアできます。

詳細を見る :https://www.sokamocka.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=10113&bid=AM01

*美白、シミ：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます

■「敏感肌が選ぶ 化粧下地 部門」 第1位

アズミー センシティブ ピタモイスチュアUVベース〈薬用 敏感肌用化粧下地・日中用クリーム〉

30g 4,000円（税込） 医薬部外品

SPF50+・PA++++、ノンケミカル処方（紫外線吸収剤不使用）

エイジングサイン*¹が表面化しやすい大人敏感肌を考えた、薬用トーンアップUV下地。

乾燥でゆらぎやすい肌にも溶けこむようになじみ、シミやくすみ、色ムラなどを自然にカバーしながらトーンアップ*²し、うるおった明るいツヤ肌へと導きます。

さらにW有効成分*³配合でシミ予防*⁴・シワ改善・肌あれ防止を叶え、日中もメイクアップしながら本格的なスキンケア効果が続きます。

●【光レフ板効果×シーンレス】光を味方に、素肌感仕上げのツヤ肌へ。1本でも、ファンデを重ねても“なりたい肌”を叶える万能UV下地

シルバーパール剤*⁵が光を効果的に反射し、シミ・くすみ・色ムラを自然にカバーしながらトーンアップ*²。どんな肌色にもなじみやすいピンクオークル系の万能カラーが、イキイキとしたハリ・ツヤ感のあるナチュラルな発光肌に導きます。

*¹ 年齢に応じた肌悩み *² メイクアップ効果による *³ ナイアシンアミド（シワ改善・美白）、グリチルリチン酸ジカリウム（肌あれ防止） *⁴ 美白、シミ予防：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます *⁵ 雲母チタン（紫外線散乱剤）

詳細を見る :https://www.sokamocka.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=10140&bid=AM01

*¹ メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます *² 保湿力テスト実施済み *³ 日やけ後のほてりを防ぐ *⁴ メイクアップ効果による *⁵ アーモンドエキスによる物理的機能

■「敏感肌が選ぶ パック・フェイスマスク 部門」 第1位

アズミー センシティブ リッチコンクナイトマスク〈敏感肌用シート状マスク〉

1包 1,920円（税込）

4包セット 5,500円（税込）

「iPS細胞培養上清液*¹」配合の美容液をマスク1枚に約1本分（30mL）含ませたオールインワンナイトマスク。導入美容液・化粧水・美容液・クリーム・マスクの5役を凝縮し、1枚で夜の集中エイジングケア*²を叶えます。洗顔後の肌にのせるだけで、濃密なうるおいとハリを集中的に与え、翌朝はくすみ*³が晴れたような、なめらかで透明感*⁴のある肌へ。

●エイジングの希望をひらく、iPS細胞から生まれた先進の美容成分「iPS細胞培養上清液*¹」を配合

再生医療への応用が期待されるiPS細胞から得られた「iPS細胞培養上清液*¹」をKEY成分として美容液に配合しました。

「iPS細胞培養上清液*¹」は、うるおい・ハリツヤに不可欠な栄養素である＜エクソソーム＞や＜成長因子＞、＜サイトカイン＞などを豊富に含んでいます。

角層に浸透することで肌のバリア機能をサポートし、土台*⁵からととのえて、新しい肌の生まれ変わりを助けます。

※イメージ図詳細を見る :https://www.sokamocka.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=10141&bid=AM01

エイジング：年齢に応じた肌悩み *¹ ヒト（線維芽細胞／単核細胞）人工多能性細胞培養順化培養液（保湿成分） *² 年齢に応じたお手入れ *³ 乾燥による *⁴ 肌がうるおい、キメがととのっていること *⁵ 角層をさします

コスメルポ 本音コスメ第１位！対象商品の注目キャンペーンをご紹介

１.「センシティブ リンクルトーンセラム」送料無料キャンペーン

【期間】現在開催中～2027年3月31日（水）23：59まで

詳細を見る :https://www.sokamocka.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=10113&bid=AM01

２.「翌朝の私へ贈るリペアセット」特別発売

【期間】現在開催中～2026年6月30日（火）23：59まで

受賞商品「センシティブ リッチコンクナイトマスク」と、肌の土台*をととのえる「センシティブ ベースケアコンク」の特別セットをご用意しました。

詳細を見る :https://www.sokamocka.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=10116&bid=AM01#concmaskset

*角層をさします

３.「星野リゾート宿泊ギフト券」プレゼントキャンペーン

【期間】現在開催中～2026年6月30日（火）23：59まで

期間中に、アズミー商品を5,500円（税込）以上ご購入の方の中から、抽選で1名さまに「星野リゾート宿泊ギフト券」5万円分をプレゼントいたします。

※応募方法：条件達成で自動応募となります。お申込みの必要はありません。

詳細を見る :https://www.sokamocka.com/asmy/user_data/camp/2606_present/?bid=AM01Point%EF%BC%93

Asmy（アズミー）とは

アズミーは、‟日々ゆるぎなく、年々うつくしく。”をコンセプトに敏感な肌のために生まれたエイジングケア*ブランド。一時しのぎではなく、ずっと先の肌まで美しく育む、そんな想いを大切にしています。低刺激設計をベースに〈バリア機能ケア〉と〈エイジングケア*〉のWのアプローチで肌に好循環を生み出し、みずみずしく弾むようなハリ肌へと導きます。

季節、体調、年齢により‟肌が敏感になっている“と感じる時も、肌のゆらぎを忘れ、前を向いて過ごせる日々を応援します。

* 年齢に応じたお手入れのこと

Asmy公式サイト :https://www.asmy-jp.com/