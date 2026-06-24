Wix、Stripe Projects 向けに Wix Headless ビジネスバックエンドを提供開始

Wix.com Ltd.

デジタルプレゼンスの構築、管理、成長をトータルに支援する世界有数のプラットフォームである Wix.com Ltd.(https://ja.wix.com/)（NASDAQ: WIX、以下 Wix）は、プログラマブルな金融サービスを構築する Stripe による Stripe Projects のプロバイダーに加わり、Stripe Projects のコマンドラインインターフェース（CLI）を Wix Headless と直接連携したことを発表しました。この連携により、誰もが Stripe Projects から離れることなく、ビジネスのアイデアから収益化可能な運用環境までを一気通貫で構築できるようになります。

Wix Headlessとは

Wix Headless は、たった一つのフローで EC、予約、CMS、会員管理といった Wix のビジネス向け機能を、Web サイトだけでなくモバイルアプリなど自由に構築したフロントエンドから利用できるソリューションです。バックエンドには Wix のビジネス管理プラットフォームを活用できます。

Stripe Projectsとは

Stripe Projects は、開発者と AI エージェントがコマンドラインからサービスを設定し、認証情報を取得できる仕組みです。Wix がこのワークフローのプロバイダーとなることで、Wix Headless は、開発者がスタックのほかの要素を定義するのと同じフローのなかで立ち上げられるビジネスバックエンドになります。

Stripe Projects のデベロッパープレビューにおいて、Wix Headless は最新のアプリケーションスタックを構成する一要素として、Stripe Projects CLI から構築できるようになりました。これにより、開発チームは新しいリポジトリからライブのビジネス環境までを、これまでより速く立ち上げることが可能になります。



単一のフローで完結する効率的な開発環境

ひとつのフローで、開発者は Wix のビジネスバックエンド一式を立ち上げることができます。具体的には、コマース、予約、CMS、CRM、イベント、会員管理です。

これは、何百万もの Wix ビジネスを支えるのと同じ、自在に組み合わせられる基盤技術です。開発者は最初のコマンドから、自分の環境にそのまま取り込むことができます。複数のベンダーを組み合わせたり SaaS ツールをつなぎ合わせたりするのではなく、決済、在庫、スケジューリング、コンテンツ管理をはじめから一気通貫で構築する形でバックエンドに接続でき、クライアント自身が運用できるダッシュボードも備えています。リソースはユーザー自身の Wix アカウントに保持されます。



Wix.com Japan 株式会社 日本法人代表 積田英明のコメント

「日本企業にとって、デジタルサービスを迅速に立ち上げるだけでなく、その後の運用や成長まで見据えた基盤を、開発の初期段階から整えることがますます重要になっています。今回の Stripe Projects との連携により、開発者は Wix Headless の多様なビジネス機能を活用し、アイデアを実際に運用できるビジネス環境として、よりスムーズに形にできるようになります。Wix は今後も、日本の企業や開発者がアイデアをより早く事業価値へとつなげ、事業の成長に集中できる環境づくりを支援してまいります。」

Wix の開発者プラットフォーム部門 ゼネラルマネージャー シャハル・タルミ（Shahar Talmi）のコメント

「開発者がスタックを構築する方法は確実に変わってきており、Stripe Projects はその大きな流れの一つです。プロバイダーになるということは、誰かが次のプロジェクトを立ち上げるとき、コマンドラインを離れずにその上に構築できる Wix のビジネスバックエンドをすぐに用意できるということです。私たちもこの流れに加わっていけることに、大きな期待を寄せています。」



共同設計パートナーとしてのWixの取り組み

Wix は、Stripe Projects の開発者向けプレビューにおいて共同設計・ローンチパートナーを務め、Wix Headless 連携の仕組みづくりに携わりました。具体的には、どのリソースが用意（プロビジョニング）されるか、認証情報の適用範囲（スコープ）の設定と受け渡し方法、新規・既存アカウントの扱い方などを設計しています。

目指したのは、開発者が実行しても AI エージェントが実行しても同じ結果が得られる、再現性の高いフローです。より安全な認証情報の受け渡しと明確な所有権を当初から設計に組み込んでいるため、ツール間で認証情報をコピー＆ペーストする必要がなく、各リソースはユーザー自身のアカウント内に保持されます。このセットアップは複数の環境をまたいで繰り返し利用でき、その度に手順書を用意する必要もありません。



今後の展望と開発者向けプレビューについて

本機能は開発者向けのプレビュー版として公開中であり、Wix ではフィードバックを募集しています。対象となるのは、エージェントを活用したワークフローを構築しているチームや、より少ない設定とスクリプトでコードから実際のビジネス環境へとスムーズに移行したいと考えているチームです。

Wix Headless を Stripe Projects で試すには

開発者ご自身で Stripe CLI をインストールし、次のコマンドを実行してください。

stripe projects init my-app

stripe projects add wix/headless

連携のしくみや構築できる内容についての詳しい解説は、以下のリンクをご覧ください。

Wix Headless 公式ブログ(https://www.wix-headless.dev/blog/wix-headless-x-stripe-projects-the-business-stack-that-provisions-itself)（英語）

Wix Headless 公式ブログ日本語訳(https://x.com/WixJp/status/2067786080309698727?s=20)（Wix Japan 公式 X）

Wix Headless 日本公式ページ(https://ja.wix.com/studio/developers/headless)

Wix.com について

Wix は、複雑な技術を簡素化し、あらゆるタイプの個人ユーザーや企業がオンラインで創造するための最高のツールを提供することをビジョンに掲げています。高度な AI とエンタープライズグレードのインフラストラクチャを基盤とする Wix は、世界中の何百万ものユーザーに信頼されています。2006年に設立され、2025年にはノーコードアプリケーションプラットフォームである Base44 の買収によりさらに強化された Wix は、インターネットの未来に向けて開発を続けています。

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